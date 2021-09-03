İki ay önce 15 liraydı şimdi 30 lira

Geçen yıla oranla bu yıl daha az olan keçiboynuzuna ise vatandaşların ilgisi yoğun.

Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaşanan yangınlar sonrasında bir çok bitki fiyatına da zam geldi. Bundan 2 ay önce aktarlarda kilosu 15 liradan satılan keçiboynuzunun fiyatı yüzde 100 arttı. Tezgahlarda 30 liradan yerini alan keçiboynuzun fiyatının artmasının nedeni olarak ise yaşanan yangınlarda ağaçlarının zarar görmesi gösteriliyor. Geçen yıla oranla bu yıl daha az olan keçiboynuzuna ise vatandaşların ilgisi yoğun.

EKONOMİ Ağustosta fiyatı en fazla artan ürün oldu

İHA

"15 liraya sattığımız keçiboynuzunu şuan 30 liraya satmak zorundayız"

Aktar sektöründe uzun yıllardır hizmet veren Koray Özkılıç, fiyatların artışında birçok etkenin olduğunu söyledi.

Son dönemlerdeki artışın nedenlerinden birisi orman yangınları olurken bir diğer nedenin ise fırsatçılık yapan aracılar olduğunu iddia etti.

REKLAM

İHA

Fiyatlara zam uygulamak zorunda olduklarını belirten Özkılıç, “Orman yangınlarından dolayı keçiboynuzunun fiyatı arttı. Yaklaşık 150 yıllık ağaçlar yandı. Keçiboynuzunun biz gibi satıcılara gelmesi de sıkıntıya girdi. Yangınlardan önce 15 liraya sattığımız keçiboynuzunu şuan 30 liraya satmak zorundayız. Toptancılardan bize gelişi yükseldi. Böylelikle müşteriye de yansıdı. Fiyatların yükselişinin asıl sebebi fırsatçılık yapan aracılar oluyor. Esnafa ürün satan toptancılar malzemeleri ellerinde bulunduruyor ve piyasada azaldığı zaman yüksek fiyattan satmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.