Ekonomi Kayseri Üniversitesi 10 öğretim üyesi alıyor
BASIN İLAN

Kayseri Üniversitesi 10 öğretim üyesi alıyor

Kayseri Üniversitesi, 10 öğretim üyesi alınacağını duyurdu. Üniversite, alımların 20 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kayseri Üniversitesi 10 öğretim üyesi alıyor
Kayseri Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ile Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri doğrultusunda öğretim üyeleri alınacak.

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