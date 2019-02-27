Ekonomi Kimlikleri olmayan Somali halkına kimliklerini Türk iş adamı basacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kimlikleri olmayan Somali halkına kimliklerini Türk iş adamı basacak

İç savaş ve kuraklıktan sonra şimdi de terörle mücadele eden Somali’nin gelişmesinde son yıllardaki en büyük destekçilerinden bir tanesi Türkiye oldu. Türk iş adamı Hasan Önder, daha önce kimlikleri olmayan Somalili halkı için Türkiye’de kimlik basacak.

Haber Merkezi IHA
Türk işadamı, Somali halkının kimlik kartlarını basacak.
Türk işadamı, Somali halkının kimlik kartlarını basacak.

Son 30 yıldır iç savaş, kuraklık ve terör nedeniyle zor bir dönem geçiren Somali, Türkiye’nin eğitim, sağlık, kalkınma ve askeri alanlarda verdiği destekle ayağa kalkmaya başladı.

Türk iş adamı Hasan Önder, Somali Devleti’nin kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla yaptığı iş anlaşmaları sonucunda kimlik, ehliyet gibi devlet kıymetli evraklarını basacak. Yapılan bilgilendirmede bu yıl resmi evraklar Türkiye’de basılacak. Türkiye’de evrak basımını öğrenecek Somaliler kendi ülkelerinde basıma devam edecekler.
Konu ile ilgili açıklama yapan iş adamı Hasan Önder, "Çok eski bir dostumuz; Somali’de kimlikleri ve ehliyetleri olmayan insanların araçlarının plakalarının olmadığını söyleyince bana çok enteresan geldi. Bir ülke var ama kimlikleri yok. Oradaki Meclis Başkan Yardımcılarının kurmuş oldukları bir şirket üzerinden bana ulaştılar. Bizde neden olmasın, yapabiliriz dedik. Zaten 2011 yılında oraya bir Türk devleti giriş yapmış. Ama Türkiye açısından ticari anlamda kısıtlı bir hacim var. Oraya İngilizler ve ABD’liler, İtalyanlar bir şekilde girmişler. Devletin en değerli madenlerine ve petrollerine hükmediyorlar. Bizde dedik o zaman en azından bu vesileyle, ülkemize katma değer kazandıralım. Bu şekilde böyle bir yolculuk başladı. Tabi 10 saatlik bir yolculuktan sonra konsolosluğumuzda elçi bey bize de orada destekleri oldu. Hatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın orada kurmuş olduğu Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne de gittik. Orada arkadaşlardan hükümet hakkında bilgi aldık" dedi.

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"O ülkede yaşayanlara yurt dışına çıkmak için sadece pasaport veriyorlar"

Bu projenin ortaklaşa gerçekleştiğini belirten Önder, "Bu süreç hemen gerçekleşmedi. 2 ay boyunca gidip gelme oldu. 2 ay içerisinde en sonda biz bu sefer gittik 15 gün kaldık. Dolayısıyla biz anlaşmamızı yaptık, imzalarımızı attık. Şimdi sadece parlamentodan geçecek. Sonuçta bu bir devlet işidir. Özel bir şirkette yapmadığımız için devletle bir anlaşma yapıyoruz. O ülkede yaşayanlara yurt dışına çıkmak için sadece pasaport veriyorlar. Onun haricinde hiçbir şeyleri yok. Orada beyana dayalı bir sistem var. Mesela oradaki kişi ben İbrahim Halbaçoğlu diyor, orada onu kabul ediyorlar. Bu sefer kişi vize alamadığı zaman ikinci sefer Ahmet Ragıp olarak da bizim konsolosluğumuza vize başvurusunda bulunabiliyor. Oradan böyle bir kimlik kargaşası var. Bunu daha önceden denemişler. 25-30 dolar civarında kimlik yapalım, halka verelim demişler. Yalan değilse 20 kişi kimlik almış, 21’incisi kimlik almaya gelmemiş" şeklinde konuştu.
İş adamı Hasan Önder, Somali’de gerçek anlamda devlet kuracaklarını belirterek, "Çünkü basılı evrakı olmayan, trafik cezası olmayan, vergi cezası olmayan veya vergisi olmayan bir ülkede yaşıyorlar. Kimse kimseden bir şey alamıyor. Havalimanları kendi yönetimlerinde değil. Doğu Afrika Ordusu tarafından güvenliği sağlanan bir yer" ifadelerini kullandı.

