Ekonomi Kılıçdaroğluna hayret edip en düşük maaşı açıkladı 3 bin 340 TL
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ümraniye Belediyesi'nde en düşük ücret 3 bin 340 lira olacak

Kılıçdaroğlu'na hayret edip en düşük maaşı açıkladı: 3 bin 340 TL

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'li belediyelerde asgari ücretin net 2 bin 200 lira olacağını açıklamasını hayretle karşıladığını belirten Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can asgari ücreti arttırarak ödeme politikasını şartnamelere ilk koyan belediye olduklarını belirterek 2019 yılı için belediyelerinde en düşük ücretin 3 bin 340 lira olacağını açıkladı.

AA
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, Ümraniye Belediye Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 1 Ocak'tan itibaren CHP'li belediyelerde asgari ücretin net 2 bin 200 lira olacağını açıklamasını hatırlattı.

'Hayretle karşıladım'

Kılıçdaroğlu'nun incelemeden ve araştırmadan sarf ettiği sözleri hayretle karşıladığını söyleyen Can, "Ümraniye Belediyesi olarak 2005 yılından bu yana resmi asgari ücretin yüzde 60-70 üstünde uygulamaya başladık. O zaman 350 lira civarındaydı asgari ücret. En düşük ücreti 500 liranın üzerinde bir rakama ulaştırdık." diye konuştu.

  • Taşeron ihalelerini yaparken, şartnameye işçiye ne ücret ödeneceğini yazdıklarını aktaran Can, çalışanların her türlü imkanlarını ve haklarını şartnamede belirttiklerini dile getirdi.

Hasan Can, 15 yıldır Ümraniye Belediyesi'nde en düşük ücretin resmi asgari ücretin en az yüzde 50-60 üstünde olduğuna işaret ederek, "2018 itibarıyla asgari ücret bin 603 lira. Bizde en düşük rakam 2 bin 502 lira. Yani yüzde 43 fazlası. Bizde 2 bin 502 liradan daha az ücret alan eleman yok. Bin 600 lira ücret ödemiyoruz hiç. Derece derece, vasıflarına ve tahsillerine göre bu ücret yükseliyor. 2018 itibarıyla yüzde 43 ile yüzde 178 artırım yaparak, asgari ücreti uyguluyoruz. 4 bin 488 lira ücret alan, bu şekilde taşerondan geçmiş çalışanlarımız da var." ifadelerini kullandı.

"Sayın Kılıçdaroğlu'na 'günaydın' diyorum"

Taşeron işçilerden belediye şirketi bünyesinde hizmet aldıklarını aktaran Can, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2019 yılı için ücretlerde farklı bir öngörümüz var. 2019'da artırım yüzde 43 değil, en düşük ücret asgari ücretin yüzde 55 fazlası olacak. Belediye şirketimizin en düşük ücret alan işçisi, asgari ücretin yüzde 55 üstünde maaş alacak. Bu da asgari geçim indirimiyle beraber yaklaşık 3 bin 340 lira gibi bir rakama denk geliyor. Aynı şekilde mühendis kadrosunda çeşitli hizmetlerde bulunan kardeşlerimiz var belediye şirketi bünyesinde. En yüksek maaş alacak olanlar da asgari ücreti yüzde 175 artırarak, yani 5 bin 441 liraya kadar varan maaşlar vereceğiz. 15 yıl boyunca müteahhitler bünyesinde çalışan işçilerimizin ücretlerinden bir lira dahi kesilmesin diye de maaşların banka kanalıyla gününde ödenmesi şartını getirdik. Her türlü sosyal haklarını veren bir belediyeyiz. Sayın Kılıçdaroğlu'na 'günaydın' diyorum."

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  • Başkan Can, asgari ücrette yüzde 50, 60, 70'e varan artış yaparak, ücret ödeme politikasını ihale şartnamesine ilk koyan belediyelerden olduklarını belirterek, 15 yıl boyunca özellikle İstanbul'da birçok AK Partili belediyenin de bu uygulamayı gerçekleştirdiğini sözlerine ekledi.

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