Kimya sektörünün yeşil yol haritası hazır

Ülkemizin lokomotif alanlarından olan kimya sektörü, üretimden dağıtıma çevreci ilkeleri benimsemek adına kapsamlı bir planı hayata geçirecek. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB), kimya sektörünün sürdürülebilirlik eylem planı raporunu açıkladı. İKMİB Başkanı Adil Pelister, kimya sektörünün hazırlıklı olması gereken değişim sürecini içeren bir sürdürülebilirlik haritası sunduklarını dile getirdi.

Pelister, Türkiye'nin en fazla ihracat yapan iki sektöründen biri olan kimyanın sürdürülebilirlik ekseninde yapacağı reformlarla küresel ticaretteki kaslarını koruyacağına inandığını dile getirdi. Pelister, raporla birlikte sektörün BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan 17'sine katılarak, 8 öncelikli hedef belirlediklerini ve 4 temel taşıyıcı ayak üzerine sürdürülebilirlik inşa etmeyi amaçladıklarını açıkladı.

AB PAZARINA UYUM ÖNEMLİ

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ise, Türkiye'nin AB pazarındaki gücünü korumak ve artırmak için Yeşil Mutabakat'a uyumun hayati önem taşıdığını vurguladı. İhracatın ülke ekonomisinin itici gücü olduğunu belirterek, "İhracatta 11 ayda 233 milyar dolar sınırına ulaştık. Bu yılı inşallah 255 milyar doların üzerinde ihracatla kapatacağız" ifadesini kullandı. TİM Başkanı Gültepe, kimya sektörünün 2022'de 33,5 milyar dolarla lider tamamladığını ve bu yılın 11 ayında 28 milyar dolara yaklaştığını söyleyen Gültepe, özellikle AB pazarındaki paylarını korumak ve artırmak için Yeşil Mutabakat'a uyumun hayati önem taşıdığının altını çizdi.

ŞİRKETLER İÇİN DÖNÜŞÜM ZAMANI

İKMİB Başkanı Adil Pelister, raporun tanıtım toplantısında, kimya sektörünün ihracatının sürdürülebilirliği için değişim ve dönüşüm zamanının geldiğini belirtti. Raporda, küresel ticareti etkileyecek yeşil ekonomi ve döngüsel ekonomi kavramlarına odaklanılarak, AB Yeşil Mutabakatı ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları çerçevesinde sektörde beklenen değişim ve dönüşüm ele alındı.











