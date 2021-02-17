Kat karşılığı konut inşaatı yaptırılacak

Ekonomi

Ayçiçeğinde ekim artacak

Bu yıl üretici fiyatlarındaki yükseliş ve destek miktarının artmasının ayçiçeği ekim alanlarına olumlu yansıyacağı tahmin ediliyor. 2015 yılında 1,45 milyon ton olan yağlık ayçiçeği üretimi 2019 yılında 1,95 milyon tona ulaştı. 2020 yılında ise Türkiye’de yağlık ayçiçeği üretimi 1,9 milyon ton olarak gerçekleşti.