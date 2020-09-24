Kolonya satışları patladı: Ben böyle bir satışı ne dedemden duydum, ne babamdan duydum

Koronavirüsün 11 Mart’ta Türkiye’de görülmesinin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ’Virüse karşı kolonya kullanın’ çağrısı üzerine vatandaşlar kolonyacılara akın etti.

"BİR ANDA MÜŞTERİ PATLAMASI OLDU"

Kayseri’de de üçüncü kuşak olarak kolonya üretimi yapan Hazım Büyüksimitci, 11 Mart’ta sabah saatlerinde dükkanda otururken bir anda müşteri patlaması olduğunu söyledi.

Büyüksimitci, "11 Mart’tan sonra bir sabah dükkanımızda oturup arkadaşlarımızla çay içerken 10 buçuk gibi bir müşteri patlaması oldu. Ne olduğunu biz de anlayamadık. Meğer ki bakanımız kolonya kullanın diye açıklama yapmış. Onun üzerine bir anda kolonya tüketimi patladı. Elimizdeki malların tamamını sattık ve ham madde bulmakta güçlük çektik. Fiyatlar yükseldi. Hatta bir ara fiyatlar yüksek düşüncesiyle biz hammadde almadık. Hem perakende satış yerlerimizi hem de üretim yerimizi iki sefer hammadde bulamadığımız için kapattık.

FOTOĞRAF 14 Uzmanların, pandeminin yaz aylarının ardından dünyada yeniden artış göstermesi üzerine virüse karşı korunmak için maske ve sosyal mesafe kuralları yanısıra hijyen için de dezenfektan ile kolonya kullanımını tavsiye etmesi özellikle kolonyaya olan ilgiyi yeniden artırdı. Türkiye'nin en eski kozmetik ve kolonya firmalarından Pereja da, Edirne Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu bulunan tesislerde, dünya ve Türkiye'den gelen talepleri karşılamak için eylül ayı başından itibaren aralıksız 24 saat çalışma düzenine geçti. Firmanın ihracat sorumlusu Burak Susesi, pandemi ile birlikte ABD'den, Avustralya'ya, Melezya'dan Avrupa ülkelerine kadar dünya ülkelerinden büyük ölçüde kolonya siparişi aldıklarını söyledi. Dünya genelinde insanların dezenfektan kullandığını ancak özellikle Avrupa ülkeleri, ABD ve Avustralya'da yaşayan Türklerin kolonyayı tercih etmesiyle birlikte, bu ülke vatandaşlarının da kolonyaya yöneldiğini belirten Susesi, şöyle konuştu: Avrupa, Amerika ve Avustralya'da yaşayan Türkler var. Oraya zaten bizim ciddi satışlarımız oluyordu. Daha önceki zamanlarda da fakat pandemi ile birlikte orada Türklerin dışında yerel yaşayan yabancıların da bunları tükettiğinin araştırmasını yaptık ve bu sonuca vardık. Kolonyanın sadece Türkiye'de kullanılan bir ürün olmadığını, aslında yabancı ülkelerde de tanındığını gördük. Nitekim bunlar satışlarda da kendini gösterdi. Amerika, Avustralya, Avrupa keza şimdi Asya pazarı, akabinde Afrika yani aşağı yukarı, kendi kolonyalarımızı 5 farklı kıtada şu an satıyoruz. Bunun sebebi de artık raflarda her yerde dezenfektan var. Avrupa'da, Asya'da her yerde var. Dezenfektan tabii ki koronavirüsü öldürür ama insanlar artık farklı bir ürün istiyor. Aslında dezenfektandan sıkılmış insanlar. Bu nedir? Biz kendi geleneksel kolonyamızı artık yurt dışı pazarına tanıtarak insanların da ilgisini çekiyoruz. Kolonya da bu şekilde yeni ürün olduğu için tüketicinin ilgisini çekiyor. Nitekim derecesinin de 80 derece olduğu için dezenfektanlarda bu rakam 70 derecelerde olduğundan dolayı, bu da bir artıdır tüketici gözünde. Aslında