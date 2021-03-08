Kilis'te tarımsal kalkınma kooperatifi kırsaldaki kadınların umudu oldu

Kadınlar ailelerine daha iyi bir hayat kurma fikri ile yola çıkarak üretime başladı.

Ailelerinin yaşam kalitesini arttırmak ve kendilerini geliştirmek için bir araya gelen 4 köyün kadınları, üretime katkı sağlamak adına harekete geçti.

İKA'nın desteğiyle 3 yıl önce yaklaşık 4 milyon liraya Kocabeyli Karaçavuş Süngütepe ve Saatli Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifini kuran girişimci kadınlar, kooperatifçilik, pazarlama ve üretim üzerine eğitimler aldıktan sonra bu yıl salamuralık zeytin ve sabun üretimine başladı.

Tarımsal kalkınmada rol model olan kadınlar, aldıkları eğitimlerle üretimi genişleterek sektörde büyümeyi hedefliyor.

Toplam 50 üyesi bulunan Kocabeyli Karaçavuş Süngütepe ve Saatli Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hamide Polat, 4 köyün kadınları olarak kooperatif çatısı altında birleştiklerini söyledi.

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Polat, kırsal alanda yaşayan kadınların ailelerine daha iyi bir hayat kurma fikri ile yola çıkarak üretime başladıklarını belirtti.

Salamuralık zeytin ve sabun tesisinde üretime başladıklarını anlatan Polat, "Yapamazsınız, başaramazsınız dediler, ona rağmen kooperatifi kurduk. 10 ton sabun siparişi aldık, hedefimiz 50 ton sabun üretimi yapmak. Salamura zeytinde ise şu anki hedefimiz 70 ton. Öncelikli hedefimiz yurt içindeki talepleri karşılamak, daha sonra ise ihracat yapmayı düşünüyoruz." dedi.

Hayallerini İKA'nın gerçekleştirdiğini dile getiren Polat, zeytinyağlı sabununun yanında imalatı geliştirip sıvı sabun ve kozmetik ürünler de üretmeyi düşündüklerini aktardı.

"Kooperatif, hayatımızda çok şeyi değiştirdi"

Kooperatifçiliğin hayatlarını değiştirdiğine dikkati çeken Polat, şöyle devam etti:

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"Kooperatif hayatımızda çok şeyi değiştirdi. Kadının kendisine güvenini ve neler yapabildiğini, nasıl ayakları üstüne durabildiği gösterdi. Yapamazlar, edemezler deniliyordu. Bence o algıyı kırdık, kadının neler yapabileceğini gördüler. Bizim şehrimiz Ensar şehri. Suriye'den kaçan kadınları kooperatifimize üye yapmayı düşünüyoruz. Öyle bir çalışmamız var. 12 üyemize ve 13 Suriyeli kadına GAP ve BM'nin desteği ile eğitim verdik. Kadınlarımız artık kendileri sabunları yapabiliyorlar. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. İKA her zaman yanımızda durdu, bütün imkanları bize sunuyorlar."

"Birlikten güç doğar"

Kooperatif üyesi Yeter Korkmaz da kooperatif kurulmadan önce sadece ev işleriyle uğraştığını, kooperatifle sosyal anlamda da hayatlarında çok fazla değişimler olduğuna söyledi.

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Korkmaz, ailesine ekonomik olarak katkıda bulunduğunu ifade ederek, "Kooperatif kurulmadan önce evdeydik, sadece ev işleriyle uğraşıyordum ama kooperatiften sonra kendimizi daha çok güvende hissettik, daha çok özgüvenimiz geldi. Farklı işlerle uğraştığımız için psikolojik olarak da kendimi rahat hissettim. Bir birey olarak kendimi, faydalı olduğumu düşündüm. Kadınlar hiçbir şekilde çekilmesinler, kendilerini hiçbir baskı altında hissetmesinler, birlik olsunlar. Birlikten güç doğar. Bir araya gelerek boş zaman geçireceklerine güzel şeyler üretmeye çalışsınlar."