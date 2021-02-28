Kilis'te konut imarlı arsa mahkemeden satılacak

Kilis satış memurluğu, ''Kilis İli, Merkez İlçesi, Aşıt mahallesi 1115 Ada, 233 Parselde kayıtlı taşınmaz tapuda bağ olarak görünse de imar planı sınırları içerisindedir. imar planında yol park ve konut alanı olarak görünmektedir, mevcut durumu itibariyle bağ vasfında olup arsa vasfı kazanmıştır. üzerinde her hangi bir yapı bulunmamaktadır, İmar planına göre 25 m genişliğindeki Mustafa Eren Caddesi ve 10 m genişliğindeki imar yolu arasında kalan ada içerisindedir, 25 m genişliğindeki yola cephesi olan bölümler konut alanı olarak belirlenmiştir, kuzeyinde park alanı ve 10 m genişliğinde imar yolu güneyinde 25 m genişliğinde imar yolu bulunmaktadır. 375 m güneyinde kapalı spor salonu, 850 m güneyinde 15 Temmuz İlkokulu ve 1500 m güneyinde Kilis Adliyesi bulunmaktadır. Bulunduğu bölgede konut alanları ve ticari alanlar yoğun olarak görülmektedir'' denilmektedir.

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