talep artmasının bir sebebi de bu. Yeni bir ürün ve dereceden de kaynaklı insanların ilgisini çekiyor. Pandemi öncesi dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan Türklerin işlettiği marketlerde de kolonya satışı yapıldığını söyleyen Burak Susesi, Pandemiden önce bizim yine bir kolonya tüketimimiz ve satışımız vardı. Ama pandemiden sonra özellikle yurtdışında yaşayan etnik market dediğimiz, yani yurt dışında yaşayan Türklerin, oradaki kullanımını arttırmasından dolayı orada yaşayan yabancılar da onlardan etkilenerek kolonya tüketmeye başladı. Bu sebepten dolayı sadece Türklere satmıyoruz. Oranın lokal yaşayan insanlarına da bu ürünü sunuyoruz ve alıyorlar. Sebebi de söylediğim gibi dezenfektandan farklı bir ürün olduğu için ilgisini çekiyor insanların. Bu sebepten dolayı satışlarımız 1 ise 3 oldu dedi. Firmanın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şendoğan Susesi, Türkiye'de eylül ayından itibaren koronavirüs vakalarının artmasıyla insanların da kolonyaya olan taleplerinin arttığını söyledi. Susesi, Yaz aylarında normale dönmüştük ama eylül ayına girdikten sonra çok ciddi bir talep yani yüzde 120-150'lere varan ciddi bir talep artışı oldu. Biz de buna karşılık normalde iki vardiya yapıyorduk ama bu 2 haftada tamamen 24 saat süreyle vardiyaya çıkardık çalışma tempomuzu ki bu talepleri karşılayabilelim diye konuştu. Türkiye'de kolonya sıkıntısının yaşanmayacağını ifade eden Susesi, vatandaşların pandeminin ilk döneminde kolonya sıkıntısı çektiğini ve bu nedenle endişelendiğini belirtti. Susesi, Aslında yeterince stokumuz var. Başka bildiğimiz markaların da stokları var. Aslında şu anda gidip de çok fazla stok yapmanın bir anlamı yok. İnsanlar ihtiyacı kadar alabilirler. Kolonya piyasada zaten var, talep de var ama biz de üretimimizi arttırıyoruz. Herhangi bir sorun yok. Ayrıca, koronavirüs başladığından beri biz ürünlerimize zam yapmadık. Şu anda da bir zam durumu söz konusu değil. Tabii ki dövizin artmasından dolayı, yani dünya piyasalarındaki alkolün fiyatında herhangi bir artış söz konusu olsa tabii o değerlendirilir. Ama şu ana kadar herhangi bir artış yapmadık dedi. Kolonyaya taleplerin artması nedeniyle merdiven altı üretimlere dikkat çeken Şendoğan Susesi, Bizim ürettiğimiz doğal alkol olduğu için kesinlikle cilde zarar vermez ama merdiven altı tabir ettiğimiz kişiler var. Metil alkol dediğimiz alkolü kullanıp bundan kolonya yapılırsa ve yüze sürülmesi durumunda ciddi körlüklere sebep oluyor. O nedenle tüketicilere tavsiyem, genelde bilindik markaları, tanıdığınız yerlerden alın. Bilmedik kişilerden ürün almasınlar diye konuştu. Türk kolonyasına dünyadan sipariş yağıyor: Pandemi döneminde mesaiyi 24 saate çıkardılar Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında en güçlü dezenfektanlardan biri olan kolonyaya rağbet arttı. Sadece Türkiye'de değil, dünyadan da sipariş yağıyor. Edirne'de kurulu bulunan kolonya firması iç piyasanın yanı sıra ABD'den, Avustralya'ya, Avrupa ülkelerinden Malezya'ya kadar gelen kolonya talepleri karşılamak için üretimini 24 saate çıkardı. Firmanın ihracat sorumlusu Burak Susesi, "Türklerin, oradaki kullanımını artırmasından dolayı yabancılar da onlardan etkilenerek kolonya tüketmeye başladı. BiP'te paylaş

