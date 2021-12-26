Ekonomi Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
BASIN İLAN

Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, 8 öğretim üyesi alınacağını duyurdu. Üniversite, alımların 23 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
Kilis 7 Aralık Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular şahsen veya posta ile yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar veya postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak.

Başvuru formu matbu olup, http://www.kilis.edu.tr/ adresindeki duyurular kısmından temin edilebilir.

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