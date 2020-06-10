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Ekonomi Kaz Dağlarının altın mantarı köylünün gelir kapısı oldu Yoğun talep görüyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kaz Dağları'nın 'altın mantarı' köylünün gelir kapısı oldu: Yoğun talep görüyor

Kaz Dağları'nın 'altın mantarı' köylünün gelir kapısı oldu: Yoğun talep görüyor

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, Kaz Dağları’nda toplanan, rengi nedeniyle 'altın mantarı' olarak adlandırılan mantar, köylülerin gelir kapısı oldu. Yoğun talep gören altın mantarın kilosu, toptan 35 TL'den alıcı buluyor.

Haber Merkezi DHA
Toptancı Mustafa Esen
Toptancı Mustafa Esen

Çanakale'nin Bayramiç ilçesi sınırlarında bulunan Kazdağları'nın kuzey yamaçlarında yaz yağmurlarının ardından yetişen, rengi nedeniyle 'altın mantarı' olarak adlandırılan mantar, köylülerin gelir kapısı oldu.

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GÜNDEM
Kumi mantarıyla geçimlerini sağlıyorlar: Dağlık arazide ellerinde sopalarla bulmaya çıkıyor

Alakeçi köyünde yoğun yağış ile birlikte çıkan altın mantarlarını toplamak için vatandaşlar birbirleriyle yarışıyor.

Mustafa Akyüz

Kilosu 35 TL'den alınıyor

Altın mantarı özellikle çam ormanlarının altındaki çalılık alanlarda yetişiyor. Yörede, çalı, sarı ve altın mantarı olarak bilinen ve ihraç edilen mantar, köye gelen toptancılar tarafından kilosu 35 TL'den alınıyor.

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İhraç edilen mantar, köye gelen toptancılar tarafından kilosu 35 TL'den alınıyor.

Alakeçi köyünde altın mantarı toplayan Mustafa Akyüz (52) şu şekilde açıklamada bulundu:

"Bu sene bolca yağış oldu. Dağlık alanda aradığımız altın mantarı bu yağışlar sonrası bolca çıktı. Topladığım mantarları satmaya geldim. Bizim için gelir kapısı oldu."

İhraç edilen mantar, köye gelen toptancılar tarafından kilosu 35 TL'den alınıyor.

Toptancı Mustafa Esen (55) ise, şöyle konuştu:

"Bu mantar her bölgede farklı isim ile anılıyor. Burada sarı rengi nedeniyle altın mantarı diye biliniyor. Mantar alıcıları olarak bu köyde toplanıyoruz."

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