Ekonomi Kilis 7 Aralık Üniversitesi 1 öğretim görevlisi alıyor
BASIN İLAN

Kilis 7 Aralık Üniversitesi 1 öğretim görevlisi alıyor

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, 1 öğretim görevlisi alınacağını duyurdu. Üniversite, alımların 16 Temmuz'da resmi gazetede yayımlandığını bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kilis 7 Aralık Üniversitesi 1 öğretim görevlisi alıyor
Kilis 7 Aralık Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar ve 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” hükümleri gereğince öğretim elemanı alınacaktır.

Başvuru süresi 16 ila 30 Temmuz arasında yapılacaktır.

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