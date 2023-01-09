Ekonomi KGF paketinin detayları bu hafta açıklanacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

KGF paketinin detayları bu hafta açıklanacak

Kredi Garanti Fonu paketi ile esnaf ve KOBİ'lere 250 milyar lira finansman sağlanacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 11 Ocak Çarşamba günü paketin ayrıntılarını açıklayacak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
KGF paketinin detayları bu hafta açıklanacak
Arşiv

Esnaf ve KOBİ'lerin finansmana erişimi kolaylaşacak. Kredi Garanti Fonu ile 250 milyar lira finansman sağlanacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı KGF paketinin detayları bu hafta açıklanacak. Pakette başta kıdem tazminatı desteği olmak üzere 14 başlık yer alacak. EYT düzenlemesinin getireceği mali yükün işverenin omuzlarından alınması hedefleniyor.

"Önemli miktarda finansman imkanı oluşturuyoruz"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Bu paket ile KOBİ'lerimiz başta olmak üzere birçok alanda faaliyet gösteren işletmelerimize 200 milyar liralık kefalet karşılığında yaklaşık 250 milyar lira kredi hacmi sunarak önemli miktarda finansman imkanı oluşturuyoruz." dedi.

  • Sağlanan kredilerin amacı dışında kullanılmasının da önüne geçilecek. Bunun için yeni adımlar atılacak. Finansman ne için sunulduysa o alanda kullanılacak.

11 Ocak Çarşamba günü saat 14.00'te Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin detaylarını açıklayacağı paketin ay sonuna kadar devreye girmesi bekleniyor.

KGF'den kimler yararlanabilecek? 60 milyar liralık üç yeni destek paketi yolda
FOTOĞRAF 14
Title
Kredi Garanti Fonu kefaleti ile 60 milyar TLlik 3 yeni destek paketi bu hafta devreye alınacak. Krediler imalat, ihracat, tarım, turizm, teknoloji, toptan ve perakende sektörlerine verilecek.
Title
Üç ayrı pakette toplam 60 milyar TLlik kredi desteği söz konusu. Geçen hafta konuya ilişkin olarak bankalarla protokol kısmının tamamlanması konusunda adımlar atıldı. Bu hafta da kullanım ayrıntılarının açıklanması ve kredilerin kullandırılmaya başlanması bekleniyor.
Title
KGF DESTEK PAKETİNDE NELER VAR? 60 milyar liralık toplam büyüklük içinde, 25 milyar liralık yatırım destek paketi olarak kurgulandı.
Title
25 milyar liralık diğer bir kısım ihracat destek paketi olacak.Kalan 10 milyar liralık kısım ise işletme ihtiyaç paketi olarak belirlendi.
Title
Title
Title
Title
Title
İKİ YIL ÖDEMESİZYatırım destek paketi 2 yılı geri ödemesiz 8 yıl vadeli, ihracat destek paketi de 6 ayı geri ödemesiz 18 ay vadeli olarak olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yeni paketin ayrıntılarını 12 Şubatta yapılan Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri tanıtım toplantısında duyurmuştu.
Title
2 yıl önce dağıtılan KGF kredilerinin bir miktarının tüketime harcandığına dikkati çeken Bakan Nebati, Yatırım önceliğimiz bir tarafa gitti, üretim önceliğimiz bir tarafa gitti. Farklı bir şekilde kullanım da maalesef yaşandı ama artık buna izin vermeyeceğiz. Üreticinin imalatçının, genç girişimcinin hakkını başkalarına kullandırtmayacağız. Bu işin sıkı takipçisi olacağız açıklamasını yapmıştı.
Title
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 60 milyar TLlik 3 yeni destek paketinin, üretici ve ihracatçı şirketlere önemli katkı sağlayacağını belirterek, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat yapan şirketlere desteklerin devamının çok önemli olduğunu vurguladı.
Title
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı da Kredi Garanti Fonu kefaleti ile kullandırılması hedeflenen 60 milyar TLlik 3 yeni destek paketiyle firmalarımıza büyük bir kolaylık sağlanmış olacak. MÜSİAD olarak üretim alanlarının güçlendirilmesini önemsiyoruz dedi.
Title
Title
KGF'den kimler yararlanabilecek? 60 milyar liralık üç yeni destek paketi yolda
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin 12 Şubat'ta yapılan toplantıda duyurduğu, şirketler için oluşturulan 60 milyar TL'lik yeni Kredi Garanti Fonu destek paketi bu hafta devreye alınacak. Destek paketinde yatırımcı ve ihracatçılara 25'er milyar TL ayrılırken, işletme harcamaları için ayrılan tutar ise 10 milyar TL seviyesinde bulunuyor. Peki KGF destek paketinde neler var? Vade sayısı ve ayrıntılar neler? İşte tüm detaylar...


Fiyatlar sabit kaldı

Fiyatlar sabit kaldı

Orta gelirliye yönelik kampanyayla emlak piyasasında hareketlilik.
Rivada tedirgin eden görüntü

Riva'da tedirgin eden görüntü

Şikayetler artınca ortaya çıktı: İnceleme başlatıldı.
Yalan siyasetini terk edin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'daki törende konuştu.

​Uruguay, 3 futbolcu için FIFA'ya savunma verdi.

İlk kez kullanılacak: 30 dakikada tespit edecek.

Suriyeliler çoktan yola çıkmıştı.

​Vatandaşlar zor anlar yaşadı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.