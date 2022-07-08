Ekonomi Keşiflerin devamı gelecek 4 petrol sahası daha var
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Keşiflerin devamı gelecek: 4 petrol sahası daha var

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Adana’da kısa süre önce petrol keşfedilen ve üretime geçilen Çukurova-1 kuyusunda incelemelerde bulundu.Dönmez bir işçinin petrol kuyusunun vanasını açarak numune almasını izledi daha sonra pet şişeye doldurulan petrolü inceledi. Şimdiye kadar iki kuyudan 25 bin varil petrolün çıkarıldığı sahada 8 kuyu daha açılacak. Dönmez, “Bu bölgede yüksek potansiyele sahip 4 saha daha var. Oradaki çalışmalarımıza da hız verdik. Önce 2 ve 3 boyutlu sismik araştırmalarımızı tamamlayacağız” dedi.

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Fazlı Şahan Yeni Şafak
Keşiflerin devamı gelecek: 4 petrol sahası daha var
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Adana'da petrol keşif sahasında incelemelerde bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Adana’da keşfedilen petrolün rezervini 7,5 milyon varil olarak müjdeledi. Kuyularda incelemelerde bulunan Bakan Dönmez’e, Yeni Şafak da eşlik etti. Bir süre önce keşfedilen ve kısa süre içinde üretime geçen Çukurova-1 kuyusuna nisan ayında Çukurova-2 eklenmiş. Kuyularda günlük 110 varil petrol üretimi gerçekleştiriliyor.

BATMAN GİBİ OLACAK

  • Türkiye ekonomisine kazandırılan petrol miktarı ise 25 bin varili aştı. Üretimin 17 bin 94 varili Çukurova-1, 8 bin 21 varili ise henüz nisanda faaliyete geçen Çukurova-2 kuyusundan. Çukurova-1 48, Çukurova-2 ise günlük 88 varil üretim kapasitesine sahip. Yine aynı bölgede benzer formasyona sahip dört saha daha bulunuyor. Onun için iki ve üç boyutlu sismik araştırmaları tamamlandıktan sonra hemen ardından keşif amaçlı sondaj yapılacak. Bölgenin ileride Batman ve Adıyaman'da olduğu gibi bir üretim merkezi haline dönüştürülmesi hedefleniyor.

TÜRKİYE’DEKİ EN SIĞ REZERV

Bakan Fatih Dönmez, Çukurova’da bulunan petrol rezervinin tamamının 7,5 milyon varilden fazla olduğunu belirtti. Bakan Dönmez, “Çukurova-1 ve Çukurova-2’nin kuyularının çıkardığı toplam petrol miktarı 25 bin varilin üzerinde. Bugünkü petrol fiyatları ile toplam 1 milyar dolarlık bir rezerve sahibiz. Aynı zamanda Çukurova-2 kuyusunda 358 metreden çıkarılan petrol ile Türkiye’de gerçekleşen en sığ petrol üretimi rekoru kırıldı. Bu sığ kuyularda daha çabuk hedefe ulaşıyoruz, üretim maliyetleri ve yatırım maliyetleri oldukça düşük oluyor. Dolayısıyla burada son derece ekonomik bir petrol bulduğumuzu ifade edebilirim" ifadelerini kullandı.

8 KUYU DAHA KURULACAK

Çukurova petrol üretim bölgesinde 2022 yılının sonuna kadar 8 adet kuyu daha kurulacağını müjdeleyen Dönmez, “Mevcut iki kuyumuz ile birlikte toplamda 10 kuyudan petrol arama faaliyetlerimiz devam edecek” dedi.

Ankara Haber Müdürümüz Fazlı Şahan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Adana’daki sahada çalışmaları yerinde inceledi.
Ankara Haber Müdürümüz Fazlı Şahan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Adana’daki sahada çalışmaları yerinde inceledi.

DÖRT POTANSİYEL SAHA BULUNUYOR

Bölgede başka çalışmaların da yürütüldüğünün altını çizen Bakan Dönmez, şöyle dedi: "Bu bölgede benzer formasyona, yüksek potansiyele sahip 4 saha daha var. Oradaki çalışmalarımıza da hız verdik. Önce 2 ve 3 boyutlu sismik araştırmalarımızı tamamlayacağız. Ardından da yine keşif amaçlı sondaj yapacağız. Eğer keşif yakalarsak da üretim amaçlı kuyularımızı açacağız. Belki buradaki toplam keşif miktarımızı daha da artırmış olacağız. 8-10 kata kadar daha fazla potansiyel içerdiğini içeride arkadaşlarımız söylediler."

SONDAJ ÇALIŞMALARI BAŞLIYOR

Sahanın geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar devam ederken Çukurova-7 kuyusuna TPIC firmasına ait MR-7000 isimli sondaj kulesinin montajı tamamlanmak üzere, sondaj kulesinin 9 Temmuz’da faaliyete geçirilmesi hedefleniyor. Açılacak 8 kuyunun ise derinlikleri ortalama 500 metre olup petrolün bulunma derinliğine göre (+/-) 200 metre derinliklerde olması planlanıyor. Bir kuyunun montajı ise ortalama 25 gün sürüyor.

