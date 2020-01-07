Kayseri, kayak, kültür, gastronomi ve sağlık turizminin üssü olacak

Bacalı sanayide lider olan Kayseri’nin, sahip olduğu potansiyel ile bacasız sanayi olan turizmde atağa geçtiğini anlatan Artaş Grubu Turizm Yatırımları Koordinatörü Recep Arifoğlu, şunları söyledi:

“Anadolu’nun incisi kadim şehir Kayseri’miz, 6 bin yıllık tarihiyle, kültürüyle, gastronomisiyle, sanayisiyle, ticaretiyle, Sultan Sazlığı Kuş Cenneti, Yılkı atları denilen doğada vahşi olarak yaşayan at sürüleri, Kapuzbaşı Şelalesi, Erciyes Kayak Merkezi, yeni yeni keşfedilmeye başlanan ve dünya tarihine ışık tutan zengin arkeolojisi ve bu sene başlatılmış olan balon turları ile çok zengin bir potansiyele sahiptir. Erciyes Kayak Merkezi, Avrupa’dakiler gibi gerçek kış sporları merkezi olup, dünyanın sayılı kayak merkezleri arasındadır. Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, Kayseri THY, Erciyes AŞ ve Meslek Birliğimiz TÜROB’la beraber yürüttüğümüz tanıtma faaliyetlerinin sonuçları, kısa sürede karşılığını vermiştir. Hem Erciyes Kayak Merkezi, hem de Kapadokya’da oluşan destinasyonlar, yabancı tur operatörleri tarafından yoğun ilgi görmüş olup, Kayseri’miz, Rusya, Ukrayna, Polonya, Ortadoğu ve Belarus’lu tur operatörleri tarafından seyahat kapsamına alınmıştır. Özetle, bacalı sanayide lider olan Kayseri’miz, bacasız sanayide de atağa geçerek, bugüne kadar sanayide elde ettiği başarısını, turizmde göstermeye devam etmektedir” dedi.

"Kayseri’yi dünyaya tanıtmanın lokomotifliğini üstlendik"

Radisson Blu Hotel Kayseri’nin faaliyete başladığı 2014 tarihinden itibaren Kayseri’yi dünyaya tanıtmaya devam ettiğini ifade eden Recep Arifoğlu, şunları kaydetti:

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“Radisson Blu Hotel Kayseri olarak, yurtdışındaki fuar ve workshop etkinliklerinin hemen hemen hepsine katılarak, destek vermekteyiz. Bu alanda büyük bir tecrübe birikimi elde ederek, Kayseri’mizin ve ülkemizin tanıtımında Artaş Grubu Turizm Yatırımları olarak öncü kuruluşlardan birisi haline geldik. Kentimiz ve otelimiz; kamu, yerel yönetimler ve sektörün yaptığı çalışmaların neticelerini almaya başlamıştır. Rusya, Ukrayna, Polonya ve Belarus’tan carter uçakları inmeye devam ediyor. Avusturya’dan Almanya’ya, Dubai’den Lübnan’a kadar dünyanın dört bir yanından kayak severler, Erciyes’i ve kentimizi keşfetmeye geliyorlar. Örneğin sadece, Kayseri Cumhuriyet Meydanımız açık hava müzesi gibidir ve 6 medeniyetin eserlerini görmek mümkündür. Son yıllarda sağlık turizminde de ön plana çıkmaya başladık. Hastanelerimizin, Ortadoğu’nun en iyileri arasında olması sebebiyle, tedavi amaçlı gelerek otelimizde konaklayan yurtdışından birçok misafirimiz bulunuyor. Özetle, otelimize ve kentimize gelen yerli ve yabancı misafirlerimizi, turizmde sahip olduğumuz zengin potansiyelimiz ve Türk misafirperverliğimiz ile ağırlamaya devam ediyoruz” diye konuştu.

"Erciyes, kayak severlerin yoğun ilgi gösterdiği kış merkezidir"

Erciyes’in dünya kayak otoriteleri ve dünyanın en iyi kayakçıları tarafından tescil edilen ve kayak severlerin yoğun ilgi gösterdiği bir kış turizmi merkezi olduğunun altını çizen Recep Arifoğlu, şunları anlattı: “Erciyes, kent merkezine yakınlığı, sunduğu tarihi, kültürel, gastronomi zenginliği ve Kapadokya’ya yakınlığı ile dünyadaki diğer kayak merkezlerine oranla, daha fazla artı değere sahiptir. Kayak sezonu boyunca, ülkemizden ve dünyanın dört bir yanından kayak severleri otelimizde ağırlamaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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Radisson Blu Hotel Kayseri, dünyanın en iyi 3. Radisson Blu Hotel’i seçildi

Radisson Blu Hotel Kayseri’nin, dünyanın en iyi 3.’cü Radisson Blu Hotel’i seçilmesinden duydukları gururu dile getiren Recep Arifoğlu, şunları anlattı:

“Kayserili işadamı Süleyman Çetinsaya’nın Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı Grubumuz tarafından yapılan, Radisson Blu Hotel Kayseri Eylül 2014 tarihinde kapılarını açtı. Otelimiz, şehrin orta noktasında tüm şehri kucaklayan konumu, panoramik şehir manzarası ve modern çizgisiyle fark yaratmaktadır. 20 kattan oluşan otelimizde, 243 oda ve 1 king suite bulunuyor. İş adamlarına özel executive odaların yer aldığı özel katlar, tüm ihtiyaçlar düşünülerek hazırlanmıştır. Şehrin önemli kongre ve toplantı merkezi konumuna gelen tesisimiz, 800 metrekarelik balo salonu ve 8 adet farklı büyüklüklerde toplantı salonları ile öne çıkmaktadır” dedi.