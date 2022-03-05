Ekonomi Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesinin Malkara-Çanakkale kesimi 19 Martta trafiğe açılıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi'nin Malkara-Çanakkale kesimi 19 Mart'ta trafiğe açılıyor

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi'nin 1915 Çanakkale Köprüsü dahil Malkara-Çanakkale arası kesimi, 19 Mart'ta trafiğe açılacak.

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Haber Merkezi AA
Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesinin Malkara-Çanakkale kesimi 19 Martta trafiğe açılıyor
Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi'nin 1915 Çanakkale Köprüsü dahil Malkara-Çanakkale arası kesiminin trafiğe açılması Bakanlık tarafından onaylandı.

Otoyolun bu kesimi 19 Mart'ta saat 00.01'den itibaren trafiğe açılacak. Köprülü kavşaklar, ücret toplama istasyonları gibi belirli yerler ve şartlar dışında otoyola giriş ve çıkış yapılamayacak.

Kara yolu sınır çizgisi boyunca tel çitler veya duvarlar bu tür çıkışları engellemek amacıyla tesis edildiğinden, bunların açılması, yıkılması, kesilmesi ve başka şekilde tahrip edilmesi yasak olacak.

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