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"KOLONYA FİYATLARI YÜKSELDİ"

Fiyatların yüksek olduğunu bir çare bulamayınca biz de alıp satarak müşterilerimizi kolonyasız bırakmamaya gayret ettik. O günden itibaren fiyatlarda kademeli yükselme oldu. Kolonya anormal fiyatlara yükseldi" ifadelerini kullandı.

İHA Kayseri’de de üçüncü kuşak olarak kolonya üretimi yapan Hazım Büyüksimitci, 11 Mart’ta sabah saatlerinde dükkanda otururken bir anda müşteri patlaması olduğunu söyledi.

"NE DEDEMDEN NE BABAMDAN, NE DE BAŞKA BİR KOLONYACIDAN DUYDUM"

Pandemi sürecinde şimdiye kadar yaptıkları kolonya satışından dolayı kendilerinin de şaşırdığını dile getiren Büyüksimitci, "Ben böyle bir satışı ne dedemden duydum, ne babamdan duydum ne de başka bir kolonyacı büyüklerimizden duydum. Dünya tarihinde bazen böyle şeyler oluyor. Böyle bir şeyin de bundan sonra olacağını da tahmin etmiyorum.

EKONOMİ Hijyen ürünlerinde ihracat rekoru kırıldı: En çok kolonya Almanya, Hollanda ve Suudi Arabistan'a ihraç edildi

"GENÇ NESİL KOLONYAYI ÖĞRENDİ"

Satışlarımız 4 ay öncesine göre 4’te 1 oranında azaldı. Genç nesil kolonyanın ne olduğunu bilmiyordu. Hatta kullanmıyordu. Sağlık Bakanımızın kolonyacılık mesleğinin ayağa kalkmasında çok büyük katkısı var. Bu konuda kendisine bir kolonyacı olarak teşekkür ediyorum. Kolonya Türkiye’nin bir markasıdır. Her zaman tüketilen bir şeydir. Aynı zamanda hijyen maddesidir. Bu hastalığa bağlı olarak da genç nesil kolonyayı öğrendi. Çok fazla satış olmasa da işlerimiz bir müddet daha kademeli olarak devam edecektir" şeklinde konuştu.

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FOTOĞRAF 8 Türkiye'deki vatandaşlar için büyük öneme sahip olan kolonya, koronavirüsle mücadelede de kişisel temizlik için en çok kullanılan ürünler arasında yer alıyor. Uzmanlar, 80 derecede üretilen kolonyanın bakterileri büyük oranda yok ettiği açıklarken, birçok kolonya firması da salgın sonrası ihracatına başladı. Kolonyanın sıklıkla kullanıldığı günlerde, İzmirli koleksiyoner Ünal Çınar'ın yaklaşık 2 bin 500 şişelik kolonya koleksiyonu da görenlerin dikkatini çekti. Küçük bir müzeyi andıran Çınar'ın ofisinde; silah figürleri, Eyfel Kulesi, Saat Kulesi, araba figürleri, hayvan figürleri ve daha birçok figürde şişelenmiş kolonya muhafaza ediliyor. Yaklaşık 10 yıl önce kolonya biriktirmeye başlayan Çınar, 10 yaşından beri de farklı alanlarda biriktirdikleriyle koleksiyonerlik yapıyor. Çınar, Çocukluğumdan bu yana biriktirme hastalığım var. Önceleri kibrit biriktirerek başladım. Ardından çakmak, tespih ve kitap derken, kolonyada karar kıldım dedi. Kolonyanın Avrupa'da bulunmasına rağmen günümüzde durumun değiştiğinin altını çizen Çınar, şu şekilde açıklamada bulundu: Bilindiği üzere kolonya 1600lü yıllarda Almanya'da ortaya çıkıyor. Ardından Fransa'ya sıçrayıp 1800'lü yıllarda Osmanlı Devleti'ne geliyor. 1882 yılında eczacı Ahmet Faruki tarafından ilk kolonya üretiliyor ve ardından da yavaş yavaş tüm Anadolu'ya yayılmaya başlıyor. Toplum olarak güzel kokulara meraklı ve hassas olduğumuz için günümüzde kolonyanın anavatanı Türkiye diyebiliriz. Koronavirüs salgını nedeniyle kolonyaların bugünlerde hayatımızda büyük bir yer tuttuğunu belirten Çınar, Koronavirüs salgını nedeniyle kolonyaya olan ilgide ciddi bir artış var. İçinde alkol olduğu için bilim insanları da bu süreçte kolonya kullanımının önemine vurgu yapıyor. 