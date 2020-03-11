Ekonomi Kavga kızışıyor Suudi Arabistan ve Rusyadan petrol fiyatlarını düşürecek ikinci hamle
DÜNYA EKONOMİSİ

Kavga kızışıyor: Suudi Arabistan ve Rusya'dan petrol fiyatlarını düşürecek ikinci hamle​

Kavga kızışıyor: Suudi Arabistan ve Rusya'dan petrol fiyatlarını düşürecek ikinci hamle

OPEC toplantısından ek kesinti kararı çıkmaması üzerine Suudi Arabistan'ın 8 dolarlık indirime gitmesi ile tarihi düşüş yaşayarak 31 dolara kadar gerileyen petrolde Rusya'nın ardından Suudi Arabistan'dan da fiyatları bir kez daha düşüşe geçirecek hamle geldi. Rusya günlük üretimi 500 bin varil düzeyinde arttırmaya hazırlanırken, Suudi Arabistan da ham petrol üretim kapasitesini günlük 1 milyon varil artırmak için milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya talimat verdi. Uzmanlar ise ek üretimlerle küresel petrol piyasasında günlük 3,3 milyon varil arz fazlasının ortaya çıkabileceğine ilişkin uyarıyor.

Haber Merkezi AA
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman

Suudi Arabistan, ham petrol üretim kapasitesini günlük 1 milyon varil artırmak için milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya talimat verdi.

Suudi borsası Tadawul'dan yapılan yazılı açıklamada, "Saudi Aramco, maksimum sürdürülebilir kapasitesini günlük 12 milyon varilden 13 milyon varile çıkarmak için Suudi Enerji Bakanlığından talimat almıştır." ifadesi kullanıldı.

  • Tadawul'dan dün yapılan açıklamada ise Saudi Aramco'nun 1 Nisan'dan itibaren müşterilerine günlük 12,3 milyon varil ham petrol tedarik edeceği belirtilmişti.

3,3 MİLYON ARZ FAZLASI ORTAYA ÇIKACAK

Böylece, dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan'ın günlük ham petrol üretiminin 9,7 milyon varilden 13 milyon varile yükselmesi olasılığı gündeme gelirken, bunun gerçekleşmesi halinde küresel petrol piyasasında ek olarak günlük 3,3 milyon varil arz fazlası oluşma riski de ortaya çıktı.

Ayrıca, Suudi Arabistan geçen hafta sonu nisan ayından itibaren müşterilerine varil başına 8 dolar indirimle ham petrol satabileceğini açıklamıştı.

OPEC'ten kesinti kararı çıkmamasının ardından 31 dolara kadar inen petrol fiyatları 34 dolardan işlem görüyor.

RUSYA DA ARTTIRIMA GİDİYOR

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, dün Rus devlet kanalı Rossiya-24'e yaptığı açıklamada, ülkesinin kısa vadede günlük üretimini 250-300 bin varil, genel olarak ise 500 bin varil düzeyinde artırabileceğini belirtmiş ve petrol fiyatlarının toparlanmasının aylar alacağını vurgulamıştı.

KESİNTİ KARARI ÇIKMAYINCA FİYATLAR DİP YAPMIŞTI

Suudi Arabistan liderliğindeki Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya önderliğindeki bazı OPEC dışı petrol üreticisi ülkeleri kapsayan OPEC grubu, cuma günü Avusturya'nın başkenti Viyana'da sona eren toplantısında, petrol üretimlerinde ek kesinti kararı alamamış, bunun ardından petrol fiyatlarında sert düşüş olmuştu.

Küresel petrol piyasasında günlük 3,3 milyon varil arz fazlasının ortaya çıkacak.

31 DOLARA KADAR DÜŞTÜ

Pazartesi günü Brent türü ham petrolün varil fiyatı 31,27 dolara, ABD'nin Batı Teksas (WTI) ham petrolünün varil fiyatı da 27,34 dolara kadar gerileyerek 12 Şubat 2016'dan sonraki en düşük seviyeyi görmüştü.

