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Ekonomi Kendi ağırlığının 100 bin katı suyu sarıya boyuyor Cımbızla toplayıp, araba fiyatına satılıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kendi ağırlığının 100 bin katı suyu sarıya boyuyor: Cımbızla toplayıp, araba fiyatına satılıyor

Adını Karabük’ün Safranbolu ilçesinden alan Safran bitkisi dünyanın en pahalı baharatları arasında yer alıyor. Birçok faydası olduğu bilinen bu bitki, satıcıları tarafından tek tek cımbızla seçiliyor. Son bahar çiçeği olarak da adlandırılan Safran bitkisi kendi miktarının 100 bin katı suyu sarı renge boyuyor. Anti tümör özelliği olduğu da bilinen bitkinin hasadı Ekim ve Kasım aylarında çok ince bir işçilik ile yapılıyor. Güncel olarak kilosu 30 bin Türk lirası olan Safran bitkisi vatandaşlar tarafından gram ile alınıyor.

Haber Merkezi İHA
Kendi ağırlığının 100 bin katı suyu sarıya boyuyor.
Kendi ağırlığının 100 bin katı suyu sarıya boyuyor.

Kendi ağırlığının 100 bin katı suyu sarıya boyayan Safran bitkisi tek tek cımbızla seçilerek kilosu 30 bin TL ye satılıyor.

Kendi ağırlığının 100 bin katı suyu sarıya boyuyor

Sivas’ta Çarşıbaşı Mahallesinde Aktarlık yapan Sefa Korkmaz, Safranın genelde gıda boya maddesi olarak kullanıldığını belirterek, “Safran bitkisi kendi mevcut ağırlığının 100 bin kat daha fazlasını boyama etkisine sahip. Bunun için boya sanayisinde çok yüksek oranda kullanılıyor. Aynı şekilde baharat olarak, tat verici baharat olarak da tercih ediliyor. Genelde Araplarda yaygın bir şekilde kullanılan bir kültürdür. Sarartıcı özelliği olduğundan ötürü pilavlara katılabiliyor’’ şeklinde konuştu.

Safran bitkisi dünyanın en pahalı baharatları arasında.
  • Korkmaz, aynı zamanda bitkinin yurtdışında genelde; Fransa, İtalya ve Belçika kısımlarında bilinen bir bitki olduğunu söyleyerek, ülkemizde de Safranbolu’da bilinen ve yetişen bir bitki olduğunu dile getirdi.

Safranbolu’da bilinen ve yetişen bir bitki.

Güncel fiyatı dudak uçuklatıyor

Aktar Korkmaz, kilogram fiyatının 30 bin TL olduğunu ifade ederek, “Türkiye’de Safranbolu’da yetişmesinden dolayı ismini de buradan alıyor. Yurt içinde nadir bir kısımda toplanıp gerçekleştiriliyor. Safranın güncel fiyatı 30 bin Türk lirası. Hem toplanım koşulları hem az miktarda olması, hem de çok sayıda bitkiden az miktarda elde edilmesinden kaynaklı fiyat artışı gerçekleşiyor. Çok ince bir işçilik gerektiriyor. Örnek verecek olursak 500 gram içerisinde ortalama 80 bin adet çiçekten toplanım gerçekleşiyor’’dedi.

Çok ince bir işçilik gerektiriyor.

Cımbızla toplanıyor

Sefa Korkmaz, çalışan mevcut işçilerin Safran bitkisini teker teker cımbızla toplandığını belirterek “Bundan ötürü fiyatların yüksek oranda pahalılığı gerçekleşiyor. Müşterilerimiz bunu gram şeklinde alıyor. Bizde tartarken bunu 1 gram şeklinde tartıyoruz. Genelde gıda ve renklendirici sanayisinde tercih edildiğinden ötürü vatandaşlara gramaj şeklinde satım gerçekleştiriyoruz. Safranın yüksek fiyatlı olmasından ötürü yan ürünleri yüksek oranda gerçekleşim sağlayabiliyor. Bununla ilgili olarak vatandaşlarımızın safranı tamamen bilindik aktarlardan alması gerekiyor’’ diye konuştu.

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