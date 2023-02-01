Kazakistan'dan petrol üretiminde rekor seviye

Kazakistan’da ABD başta olmak üzere Batı ülkelerinde eğitim alan gençlerin yönetim yapısında hızla yükselmesi, zamanla yönetim ile halk arasında bir kopuş gerçekleştirmiştir. Protestoların ilk başladığı Batı bölgesi işçi kesiminin yaşadığı ve Kazakistan endüstrisinin geliştiği bir bölgedir. Yani sadece maaş üzerinden geçinen bir halk kesimi, gelen zamlar ile tepkisel bir protestoya başlamıştır. Fakat bu protestoların zamanla ya içerideki elitler vasıtasıyla veya dışarıdan yönlendirmeyle bir darbeye evrildiğini söyleyebiliriz.