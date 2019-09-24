Ekonomi KGF bölge temsilcilikleri kuracak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

KGF 'bölge temsilcilikleri' kuracak

Türkiye'de bugüne kadar 708 bin işletmeye 362 milyar liralık kredi kullandıran Kredi Garanti Fonu, "bölge temsilcilikleri" kurmak için düğmeye bastı. Sahada reel sektör ve bankacılık sektörüyle iletişimi hızlandırmak amacıyla kurulacak temsilcilikler, objektif ve şeffaf değerlendirme süreçlerini sağlamlaştırmak, ihtiyaçları yerinde tespit etmek ve ülkenin bölgeler bazında değişen dinamiklerine uygun ürünler geliştirmek amacıyla çalışacak.

Haber Merkezi AA
KGF'de yeni dönem.
KGF'de yeni dönem.

Türkiye'de bugüne kadar 708 bin işletmeye 362 milyar liralık kredi kullandıran Kredi Garanti Fonu (KGF), "bölge temsilcilikleri" kurmak için harekete geçti.

KGF yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin büyüme ve kalkınmasına stratejik destek sağlamak misyonuyla 1991 yılında kurulan ve ilk kefaletini 1994'te veren fon, ulusal ve uluslararası iş birliklerine giderek, teminat yetersizliğinden dolayı kredi ve destek imkanlarından yeterince yararlanamayan KOBİ ve KOBİ dışı işletmelerin krediye erişimlerini kolaylaştırıyor.

Reel sektörün ihtiyaçları karşılanacak

Kurum, bir yandan da 2016 yılında başladığı değişim ve dönüşüm süreci kapsamında reel sektörün ihtiyaçları, teknolojik gelişmeler, konjonktürel faydalar gibi birçok etkene dayalı olarak çağın ve piyasanın gereksinimleri ışığında kendisini yeniliyor.

Günde 10 binden fazla başvuru değerlendiriliyor

Ekonomik büyümeye katkısıyla adından söz ettiren KGF, bugüne kadar 708 bin işletmeye 362 milyar liralık kredi kullandırdı. Bir süredir özellikle bölge bazlı çalışmalarını yoğunlaştıran fon, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde "KGF bölge temsilcilikleri" kurmak için düğmeye bastı. Kurulacak temsilcilik sayısı ve yerler, kurumun çalışmaları ışığında son şeklini alacak.

Başvuru sayısı 10 bini geçiyor

Reel sektör ve bankacılık sektörüyle sahada iletişimi hızlandırmak amacıyla kurulacak temsilcilikler, objektif ve şeffaf değerlendirme süreçlerini sağlamlaştırmak, reel sektörün ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve ülkenin bölgeler bazında değişen ihtiyaç ve dinamiklerine uygun ürünler geliştirmek amacıyla çalışacak.

Kurum, işletmelerin başvurularını genel müdürlük binasında yer alan birimler aracılığıyla sonuçlandırıyor. Son teknolojiye sahip hızlı ve güvenli sistemleri sayesinde fonun günde ortalama değerlendirdiği başvuru sayısı 10 bini geçiyor.

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