80 derece olan kolonyalar tercih edilmeli. Avrupalıların zamanla parfüme yönelince kolonya alışkanlıklarını rafa kaldırmışlar. O yüzden bugünlerde Avrupa'ya da kolonya ihraç ediyoruz diye konuştu. İzmirli koleksiyoner Çınar, hedefinin kolonya müzesi açmak olduğunu ifade ederek, şöyle açıklama yaptı: Bir arkadaşımın hediye ettiği kolonyanın ardından koleksiyon yapmaya karar verdim. Osmanlı'dan kalan kolonyalar ve Avrupa'dan getirttiğim kolonyalar koleksiyonumda mevcut. Benim kolonya merakımı bildikleri için arkadaşlarım da getiriyor. Farklı şehirlerde kurulan antika pazarlarından da kolonya tedarik ediyorum. Ofisimde 2 bin 500 farklı kolonya şişeyi ve 75 farklı koku çeşidi bulunuyor. İstanbul'da yaşayan bir koleksiyonerin 10 bin kolonya şişesi olduğunu duydum. Ancak o şişeler kolilenmiş bir şekilde depoda duruyormuş. Ben ise kolonyalarımı herkese göstermek istiyorum. Bu yüzden de bir kolonya müzesi kurmak hayalim var. Bunun yanı sıra kolonyayla ilgili bir kitap yazmaya da başladım. Ofisini ​2 bin 500 şişelik kolonyayla doldurdu İzmir'de elektronik mühendisi Ünal Çınar (63), farklı ülkelerden ve şehirlerden topladığı yaklaşık 2 bin 500 şişelik kolonyayla ofisini küçük bir müzeye dönüştürdü. Kolonyanın Almanya'da bulunduğunu hatırlatan Çınar, "Toplum olarak güzel kokulara meraklı ve hassas olduğumuz için günümüzde kolonyanın anavatanı Türkiye" dedi. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 19 Türk kültüründe çok önemli bir yeri olan, bayramlardan kız istemelere, hasta ziyaretlerinden misafirlere kadar ikram ve hediye edilen kolonya son aylarda koronavirüs salgınıyla mücadelede öne çıktı. Dezenfeksiyon amaçlı olarak sıkça kullanılan ve yok satan kolonyayı Samsun'da yaşayan Necmi Hopaç, koleksiyona dönüştürdü. 50 yılda yaklaşık 3 bin şişe kolonyayı evinin bir odasında biriktiren Hopaç, koleksiyonundaki şişeleri koronavirüs nedeniyle yakınlarına hediye etmeye başladı. 500 ŞİŞE KOLONYA DAĞITTIM​​ <br><br>Limon, incir, mandalina, çiçek, zeytin, tütün gibi çeşitli kolonyaları yıllarca satın aldığını anlatan Hopaç, Evimde bir odayı kolonyalarıma ayırdım. Duyanlar evime gelip odayı ziyaret ediyorlar. Özellikle koronavirüs nedeniyle tanıdıklarım yakınlarım benden kolonya istedi. Yaklaşık 500 şişe kolonyayı koronavirüs nedeniyle hediye edip, dağıttım dedi. EŞİMDEN GİZLİ KOLONYA ALIP EVE GETİRİRDİM​​ <br><br>Kolonyaların şişelerinin de kendisi için çok önemli olduğunu söyleyen Hopaç, Farklı boyutlarda, renklerde, şekillerde şişelerde bulunan kolonyaları yıllarca biriktirdim. Kılıç şeklinde kolonya şişesi bile var. Benim eşim astım hastası olduğu için o kolonyayı sevmez. Ben ondan gizli kolonya alır eve getirirdim. Evimde kolonyaların olduğu odayı duyarlar merak ediyor, geliyor. Kolonyalarımı çocuk gibi severim. Odanın anahtarı bendedir odayı kilitlerim. Her gün odaya girerim kolonyalarıma bakarım. O kadar üstüne düşerim bu kolonyanın hastasıyım ben şeklinde konuştu. ÇOCUK SEVER GİBİ KOLONYA ŞİŞELERİNİ SEVER​​<br><br> Cihan Hopaç da babasının 50 yıldır hobi amaçlı olarak kolonya biriktirdiğini belirterek, Gittiği her yerden kolonya alıp biriktirdi. 50 yılda yaklaşık 3 bin şişe kolonya biriktirdi. Evde canı sıkıldığı zaman kolonyaların bulunduğu odaya girer, kolonya şişeleriyle ilgilenir, çocuk sever. Hatta kolonya şişesi yanında uyur. Hayatı bu kolonyalar oldu. Evin her yerinde kolonya vardır. Bu evde para değil kolonya şişesi bulursunuz. Son 1,5 aydır yaklaşık 500 şişe kolonyayı koronavirüs nedeniyle dağıttık. Piyasada bulunmadığı için babamın bu hobisini bilenler arayıp kolonya istediler. Babam da arayan herkese kolonya hediye etti. Çok talep oldu dedi. 50 yılda biriktirdiği 3 bin şişe kolonyayı dağıtıyor Samsun'un Alaçam ilçesinde oturan 88 yaşındaki Necmi Hopaç (88), 50 yılda yaklaşık 3 bin şişe kolonya biriktirdi. Evinin bir odasını kolonyalara ayıran Hopaç, koronavirüs nedeniyle son 1,5 ayda yaklaşık 500 şişe kolonyayı yakınlarına hediye etti.