"Türkler Somali’ye gelmeden önce biz insan değildik diyorlardı"

"2011 yılında Türkler Somali’ye gelmeden önce biz insan değildik" dediklerini belirten iş adamı Önder, sözlerine şöyle devam etti: "Şöyle diyorlar; burada kimliği olmayan insanlar var. Kendilerini insan olarak görmüyorlar. 2011 yılında bizim hükümetimiz oraya gidiyor, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oraya gidiyor. Ondan sonra insanlar kendilerini o zaman toparlıyorlar. Kendilerinin de bu dünyada yaşayabileceklerine, medeni bir şekilde okuyabileceklerine inanıyorlar. Oradaki üniversitede, bu yıl sonunda tam 250 Türkçe bilen öğrenci var ve oradan diploma alacaklar. Bizim orada okul açmamız gerekiyor. Diyorlar ki siz burada okul açın, bize yardım ettiniz, biz insanlığımızı öğrendik, kendimize geldik. Biz Türklerle beraber olalım, biz Türkleri çok seviyoruz. Onlar bizden hiçbir karşılık beklemeden yardım etti diyorlar. Balığımıza gelin sahip çıkın diyorlar. Avrupa ülkeleri bizim denizimize geliyorlar, hem pisliklerini döküyorlar hem de balıklarımızı gasp edip gidiyorlar diyorlar. Dolayısıyla biz Türklerin bunları yapmalarını istiyorlar. Buradaki insanlar, İngilizler burada şuan okul açmaya ve kendi dillerini empoze etmeye çalıştıklarını söylüyorlar."

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"Ticari ataşenin olmaması bizim için bir handikap"

Somali’nin ticarete çok açık bir yer olduğunu vurgulayan Hasan Önder, "Muz, Hindistan cevizi, elmas, petrol ve balık gibi zenginlikleri var. Bizim burada bir eksikliğimiz var. Elçiliğimizin ticari ataşemiz yok. Ticari ataşenin olmaması bizim için bir handikap. Bizim bir eksiğimiz daha var. Bizim eğitim ataşemiz de yok. Bizim orada kesinlikle bir eğitim ataşemizin olması lazım. Biz orada sömürgeci devletler gibi değiliz ama bizde orada dilimizi geliştirelim, ticaretimizi arttıralım. Yoksa selamlaşmayla bu işler olmuyor. Onların bize sevgilerini görünce, ülkem adına çok sevindim. Bütün Türk kardeşlerime de Somali’de yatırım yapmaya ve eğer yol bulamıyorlarsa da benim destek olabileceğimi de buradan beyan ediyorum" şeklinde sözlerini sonlandırdı.