Cengiz Buhur
Cengiz Buhur

SU DEYİP KAPATTILAR

Tarlasında ilk petrolü bulan Cengiz Buhur, 1998 yılında tarlasında su kuyusu açtığını belirterek, 204 metrede petrole rastladığını söyledi. Bulut petrolün hikayesini şöyle anlattı: “O dönemin yetkililerine bildirdim. Baktılar geldiler, su olduğunu söyleyip kapattılar. 200 dönüme yakın mısırım vardı. Sularız dediler. Sonra burada bir çalışma yapmadılar. Ben yeniden çalışmaya başladım ve 200 metredeki kuyumdan 20 varil kadar petrol topladım. Petrol var diye bazı yerlerde paylaştım . Üstünü kapatmak istediler. O günün şartlarında geldiler beni susturmak için 3 kilometre ileriye sondaj kuyusu kurdular. 1998 ile 2000 yılı aralarında çeşitli firmalar geldi buraya. Özel şirketler de geldi ama bir şey bulamadılar. Onların amaçları bankaları dolandırıp kaçıp gitmekmiş. Amaçlarına ulaşamadılar. Şimdi kapattıkları kuyularda petrol çıkıyor. 1998’de ilgilenmediler. 98 eski Türkiye’ydi. O zamanki çalışan yetkililer bunu kapatmak istediler. Sonuçta galip gelen ben oldum.”