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FOTOĞRAF 9 Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ve bekçiler, bugün maske ve kolonyaların dağıtımına başladı. Maske ve kolonyalar paketlenerek belirlenen kişilerin adreslerine götürüldü. Hediyelerin yanı sıra paketlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubu da yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı kolonya ve maskelerin dağıtımı başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı kolonya ve maskelerin dağıtımı başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı kolonya ve maskelerin dağıtımı başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı kolonya ve maskelerin dağıtımı başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı kolonya ve maskelerin dağıtımı başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı kolonya ve maskelerin dağıtımı başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı kolonya ve maskelerin dağıtımı başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti: Kolonya ve maske dağıtımı başladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs nedeniyle evden çıkmaları kısıtlandırılan 65 yaş ve üstü vatandaşlara kolonya ve maske dağıtılacağını açıklamıştı. Polis ve bekçiler, bugün maske ve kolonyaları vatandaşlara dağıtmaya başladı. Dağıtılan paketlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubu da yer aldı.



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FOTOĞRAF 9 Antalya'da oturan ve bir kozmetik markasının fabrika müdürü olan Uzman Kimyager Selver Vatan Taylan, koronavirüs salgınıyla birlikte jel kolonya üretimine başladı. Antibakteriyel jel ve dezenfektan jelle ilgili çalışmalar sonrasında biyosidal işlemlerine başladıklarını anlatan Taylan, ön hazırlık çalışmalarını tamamladıklarını söyledi. Yıllık 100 ton kolonya, 250 ton ise antibakteriyel jel üretim kapasitesine sahip olduklarını belirten Taylan, ürünlerini 50, 100, 250 ml ve 1 litre olarak tasarladıklarını anlattı. Üretilen 80 derecelik jel kolonyanın içinde panthenol ve gliserin olduğunu aktaran Selver Vatan Taylan, bunun da kullanan kişilerin cildinin nemlendirilmesine katkı sağlayıp kurumayı önlediğini söyledi. VİRÜSLERE KARŞI SAVAŞ <br> <br> Ürünlerinin Sağlık Bakanlığı onaylı olduğunu belirten Selver Vatan Taylan, Koronavirüs vakalarının artmasından dolayı çalışmalarımızı hızlandırdık ve jel kolonyayı üretmeye başladık. Jel kolonyasının anti bakteriyel dezenfektanlardan farkı içinde panthenol ve gliserin bulundurmasıdır. Bu jel sayesinde elinizi kurutmadan hem bakteriyel virüslere karşı savaşıyor hem de ferah bir koku hissi bırakıyor. Panthenol cildi nemlendiren bir ürün. Gliserinle kullanılınca ellerin kurutulmadan bakımını yapmasını sağlar dedi. YURT İÇİNE SATILIYOR <br> <br> Hammadde ürün bulmakta son günlerde sıkıntı çektiklerini belirten Selver Vatan Taylan, yaşanan küresel krizden dolayı istenilen miktarda hammadde alamadıklarını, yıllık 250 ton etil alkol satın alabilirken şimdilerde ise ürün bulmakta zorlandıklarını anlattı. Normal zamanlarda ürünlerini tüm dünyaya gönderebildiklerini belirten Taylan, koronavirüs nedeniyle yurt dışına ürün gönderemediklerini sadece yurt içinde satış yaptıklarını söyledi. Koronavirüse karşı 'jel kolonya' Koronavirüse karşı 'jel kolonya' Koronavirüse karşı 'jel kolonya' Antalya'da, sabun ve şampuan üreten ve 22 ülkeye ihracat yapan bir firma, koronavirüs salgınıyla birlikte kendi laboratuvarlarında jel kolonya geliştirdi. Normal dezenfektanların ciltte oluşturduğuçatlak ve incelmeyi önlemek için jel kolonyanın içine gliserin ve pantenol kullanan firma, seri üretime başladı.

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FOTOĞRAF 5 Koronavirüs vakalarının ortaya çıkmasıyla vatandaşların yoğun rağbet gösterdiği kolonya da satışlar patlamıştı. Sivas’ta kolonya imalatçılığı ve toptan satışı yapan bir işletme, 1 ayda satacağı ürünü 2 gün içerisinde sattı. Koronavirüs vakalarının ortaya çıkmasıyla vatandaşların yoğun rağbet gösterdiği kolonya da satışlar patlamıştı. Sivas’ta kolonya imalatçılığı ve toptan satışı yapan bir işletme, 1 ayda satacağı ürünü 2 gün içerisinde sattı. “Satışlarda patlama oldu, raflarımızda ürün kalmadı” <br> <br> Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri üzerine kolonya satışlarında patlamalar olduğunu belirten işletmeci Reşat Ateş, “Ben uzun zamandır böyle bir ortam görmemiştim. Kolonya satışlarında böyle bir talep olmadı. Bilim Kurulunun tavsiyeleri üzerine halkımız birazda bilinçlendi. Şuan insanların ellerini dezenfekte etmek için en fazla kullandığı ürün saf limon kolonyası. Satışlarda patlama oldu, raflarımızda ürün kalmadı... Ham madde sıkıntısı çekiyoruz. Ham madde bulamıyoruz, karaborsa oluşmuş durumda. Normal zamanlarda 1 buçuk Dolara aldığımız ürün 3-4 Dolar seviyesine çıktı. Elimizdeki stokları almak için Türkiye’nin her bölgesinden yüzlerce firma bizdeki perakende satışının çok daha üstünde fiyat teklif ederek almak istedi. Yalnız biz Sivas için bu ürünleri sakladığımız için kabul etmedik. Yapacağımız ürünleri de kendi müşterilerimize yetiştirmeye çalışıyoruz “dedi. “Ham madde bulmakta zorlanıyoruz” <br> <br> Kolonya satışlarının patlaması üzerine ham madde bulmakta zorlandıklarını belirten Ateş, “Bir ayda satacağımız ürünü 2 günde sattık. Stoklarımız 10 gün içerisinde eridi. Müşterilerimiz soruyor, bizde yetiştirmeye çalışıyoruz. 8-10 Nisan arası biraz ürünümüz çıkacak. Yaklaşık 1 buçuk ton kadar satışımız oldu. Şuanda normal fiyatlarda ham madde bulmakta zorlanıyoruz. Bir hafta içerisinde ürünlerimiz komple bitti. 2 ayda satamayacağımız ürünü 10 gün içerisinde sattık“dedi. 1 ayda satacağı kolonyayı 2 günde sattı, raflar boş kaldı Türkiye'de koronavirüs vakalarının ortaya çıkmasıyla kolonyaya ilgi arttı. 1 ayda satacağı ürünü 2 gün içerisinde satan kolonya imalatçısının rafları ise ham madde fiyatları artınca boş kaldı.