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3 kişiyle başladı 12 şubede bin çalışan ile devam ediyor
FOTOĞRAF 11
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Gaziantep'te 3 kişi ile 30 metrekarede başlayan Develi'nin hikayesi, 107. yılında dördüncü kuşak aile üyeleri, bin çalışan ve kuşaktan kuşağa mirası sürdüren misafirleriyle devam ediyor. Halen Develi Restaurantları Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Arif Develi’nin dedesi tarafından 1912 yılında Gaziantep'te kurulan Develi Restaurant, 1966 yılında İstanbul'un tarihi mekanlarından ve Develi'nin kalesi olarak nitelendirilen Samatya'ya taşındı. 6 yaşında mesleğe adım atan Arif Develi'nin çalışkanlığı ve titizliği sayesinde Develi adı bir efsane haline geldi.
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Bugün Samatya'da bir klasik haline gelen ve gurmelerin uğrak yeri olan Develi, Türk mutfağının zenginliğini, inceliğini en iyi şekilde yansıtıyor. Develi, Gaziantep mutfağı ile yetinmeyerek Ege, Akdeniz ve Orta Anadolu yörelerinin farklı tatlarını da özenle sunuyor. Arif Develi'nin oğulları Ali ve Nuri Develi tarafından geleceğe taşınan Develi'de, Arif Bey’in öğretileriyle yetişmiş ve uzun yıllar bu çatı altında olan ustalar ve hizmet ekibi de mirasın diğer sahipleri olarak öne çıkıyor. İşletme, bir asrı aşan lezzetini 12 şubede müşterilerine sunmaya devam ediyor.
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Develi Restaurantları Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Develi, yaptığı açıklamada, 1912 yılında 3 kişi ile 30 metrekarede başlayan hikayeyi aynı başarıyla sürdürmek için uğraştıklarını ifade ederek, ilerleyen yıllarda yurt dışına da açılmak istediklerini söyledi. Şirketin 4. kuşak üyesi olarak, asırlık şirket olmanın, sunduğu avantajların yanı sıra kendilerine getirdiği sorumluluklar da olduğunu belirten Develi, şunları kaydetti:
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Üzerimizdeki çok büyük bir sorumluluk. Çünkü artık Develi, sadece Develi ailesinin bir markası değil, Develi'yi sevenlerin bir markası, burada çalışan arkadaşlarımızın bir markası... Ben akşamları restorana 4. kuşak olarak çıkıyorum ama insanlar da buraya 4. kuşak olarak geliyor. İnsanlar için Develi, restorandan daha fazlası... Kimi misafirimizin rahmetli babası, kiminin karısıyla ilk yemek yediği yer, kiminin üniversiteyi kazandığında ilk kutlama yaptığı yerdir. Akşamları bu gibi hikayeleri çok fazla dinliyoruz. Develi, insanlar için restoranın ötesinde, anılarına ev sahipliği yapan bir mekan... Bu, bizim için çok değerli.
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Nuri Develi, şirket geleneği olarak müşteri kelimesini kullanmadıklarını, mekana gelenlerin müşteri değil, misafir olduğunu ifade ederek, Develi evimiz. Onlar da bizim evimize gelen misafirler. Develi olarak misafir odaklı değil, personel odaklıyız. diye konuştu. Personelin kendileri için büyük önem taşıdığını kaydeden Develi, şöyle devam etti: Önce personel odaklıyız. Çünkü bizim aynamız, burada çalışan arkadaşlarımız... Öncelikle çalışanımıza değer veriyoruz. Onlar da burada çalışan gibi değil, burayı kendi evleri, kendi markaları gibi görüyorlar. Bu sevgiyi, buraya gelen misafirlere yansıtıyoruz. 100 yıllık marka olabilmek için işinizi hakkıyla yapmalısınız.
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Çalışanınıza ve misafirinize karşı dürüst olursanız çalışanınız da, misafiriniz de sizi sırtında taşıyarak uzun yıllar götürür. Üniversitede bitirme tezimi 'aile şirketlerinde kurumsallaşma' üzerine yazdım ve güzel bir slogan bulmuştum. Aile şirketleri, matematiksel işleme benzer. Birinci kuşak toplar, ikinci kuşak çarpar, üçüncü kuşak çıkarır, dördüncü kuşak böler. Biz dördüncü kuşağız ama Allah'ın izniyle amacımız, markayı bölen ya da çıkaran olmak değil, toplayan, hatta çarpan olmayı hedefliyoruz.
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Babası Arif Develi'nin 2 yaşında babasını kaybettiğini ve 6 yaşında çalışmaya başladığını anımsatan Nuri Develi, bu hikayenin arkasındaki kahramanın babası olduğunu söyledi. Develi, Arif Develi'nin küçük yaşlarda tepsi taşımaktan boynunun kısa kaldığını belirterek, şunları kaydetti: 22 yaşında İstanbul'a gelip tırnaklarıyla kazıyarak markayı bu noktaya getiren bir adamın oğlu olarak, bu matematiksel işlemde çıkaran ya da bölen olursam bunun hesabını veremem. Bayrağımızı daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. Biz kuşak çatışması yaşamadık. Babamız bizim yenilikçi ruhumuza, biz de onun hayat tecrübesine saygı duyuyoruz. Develi, kendini Develi yapan, geleneklerinden ve öz değerlerinden vazgeçmeyen ama yeniliği de her daim takip eden, hem gelenekçi hem yenilikçi bir firma.