  • Her iki petrol türünün günlük yüzde 30'luk kaybı ise Ocak 1991'deki Körfez Savaşı'ndan bu yana en büyük yüzdelik düşüş olarak kayıtlara geçmişti.

Bir günde 500 milyar dolar kaybettiler
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Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) Üretim kesintisini sürdürme konusunda anlaşamaması sonrası petrol fiyatları tarihi dip seviyeye indi.
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Petroldeki rekor düşüş en fazla Rusya, Suudi Arabistan ve Amerika'yı etkiledi.
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Petrol fiyatlarındaki tarihi düşüş koronavirüs belirsizliğiyle de birleşince dünya borsalarında sert kayıplar yaşandı.
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Avrupa borsalarında kayıplar yüzde 6 ila 12 arasında değişirken ABD borsalarındaki düşüşler yüzde 7'yi aştı.
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Piyasalardaki bu düşüş binlerce şirket ile beraber onların hissedarlarını da etkiledi.
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Bu düşüşler sonucu dünyanın en zengin 500 insanının serveti ise toplam 238,5 milyar dolar eridi.Bu rakama Suudi ve Rus petrol şirketlerindeki kayıplar da eklendiğinde rakam 500 milyar dolara yaklaşıyor.
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İşte petrol krizinde en fazla kaybeden iş insanları ve şirketler...​
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​Küresel piyasalardaki düşüşten en çok etkilenen isim ise Carlos Slim oldu.
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Bir günde 6 milyar dolar kaybeden Slim'in kişisel serveti 50 milyar doların altına indi.​
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Bu düşüşten en büyük kayıpla çıkan isimlerinden biri Jeff Bezos oldu.
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Dünyanın en zengin insanı unvanına sahip olan Bezos'un serveti bir günde 5,6 milyar dolar (yaklaşık 35 milyar TL) azaldı.
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Microsoft'un kurucusu Bill Gates ise benzer şekilde 1 günde 5,12 milyar dolar kaybetti.
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Microsoft hisselerindeki yüzde 6,78'lik kayıp sonrası Gates'in kişisel serveti 106 milyar dolara geriledi.
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LVMH'nin Yönetim Kurulu Başkanı Bernard Arnault da piyasadaki çöküşten nasibini aldı.
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Arnault'un borsalardaki düşüşler sebebiyle kaybı 4.36 milyar dolar oldu.
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Dünyanın en büyük ham petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun hisseleri de yüzde 10 düştü.
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Şirketin piyasa değeri ise yaklaşık 660 milyar Suudi riyali (176 milyar dolar) eridi.
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​Petrol fiyatlarının dün yüzde 30'luk düşüş yaşaması elektrikli otomobil üreticisi Tesla'yı da etkiledi.
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Son yıllarda piyasa değeri hızla büyüyen şirketin hisseleri bu haber sonrası yaklaşık yüzde 14'lük bir düşüş yaşadı. Tesla hissesi 95 dolar değer kaybederek 608 dolara kadar geriledi.​
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Rus petrol şirketleri Rosneft ve Lukoil’in hisselerinde ise yüzde 4’ün üzerinde kayıp yaşandı.
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Ayrıca her iki şirketin piyasa değeri toplam 360 milyar ruble (4,8 milyar dolar) eridi.
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Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde yer alan 500 isimden sadece 17'sinin servetinde artış yaşandı.
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Serveti en çok artan isim 536 milyon dolarlık artışla Çinli Qin Yinglin oldu.​
Bir günde 500 milyar dolar kaybettiler
Koronavirüs endişelerinin ardından petrol fiyatlarında yaşanan tarihi düşüş piyasaları da alt üst etti. Çifte kriz sonrasında yaşanan kayıplar dünyanın en zengin 500 insanının servetini toplamda 238,5 milyar dolar eritti. Bu rakama Suudi ve Rus petrol şirketlerindeki kayıplar da eklendiğinde rakam 500 milyar dolara yaklaşıyor.
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