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FOTOĞRAF 6 Dünyaya yayılan koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından vatandaşların aldığı tedbirler kapsamında hijyen ürünlerinde satışlar arttı. Kişisel temizlik ürünleri arasında en çok kullanılan ürünlerden biri de kolonya oldu. Ancak kolonyaya talebin çok fazla olması nedeniyle üreticiler, siparişlere de yetişememeye başladı. Trabzon'da kolonya üretimi yapan firmaların birçoğu, hammadde olan etil alkolün bulunamaması nedeniyle istenen üretimi yapamıyor. Kentte stokları biten satıcıların ise elinde kolonya kalmadı. Üreticiler, hammadde üretiminin artırılmasını istiyor. Kolonya üreticisi Ömer İnan, üretimde sıkıntı yaşadıklarını ve ellerinde bulunan stokların bitmek üzere olduğunu söyledi. 'RAFTAKİLERİ SATIP, DÜKKANI KAPATACAĞIZ' Satışlarda bir sorun yaşamadıklarını, ancak kolonyanın hammaddesi olan etil alkolün ellerinde bulunmaması nedeniyle satışlara olumlu yanıt veremediklerini anlatan İnan, Sadece perakende satış yapabiliyoruz, o da bitmek üzere. Elimizde satacak kolonya yok. Stoklar bitti. Şu an raflardakileri de sattıktan sonra dükkanı kapatacağız. Hamsi kolonyalarının dereceleri biraz daha düşük olduğundan dolayı limon tercih ediliyor. Yüzde 99 limon kolonyası isteniyor. Sadece limon kolonyasında sorun var, diğerlerinden elimizde var diye konuştu. 'ADI DUYULMAMIŞ FİRMALARA GÜVENMEYİN' Ömer İnan, vatandaşları uyararak, İnternetten bilinmedik marka, ticaret odasına bağlı olmayan, kapasite raporu olmayan, adı duyulmamış firmalara sakın güvenmeyin dedi. Kolonya satın alan Hakan Turan da kendilerince tedbirler aldıklarını anlatarak, Biz de kendimizi belli bir korumaya aldık. Kolonyamızı da alarak önlemlerimizi alıyoruz. Kolonyayı herkese tavsiye ediyoruz. En iyi korunma yöntemi budur. Biz de uyuyoruz ifadelerini kullandı. SAĞLIK BAKANINA TEŞEKKÜR Uzmanların uyarılarına herkesin uyması gerektiğini dile getiren Ömer Yazıcı, Uzmanların uyarılarına uymak zorundayız. Daha etkili olduğu için 80 derece olan limon kolonyası aldım. Sağlık Bakanımıza da teşekkür ediyorum. Ellerinden geleni yapıyorlar ama biz de söylediklerine uyarak bize düşen görevi yapmak zorundayız. Mecbur kalmadıkça da evlerimizden çıkmayalım dedi. 'PSİKOLOJİK OLARAK RAHATIZ' Ev ve iş yerinde gerekli önlemleri aldıklarını belirten Sami Arıkan Vatandaş olarak devletimizin koyduğu kurallara uymaya çalışıyoruz. Bu küresel bir hastalık, sorun. Devletimizin bu konuda çok erken aldığı tedbirlerden dolayı psikolojik olarak rahatız. Ülkemizin en az zayiatla bunu atlatacağına inanıyoruz diye konuştu. Trabzon'da kolonya stokları bitti: Raftakileri satıp dükkanı kapatacağız Trabzon'da kolonya üretici firma sahipleri, hammadde etil alkol bulunamaması nedeniyle talepleri karşılayacak üretimi yapamıyor. Eldeki stokları biten üreticiler, hammadde üretiminin artırılmasını istiyor. Kolonya üreticisi Ömer İnan, "Elimizde satacak kolonya yok. Stoklar bitti. Şu an raflardakileri de sattıktan sonra dükkanı kapatacağız." açıklamasında bulundu.

