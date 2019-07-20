Ekonomi Kazak milyarderin yüzen sarayı 2 milyon liralık yakıt aldı
DÜNYA EKONOMİSİ

Kazak milyarderin yüzen sarayı 2 milyon liralık yakıt aldı

Bir süredir Ege kıyılarında olan Kazak iş adamı Alexander Machkevitch’e ait lüks yat “Lady Lara“, Kuşadası’nda 2 milyon TL tutarında 30 tanker yakıt aldı.

Haber Merkezi IHA
'Lady Lara', akşam saatlerinde Kuşadası’na gelerek Setur Marina’ya demirledi.
'Lady Lara', akşam saatlerinde Kuşadası’na gelerek Setur Marina’ya demirledi.

Kazak iş adamı Alexander Machkevitch’e ait dünyanın en büyük yatlarından biri olan “Lady Lara“, akşam saatlerinde Kuşadası’na gelerek Setur Marina’ya demirledi. Geceyi Kuşadası Setur Marina’da geçiren yatın içerisinde Alexander Machkevitch’in veya ailesinden birinin olmadığı, Kuşadası Setur Marina’ya yakıt, yiyecek ve sarf malzemeleri ikmali için geldiği öğrenildi.

91 metre uzunluğundaki Cayman Adaları bayraklı mega yat, yaklaşık 570 litre yakıt satın aldı. 30 tanker ile gerçekleşen yakıt ikmalinin 2 milyon TL tutarında olduğu kaydedildi. Mega yata ayrıca soğuk hava depolu 4 kamyon ile sebze, et, balık ve gıda maddesi taşındı. Bunun yanında 2 paletle kağıt havlu, peçete, deterjan gibi sarf malzemeleri nakledildi.

İHA
'Lady Lara', Kuşadası’nda 2 milyon TL tutarında 30 tanker yakıt aldı.

Setur Marina’da bir gece kalan yatı Kuşadalıların yanı sıra tatil için Kuşadası’nda bulunan yerli ve yabancı turistler ilgiyle izleyerek bol bol selfie çekti.

DÜNYANIN EN BÜYÜK YATLARI ARASINDA YER ALIYOR

2015 yılında Lürssen tersanesinde denize indirilen 91 metre uzunluğundaki Lady Lara, tersanenin yer aldığı IJ Nehri’nden geçen en büyük süperyat olarak kayıtlara girdi. Lady Lara‘nın tüm mühendislik ve dekorasyon tasarımlarında Reymond Langton imzası bulunuyor.

Dünyanın en büyük süper yatları arasında yer alan Lady Lara isimli yatta VIP süit odalar, katlanabilir balkon, büyük bir plaj kulübü, spor salonu, jakuzi, yüzme havuzu ve bir helikopter pisti bulunuyor.

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İHA
91 metre uzunluğundaki Cayman Adaları bayraklı mega yat, yaklaşık 570 litre yakıt satın aldı.

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