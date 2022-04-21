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Ekonomi Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
BASIN İLAN

Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, öğretim üyesi alım ilanını duyurdu. Üniversite, alımların 20 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular şahsen veya posta ile yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar veya postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak.

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