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FOTOĞRAF 6 Kocaeli’de 9 yıldır kozmetik ürün satışı yapan Behnur Belek isimli esnaf, bu durumu fırsata çevirenlere inat elinde bulunan 400 kiloluk kolonyayı ücretsiz dağıtmaya başladı. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Behnur Belek, şu şekilde açıklamada bulundu: “3 gün önce bu kararı aldık. Elimizde 400 kiloya yakın bir kolonya stoğumuz vardı. Ben kuaför toptancısıyım. Kuaförlere satıyorum ben bunu. Ben bunu bidon bazında verip para kazanmaktansa herkes ulaşsın istedim. Kolonyaya ulaşamayan insanlar var. Dükkanımıza gelen insanlarda gördük. Herkesin ihtiyacını giderelim istedik.” Fırsatçılara inat olarak böyle bir karar aldıklarını söyleyen Belek, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Biz bunu reklam olarak düşünmedik. Biz hayır olarak girdik bu işe ama sosyal medyada paylaşmaya başlamışlar. Bazı insanlar aramaya başladı. Duygusundan ağlayan insan gördüm ben. Böyle insanlar var mı diye. Evet, var. Allah razı olsun kendisinden de. Herkesin böyle duyarlı olmasını istiyoruz. Biz bunu fırsata dökenlere inat başlattık zaten. Herkesin birbirine yardımcı olmasını istiyoruz. Ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Bunu birbirimize yardımcı olarak ne kadar kısa zamanda çözebiliriz onun mücadelesi içerisinde olmamız gerekiyor.” Şaban Özyurt isimli bir vatandaş, ise şu şekilde açıklamada bulundu: “Gebze’de böyle bir duyarlı vatandaşımız olduğu için tebrik ediyorum. Küresel bir problemde böyle duyarlı oldukları için teşekkür ediyorum. Bu duyarlılığı Türkiye’deki tüm esnaf kardeşlerimize de tavsiye ediyorum. Allah hayırlı müşteriler nasip etsin” dedi. Nail Al isimli vatandaş ise, “Allah abimizden razı olsun. Çok güzel bir şey yapmış. Umarım bütün insanlar böyle bir şey yapar. Dünya çok zor durumda. Böyle değerli abilerimiz başımızdan eksik olmasın.” ​ Şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor: Fırsatçılara inat olarak bunu başlattık Türkiye'de korona virüsü vak'alarının ortaya çıkması ile birlikte vatandaşlar tedbir amaçlı dezefektan ürünlere yöneldi. Kocaeli'de bir esnaf bu durumu fırsat çevirenlere tepki olarak elinde bulunan 400 kiloluk kolonyayı ücretsiz olarak dağıtmaya başladı. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 41 Türkiye'nin asırlık kolonya üreticisi Eyüp Sabri Tuncer Kozmetik Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Engin Tuncer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle artan kolonya talebini değerlendirirken, Mağazalarımızdan kolonya satışına talep 5 kat, internetten satışlara da 7 kat arttı. Raflarda ve depolarımızda mal var. Bunlar atlatılacaktır, insanımız panik yapmasın. dedi. Tuncer, kolonyanın Türk kültürü açısından önemine işaret etti. Eve ve iş yerine gelen misafire kolonya döküldüğünü, lokantadan ayrılan müşterinin kolonyayla uğurlandığını belirten Tuncer, Evin küçük çocuğunun görevi misafire kolonya ikram etmekti. Okula giden öğrencinin alınacaklar listesine kolonya yazılırdı. Tüm tuvalet önlerinde kolonya olurdu. Şehirlerarası otobüslere binince muavin hemen kolonya dökerdi. Yurt dışındaki fuarlarda halen Türk şirketlerinin standlarında kolonya bulunur. Kalabalık ortamlarda sürekli kullanırdık. Kolonyanın çok önemli vazifesi vardı. Kolonyanın salgın hastalıklardan koruyucu özelliği farkında olmadan uygulanıyordu. diye konuştu. Tuncer, 60 derece üzeri, özellikle 70-80 derecedeki ürünlerde dezenfektan özelliğinin çok yüksek olduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti: Antibakteriyel sabunlarda dahi 'bakterileri yüzde 99,99 yok eder.' deniyor