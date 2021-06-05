Kır lokantası kurulması işletilmesi işi ihale edilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup, istekliler, istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale tarih ve saatine kadar Yeşilköy Mah. İstasyon Cad. No:81 Yeşilköy - Bakırköy / İSTANBUL adresindeki Satınalma Müdürlüğü’ne teslim alındı yazısı karşılığında verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler.

İhale günü 16 Haziran olarak belirlenmiştir.

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