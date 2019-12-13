Katılım Emeklilik’ten sağlık sigortasında atak

Türkiye’de tamamlayıcı sağlık sigortası yaptıranların sayısının 1 milyonu geçtiğini belirten Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, Katılım Emeklilik olarak milletimizin sağlık alanındaki ihtiyaçlarını doğru ürünlerle çözüyoruz. Sağlıkta da faizsiz sigorta olabileceğini gösterdik ve teveccühle karşılandık. Gülümseten Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile bu kategorideki büyümemizi sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

Tam Katılım Tamamlayıcı Sağlık Sigortasıyla da sigortalıların, SGK anlaşmalı özel hastanelere gittiğinde fark ücreti ödememelerini sağladıklarını aktaran Sincek, “Yurt Dışı Seyahat Sağlık Sigortası, Misafirim Güvende Sağlık Sigortası ve Gülümseten Sağlık Sigortası takip etti. İhtiyaca odaklanan ürünler geliştirmeye devam ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

SAĞLIK ALANINDA 5 MİLYON LİRALIK PRİM ÜRETTİK

Katılım Emeklilik olarak bu alandaki gelişimi önceden görerek sağlık sigortası ürünlerine yatırım yaptıklarını belirten Ayhan Sincek, “Sağlık sigortası ürünlerimizle bugüne kadar 5 milyon TL’lik prim üretimi gerçekleştirdik. Tam Katılım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile Türkiye’nin dört yanında 500’ün üzerinde özel hastanede fark ücreti ödemeden sigortalılarımızın hizmet almasını sağlıyoruz” şeklinde konuştu. ‘Tam Katılım Sağlık Sigortası’nın klasik sağlık sigortalarına göre daha uygun primlerle yapılabilmesinin yanı sıra kapsayıcılığı açısından da sorun çözücü olduğunu vurgulayan Sincek, birçok görüntüleme ve ileri tanı yönteminin yüzde yüz ücretsiz karşılandığını belirtti.

HEDEFLERE UYGUN HİZMET ÇEŞİTLİLİĞİ

Yeni bir ürün daha geliştirdiklerini aktaran Ayhan Sincek, “Gülümseten Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile beklenmedik sağlık sorunlarında hem SGK hem de Katılım Emeklilik ile anlaşmalı özel hastanelerde yatarak tedavilerde oluşan fark ücretleri bütçe dostu primlerle güvence altına alınabiliyor” dedi. Tamamlayıcı sağlık paketlerinin ise uygun fiyatlara ve özellikle bir ihtiyaca yönelik, özel hedefli olmaya başladığını aktaran Sincek, “Gülümseten Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile sunduğumuz Diş Sağlığı Paketi, diş sağlığı için derde deva” dedi.