ancak burada söz konusu olan kaç bakteri, kaç bakteri türünü incelemişler. Son yaşadığımız Kovid-19 olayı virüsle ilgili ancak marketlerde antibakteriyel ürün kalmıyor. İnsanlar ürün alırken buna dikkat etmeli. Bakteri öldüren sabun, bu virüsü yok etmez. Bilinçli alışveriş yapılmalı. Kolonyanın ise içindeki alkolden ötürü daha fazla virüs ve bakteriye etkisi olduğu kesin. Sağlık ve bilim kurulu da bunu dile getirdi. El yıkanmalı, ardından eksik kalan hijyen rahatlıkla kolonyayla tamamlanabilir. ifadesini kullandı. İnsanların, ceplerinde, çantalarında kolonya taşıma alışkanlığına dönmeleri gerektiğini vurgulayan Tuncer, bunun için uygun minik ambalajlı ürünlerin bulunduğunu söyledi. Tuncer, antibakteriyel jellerin çok yoğun kullanılmasının bazı cilt rahatsızlıklarına yol açabileceğini savunarak, bu tür ürünler arasında en masum ve en etkili olanın kolonya olduğunu belirtti. Tuncer, kolonyanın da israf edilecek miktarda kullanılmaması gerektiğini belirterek, Kolonyayı elinizden yerlere dökülecek kadar da kullanmaya gerek yok. Ovuşturarak rahatlıkla hijyen sağlar. Kolonya kültürünün mümkün olduğunca geri dönüşü sağlanmalı. Bundan sonra da bu konunun daha çok üstüne düşeceğiz. Hijyen sağlayan en ucuz ve en sağlıklı ürün kolonya, ayrıca güzel de koku yayıyor. Antibakteriyel jellerin 50 gramı 20 lira iken, kolonyanın 1 litresi 20 lira. Kolonyayı en pahalı satan litresini 30 liraya verir. dedi. Tuncer, Kovid-19 nedeniyle insanların daha yüksek gramajlı ürünlere yöneldiğine işaret ederek, Marketler daha fazla satılan ürünlere ağırlık veriyordu. Üretimlerimiz devam ediyor ancak daha çok insana ulaşsın diye büyük ambalaj yerine 200 ve 400 mililitrelik ambalajlarda üretim yapıyoruz. İnsanlar 5 litre kolonya almak istiyor ancak biz ürünü daha çok insana verelim istiyoruz. diye konuştu. Ellerindeki stokları da piyasaya sürdüklerini belirten Tuncer, bekleyip para kazanma politikası yürütmediklerini vurguladı. Tuncer, Biz 100 yıldır ülkeye hizmet eden bir firmayız, gelip geçici dönemlerden istifade etmemiz söz konusu olamaz. ifadesini kullandı. Tuncer, internetten satışlarda fiyatların yüksek uygulandığına dikkati çekerek, burada üretici firmaların kabahati olmadığını söyledi. Eyüp Sabri Tuncer mağazalarına talebin 5 kat, internet sitesi üzerinden satışlara talebin de 7 kat arttığını dile getiren Tuncer, Raflarda ve depolarımızda mal var. Bunlar atlatılacaktır, insanımız panik yapmasın. dedi. Dünya piyasasında alkolün yetersiz olduğunu belirten Tuncer, şunları kaydetti: Biz de sıkıntı yaşıyoruz. Bu yokluk, fiyatın yükselmesini neden oluyor. Alkol de petrol gibi borsada işlem gören bir üründür. Talep artınca borsadaki rakamlar da arttı. Bugün sabah tonu 700 dolar olan ürün bin 700 dolara çıktı ancak bizim fiyatlarımızda kesinlikle değişiklik yok. 'Kolonyacılar vurgun yapıyor' diye haberler çıkıyor ancak bırakın son 2 günü, 1 yıldır fiyatlarımızda artış yok. Ham maddede yüzde 120'nin üzerinde fiyat atışı olduğu halde 1 yıldır zam yapmadık. Şu anda yaptığımız üretimi ticari bir faaliyet olarak görmüyoruz, fırsat olarak da görmüyoruz. Maliyet hesabı yapmadan mal üretiyoruz. Elimizde olan alkole göre üretim yapıyoruz. Asırlık kolonya üreticisinin mağaza satışına talep 5 kat internet satışlarında ise 7 kat arttı Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından talep patlaması yaşayan ürünlerin başında kolonya geldi. Yaşanan talep yoğunluğu sonrası asırlık kolonya üreticisi Eyüp Sabri Tuncer'in dükkan satışları 5 kat, internet üzerinden satışları ise 7 kat arttı.

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