Kaynağı belirsiz para girişinde hangi ülke nerede?: İlk üçte ABD Almanya ve İngiltere var

Muhalefetin Türkiye’yi karalamak için diline doladığı kaynağı belirsiz para (net hata-noksan) girişi, Kılıçdaroğlu’nun örnek gösterdiği ülkelerde astronomik rakamlara ulaştı. Dünya Bankası’nın verilerine göre; bu yılın ilk altı ayında ABD’ye 159,3 milyar dolar, Almanya’ya 88 milyar dolar, İngiltere’ye ise 68,8 milyar dolarlık kaynağı belirsiz para girişi oldu. Aynı dönemde Türkiye’de tespit edilen net hata noksan (kaynağı belirsiz para) miktarı ise 13,8 milyar dolarda kaldı.

ABD, ALMANYA VE İNGİLTERE BAŞI ÇEKİYOR

Dünya Bankası’nın geçmiş dönemlere ilişkin verileri incelendiğinde de büyük ekonomilere sahip ülkelere kaynağı belirsiz para girişinin önceki yıllarda da gerçekleştiği görülüyor. Buna göre; dünyanın en büyük 20 ekonomisine sahip G20’ye üyelerinin de aralarında bulunduğu ülkelerindeki net hata-noksan rakamlarının büyüklüğü dikkat çekiyor. 2021 yılında; bankacılık kurallarının çok sıkı olduğu ABD’ye 136 milyar 988 milyon dolar, Almanya’ya 60 milyar 612 milyon dolar, İngiltere’ye ise 25 milyar 514 milyon dolarlık kaynağı belirsiz para girişi oldu.

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BU ÜLKELERDE DE VAR

İspanya’nın 11 milyar 996 milyon dolarla dördüncü sırada yer aldığı 2021 listesinde, Türkiye 9 milyar 313 milyon dolar ile beşinci, Meksika ise 7 milyar 999 milyon dolarla altıncı olduğu görülüyor. Aynı listede Hong Kong, Yeni Zelanda, Taylan, Bulgaristan, Danimarka, Belçika ve Singapur gibi ülkelere de 2,5 milyar dolar ile 7,5 milyar dolar arasında kaynağı belirsiz para girişi olduğu tespit edildi. 1 milyar dolar ile 2 milyar dolar arasında net hata noksan oluşan ülkeler ise şöyle sıralandı: Güney Afrika, Kanada, Ukrayna, Yunanistan, Filipinler, Kolambiya ve İzlanda.

TÜRKİYE 1,3 MİLYAR DOLARA DÜŞÜRDÜ

Öncü gösterge niteliğindeki hesaplamalarda tespit edilmesi zor olsa da ilerleyen zamanlarda net hata noksanın nereden kaynaklandığı tespit edilebiliyor. Nitekim başlangıçta 9,3 milyar dolar olarak ilan edilen 2021 yılına ilişkin kaynağı belirsiz para miktarı, daha sonra hesapların netleşmesiyle birlikte 1,3 milyar dolara geriledi. Her yıl on milyonlarca turist ağırlayan, 4 milyona yakın göçmenin yaşadığı Türkiye’de, yabancı ziyaretçilerin harcamalarına bağlı olarak kaynağı tespit edilmeyen para miktarı, emsal ülkelere göre düşük seviyelerde bulunuyor.