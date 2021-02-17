Ekonomi Kat karşılığı konut inşaatı yaptırılacak
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Kat karşılığı konut inşaatı yaptırılacak

Altındağ'da kat karşılığı konut inşaatı yaptırılacak. İhale, 17 Mart'a başlayıp kapalı teklif usulü ile yapılacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Ankara ili, Altındağ ilçesi, Hacettepe (Şükriye) Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Altındağ Belediyesine ait ilanda işin adı, imar ve inşaat durumları belirtilen taşınmaz üzerinde, kat karşılığı yaptırılacak olan Konut İnşaatı işi, şartnamesi esasları dahilinde 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 35/a (36. Maddesine göre) kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkartıldı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, ihaleyle ilgili detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz

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