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Develi Restaurantları Yönetim Kurulu Üyesi Develi, değişen teknoloji ve koşullarda insanların tercih edebilme ve alternatifleri görebilme şanslarının çok yükseldiğini ifade ederek, Fark yaratmayan, rekabet edemez. Artık fark yaratmanız lazım. dedi. Şirket olarak her geçen gün daha iyi olmanın zorunluluk olduğunu, artık bunun da yetmediğini belirten Develi, iyi olmanın yanı sıra tüketicinin ne istediğini iyi bilmek gerektiğini söyledi. Develi, değişen tüketici alışkanlıklarına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: Mesela, yakın zamanda Sevgililer Günü'ydü. Bundan 10-15 yıl önce Sevgililer Günü'nde sevgilinize 'gel seni kebapçıya götüreyim' deseydiniz sevgiliniz sizden ayrılırdı. Fakat biz bu Sevgililer Günü'nde bütün restoranlarımızda rezervasyonu bir gün önceden kestik. Kebap 'duygusal' oldu. Eskiden yeme-içme sektöründe iyi lezzet yeterliydi. Sonra Türkiye'de servise önem verilmeye başlandı. İyi yemek, iyi servis oldu ama artık bu da yetmiyor, iyi yemek, iyi servis, iyi ambiyans... Son yıllarda Türkiye'de ambiyansın öne çıktığını görüyoruz. O yüzden kendimizi yeniliyoruz.
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Nuri Develi, sosyal projelerde yer almaya önem verdiklerini, sektörün liderlerinden bir firma olarak sosyal projelere sırtlarını dönmek istemediklerini belirterek, Bundan dolayı çok mutluyuz. Mesela, masalarda kalan yemekleri ayrıştırıyoruz, bunları hayvan barınaklarına ulaştırıyoruz. İstanbul'da bunu ilk yapanlardan biri biziz. Çok güzel tepkiler alıyoruz. Gelen konuklarımız bu konuda çok destek oluyorlar. diye konuştu. Develi'nin 100. yılında dillere destan bir davet vermek yerine Gaziantep'te okul yaptırdıklarını hatırlatan Develi, Babam memleketine aşık bir adam. 12 tane restoran açtık ama bana sorarsanız bugüne kadar yaptığımız en anlamlı yatırımımız okuldu. dedi.
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Develi, Türkiye'de yeme içme sektöründe her zaman yeni trendlerin ön plana çıktığını belirterek, Şu an steak öne çıktı. Bir dönem fast food çok öndeydi. Biz çok şanslıyız. Çünkü kebap mutfağını sunuyoruz. Türk insanı ne olursa olsun dönüp dolaşıp kebap masasında tekrar buluşuyor. Çünkü özümüz bu. diye konuştu. Kullanılan ürünlerin kalitesinin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Develi, Satın alma toplantılarında prensibimiz, en kaliteli ürünü bulup onun pazarlığını yapmak. Bu restoranın kapısından kalitesiz ürün girmesin. İşinizi iyi yaparsanız karşılığını mutlaka alırsınız. Çok sevdiğim bir abim geçenlerde 'Hayatta insana bir tek işi ihanet etmez, ne verirsen onu alırsın' dedi. Çok doğru... ifadelerini kullandı.
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Nuri Develi, çok sık şirketi satın alma teklifleri geldiğini belirterek, Özellikle Arap dünyasından satın almak için kapımızı çalan çok oldu ama bizim için markanın bir rakamı yok. Bu markanın arkasında çok ciddi bir emek var. Marka bizim namusumuz. Bu babamızdan bize kalan bir miras, hatıra, değer... Bu yüzden satmayı düşünmüyoruz. dedi. Develi'de işveren-çalışan pozisyonundan ziyade aile ortamı bulunduğunu ifade eden Develi, Şirkette en yeni dediğimiz 15 yıllık... 30-35 yıldır bizimle beraber olan, 18 yaşında İstanbul'a gelip babamın yanında işe başlayan, bugün 'O bizim patronumuz değil, babamız' diyen kişilerle bu yola devam ediyoruz. Ben kendimi bu konuda çok şanslı hissediyorum. Onlara çok büyük minnet borcumuz var. Çalışanlarımız sayesinde buradayız. Bu markanın asıl sahibi biz değil, Develi'nin emekçileridir. Onlara bir kez daha teşekkür ediyorum. şeklinde konuştu.
3 kişiyle başladı 12 şubede bin çalışan ile devam ediyor
Gaziantep'te 1912 yılında 30 metrekare dükkanda 3 kişi ile başlayan, bugün "Develi'nin kalesi" olarak nitelendirilen Samatya'da 1966'da İstanbul yolculuğuna başlayan işletme, 12 şubede bin çalışanı ile lezzet yolculuğunu sürdürüyor. Türk mutfağının zenginliğini en iyi şekilde yansıtan Develi'nin mirasını, Ali ve Nuri Develi kardeşler geleceğe taşıyor.


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