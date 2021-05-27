Kelebekler Vadisi Tabiat Parkı işletme hakkı 7 yıl süreyle kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2886 Sayılı Kanunun 35’nci maddesi, Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29’uncu maddesi ve Hazine Taşınmazların İdaresi Hakkındaki Yönetmeliğin 28’nci maddesi uyarınca “KAPALI TEKLİF” Usulü ile 08.06.2021 tarihine rastlayan Salı günü saat 14:00‘da aşağıdaki şartlara göre, T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 9. Bölge Müdürlüğü Ankara Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü İhale Komisyon Odası İstanbul Caddesi No: 98 İskitler-Altındağ/ANKARA adresinde ihale yapılacaktır. İhaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerin aşağıdaki şartları yerine getirmeleri gerekir.

Şube Müdürlüğü İhale Komisyon Odası İstanbul Caddesi No: 98 İskitler-Altındağ/ANKARA adresinde ihale yapılacaktır.

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