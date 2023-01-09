Esnaf ve KOBİ'lerin finansmana erişimi kolaylaşacak. Kredi Garanti Fonu ile 250 milyar lira finansman sağlanacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı KGF paketinin detayları bu hafta açıklanacak. Pakette başta kıdem tazminatı desteği olmak üzere 14 başlık yer alacak. EYT düzenlemesinin getireceği mali yükün işverenin omuzlarından alınması hedefleniyor.

"Önemli miktarda finansman imkanı oluşturuyoruz"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Bu paket ile KOBİ'lerimiz başta olmak üzere birçok alanda faaliyet gösteren işletmelerimize 200 milyar liralık kefalet karşılığında yaklaşık 250 milyar lira kredi hacmi sunarak önemli miktarda finansman imkanı oluşturuyoruz." dedi.

Sağlanan kredilerin amacı dışında kullanılmasının da önüne geçilecek. Bunun için yeni adımlar atılacak. Finansman ne için sunulduysa o alanda kullanılacak.

11 Ocak Çarşamba günü saat 14.00'te Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin detaylarını açıklayacağı paketin ay sonuna kadar devreye girmesi bekleniyor.

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