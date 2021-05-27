Ekonomi Kelebekler Vadisi Tabiat Parkı işletme hakkı 7 yıl süreyle kiraya verilecek
BASIN İLAN

Kelebekler Vadisi Tabiat Parkı işletme hakkı 7 yıl süreyle kiraya verilecek

Kelebekler Vadisi Tabiat Parkı'nın işletme hakkı 7 yıl süreyle kiraya verileceği duyuruldu. İhale 8 Haziran'da 'kapalı teklif usulü' olacağı belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kelebekler Vadisi Tabiat Parkı işletme hakkı 7 yıl süreyle kiraya verilecek
Kelebekler Vadisi Tabiat Parkı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2886 Sayılı Kanunun 35’nci maddesi, Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29’uncu maddesi ve Hazine Taşınmazların İdaresi Hakkındaki Yönetmeliğin 28’nci maddesi uyarınca “KAPALI TEKLİF” Usulü ile 08.06.2021 tarihine rastlayan Salı günü saat 14:00‘da aşağıdaki şartlara göre, T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 9. Bölge Müdürlüğü Ankara Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü İhale Komisyon Odası İstanbul Caddesi No: 98 İskitler-Altındağ/ANKARA adresinde ihale yapılacaktır. İhaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerin aşağıdaki şartları yerine getirmeleri gerekir.

Şube Müdürlüğü İhale Komisyon Odası İstanbul Caddesi No: 98 İskitler-Altındağ/ANKARA adresinde ihale yapılacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız

Abone Ol Google News
13 yaşındaki çocuk istismarı kaydetti

13 yaşındaki çocuk istismarı kaydetti

'​Sürekli rüyalarıma giriyor, cezaevinden çıkmasından korkuyorum'
Ayıplı araçiçin emsal karar

Ayıplı araç
için emsal karar

Yenisi ile değiştirilmesine karar verildi.
Vitesi yükselttiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iddialara sert yanıt

MSB duyurdu: 11 terörist daha etkisiz hale getirildi.

​Aşılama programına bir grup daha dahil edildi.

40 yaş üstü 57 bin öğretmenin daha aşıdan faydalanacağını duyurdu.

​ATAK helikopterinde yurt dışına ilk satış.

27 Mayısçıların iftira alışkanlığı 61 yıldır değişmedi.
FETÖ'nün emniyet sorumlusu yakalandı

FETÖ'nün emniyet sorumlusu yakalandı

​Polis ekipleri Ankara'da saklandığı eve operasyon düzenledi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.