Kapatılan kuyularda petrol bulunması Güneydoğu'daki 5 ilde heyecana sebep oldu
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Türkiye'de son dönemlerde petrol, petrol gibi yakıt kaynaklarının bulunması için yürütülen yoğun çalışmalarda art arda gelen müjdeler ile Adıyaman, Batman ve Diyarbakır, Siirt, Şanlıurfa ve Mardin gibi petrol yataklarının bulunduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yeni rezerv heyecanı yaşanıyor.<br><br>Şanlıurfa ve Diyarbakır'da son yıllarda yeni açılan petrol kuyuları ve Adana Ceyhan'daki üstü betonla kapatılan kuyudan petrol tespit etmesi üzerine umutlanan bölge halkı, tüm Anadolu'da yeniden araştırma çalışması yürütülerek bölgedeki petrol yataklarının tespit edilmesini istiyor.
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Şanlıurfa'da her gün 20-30 tanker taşınıyor<br><br>Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bölge halkı yaklaşık yarım asırdır yürütülen petrol arama ve kuyu açma çalışmalarında Fırat Havzası olarak da tabir edilen Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman üçgeninde bulunan yaklaşık 300 kuyudan petrol çıkarıldığını ileri sürerken günlük yaklaşık 20-30 tanker ham petrolün rafinerilerde işlenmek üzer Hatay'a taşındığını belirtiyor. Bölge genelinde 50-60 adet üstü beton ile kapatılan kuyu bulunduğunu da söyleyerek, bu kuyularında aktif hale geçirilmesini beklediklerini kaydetti.
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Gaziantep, Adıyaman hattında 4 kuyu<br><br>Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) şirketinin 1986 yılında Gaziantep ve Adıyaman'da yürüttüğü arama faaliyetlerinde çalıştığını belirten Gaziantepli Ahmet Ateşli, Gaziantep'in Araban ilçesi ile Adıyaman'ın Besni arasında bulunan 4 ayrı noktada petrol bulunduğunu ve yeterli seviyede olmadığı gerekçesiyle üzerinin beton ile kapatıldığını kaydetti.
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde yıllar önce kapatılan kuyularda 1 milyar dolar değerinde petrol rezervi keşfedilmesi ile heyecanlandığını anlatan Ateşli, Gaziantep ve Adıyaman'da yürüttüğü petrol arama çalışmaları sırasında ciddi rezervler keşfedildiğini vurguladı.<br><br>TPAO'nun 1986 yılındaki çalışmalarında işçi olarak görev yaptığını paylaşan Ateşli, “Bizim petrol bulduğumuz yerlerin üzeri kapatıldı. Hiçbir çalışma yapılmadı. Biz oradaki rezervlerin çıkarılarak Türkiye'ye kazandırılmasını bekliyorduk. Araban'daki çalışmalarda yerden petrol çıktığını gözlerimle gördüm. Şarıl şarıl petrol aktı. Oranın üstü de kapatıldı. Kahta'nın karşısında bin 500 metre yükseklikte bir noktada daha bulduk. Hiçbir çalışma yürütülmedi. Hatta çalışmalardan sonra bize ikramiye verildi. Biz neden ikramiye verildiğini sorduğumuzda çalışmalarda petrol bulunmasından dolayı ikramiye verdiklerini söylediler\" ifadelerini kullandı.
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\"Bulunan rezervler betonla kapatıldı\"<br><br>Kendisinin katıldığı çalışmaların üzerinden 35 yıl geçmesine rağmen tek bir adımın atılmadığını sözlerine ekleyen Ateşli, “Bulduğumuz yerlerin hepsinin üstü kapatıldı. Buradan bütün yetkililere sesleniyorum. Hatta benim ilk SGK girişim TPAO üzerinden oldu. O dönem verdikleri SGK kayıt belgesini hala saklarım. Başımızdaki Türkiye düşmanı rezervleri kapattı. Her kapatılan yer için 'Burada bir şey yok' diyorlardı. Nasıl bir şey yok. Hepsinin üzeri betonla kapatıldı. Adana'da yaşanan durumun aynısı bu bölgeler içinde olabilir. Zaten arama yaptığımız bölgelerin kayıtları hala duruyordur. TPAO tekrardan bu noktalara bakmalı\" dedi.
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''Ceyhan ile heyecanlandık'<br><br>Araban'da 1990'lı yıllarda petrol arandığını ve aramalarına çalışmalarına şahit olduğunu söyleyen Erol Sülüker, ''Adana Ceyhan'da bulunan petrol ile heyecanlandık, gururlandık. Burada yeniden araştırma yapılıp, bu kuyuların aktif hale geçirilmesini arzu ediyoruz'' diye konuştu.
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Yarım asır önce bin 200 rakımda arama<br><br>Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan Malatya'nın Akçadağ ilçesinde petrol ve doğal gaz heyecanı yaşanıyor. Bölge halkı 50 yıl önce bin 200 metre rakımda petrol araması yapıldığını ve açılan yaklaşık15-30 arası kuyunun üzerinin beton ile kapatıldığını iddia etti. Aramalarda doğal gaz da bulunduğunu kaydeden bölge halkı, Akçadağ ilçesine bağlı Ilıcak Mahallesi Sivri mevkiinde 1969 ila 1970 yıllarında Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Orta Anadolu 4. Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen aramalar sonrasın kapatılan kuyularda yeniden çalışma yapılmasını istiyor. Mahalleli yarım asır önceki çalışmalarda arama yapılan bölgelerde ve çevresinde yeni rezervlerin bulunacağına inandıklarını kaydetti.
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\"Bölgenin toprak yapısı farklı\"<br><br>Yıllar sonra bölgeyi ziyaret eden 2001- 2007 yılları arasında Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevinde bulunan daha sonra ise emekli olan 69 yaşındaki Ilıcak Mahallesi sakinlerinden Abuzer Aslan öğrencilik yıllarında Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Orta Anadolu 4. Bölge Müdürlüğü tarafından bölgede petrol araması yapıldığını belirterek ,\"55 yıl sonra buraya geldim yeni bir çalışmanın yapılması ülkemize bu sıkıntılı dönemde bir kaynak olacaktır\" ifadelerini kullandı.
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\"Kuyudan çıkan su aktığı güzergahta siyah leke bırakıyordu\"<br><br>Öğrencilik yıllarında bölgede bir süre işçi olarak çalıştığını kaydeden Aslan,\"1967 yılında lise birinci sınıfta öğrenci idim. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Orta Anadolu 4. Bölge Müdürlüğü Sivri denilen bölgede petrol arama çalışması yaptı. Bu arada 50 gün çalıştım. Bir iki yıl çalışma yapıldıktan sonra su çıktığını ve petrol bulamadıklarını söyleyerek kuyuları kapattılar. Burada çıkan suda petrol katkısının olduğunu güzergahında siyah bir leke bıraktığını kendi gözlerimle gördüm'' şeklinde konuştu.
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\"Azda olsa doğal gaz bulundu\"<br><br>Emekli eğitimci ve idareci bölgede arazisi bulunan Ilıcak Mahallesi sakinlerinden 70 yaşındaki Necati Aladağ ise bölgede yapılan çalışmalarda az da olsa doğal gaz bulunduğunu iddia ederek, \"1970 yıllarında, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Orta Anadolu 4. Bölge Müdürlüğü Sivri denilen bölgede sondaj çalışmalarına başlandı. Bir süre yapılan araştırmalarda petrol bulunmadığı söz konusu edilerek çalışmalara son verildi. Yapılan sondaj çalışmalarında çok az da olsa bir doğalgaz rezervine rastlandığı ve büyük bir suyun çıktığı akan suyun siyah bir renk aldığını duyanlardanız\" şeklinde konuştu.
Kapatılan kuyularda petrol bulunması Güneydoğu'daki 5 ilde heyecana sebep oldu
Türkiye'nin petrol yatakları konusunda oldukça zengin olan Güneydoğu Anadolu'da son dönemlerde gündeme gelen ve yaklaşık 50 yıl önce beton ile kapatılan sahalarda petrol umudu yeşerdi. Diyarbakır'da bulunan ve Adana Seyhan'da beton ile kapatılan kuyulardan çıkan petrol üzerine, bölgedeki 5 ilde halk 100'e yakın sahada yeniden araştırma yapılmasını istiyor.

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