'Kayak paketi' ile yarıyıl tatiline hazır: Radısson Blu Hotel Kayseri

Türkiye’nin önde gelen kayak merkezlerinden biri olan Erciyes, yarıyıl tatilinde pandemiye uygun özel konaklama paketleriyle kayak sever gençlerin ve ailelerin vazgeçilmez tatil merkezleri arasında yer alıyor.

Artaş Grubu turizm yatırımlarından olan beş yıldızlı Radisson Blu Hotel Kayseri, Erciyes’de yarıyıl tatilini kayak sporları ile değerlendirmek isteyen misafirlerine özel konaklama paketi hazırladı. Pakette; kahvaltı, Erciyes kayak merkezine çift yön transfer, kayak severlerin rüyalarını süsleyen pistlerde Ski Pass imkanları otel misafirlerine sunuluyor.

Kayseri Radisson Blu Hotel Genel Müdürü Menderes Karaküçük.



Otel müşterilerine özel pandemiye uygun konaklama paketi hazırladıklarını belirten Kayseri Radisson Blu Hotel Genel Müdürü Menderes Karaküçük, “Online eğitim, projeler, sınavlar, ödevler derken öğrenci ve ailelerin dört gözle bekledikleri yarıyıl tatili bu yıl üç haftaya uzatıldı. Erciyes, her kış mevsiminde olduğu gibi bu kış da öğrenci ve velilerin kar üzerinde doyasıya eğlenerek verimli bir zaman geçirmeleri noktasında önemli bir yere sahip. Yarıyıl tatilinde ayrıcalıklı kayak paketimizle kayak sporunu seven gençleri ve ailelerini otelimizde keyifle ağırlamak için sabırsızlanıyoruz. Otel misafirlerimiz, dünya standartlarındaki pistleri ve eşsiz doğasıyla her türlü ihtiyacı ve beklentiyi fazlasıyla karşılayabilen Erciyes’de; bir gün balonla uçuş yapabilir, ertesi gün kayak yapma opsiyonuna ek yakın noktada yer alan Kapadokya’da kültür turizmi gerçekleştirebilirler” dedi.

REKLAM

Radısson Blu Hotel Kayseri.

Tripadvisor Traveller’s Choice 2020 ödülüne layık görülen Radisson Blu Hotel Kayseri, Dünya Sağlık Örgütü ve yasaların öngördüğü tüm üst düzey hijyen standartlarını sağlamakta olup misafirlerinin güvenle konaklamaları adına da Güvenli Turizm Sertifikası’na sahiptir.