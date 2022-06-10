Kira artışlarına getirilen yüzde 25 sınırlama ile 27 milyon kişi nefes alacak

Kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan düzenleme kirıcılara nefes aldıracak. Önceki gün TBMM’den geçen düzenleme 7 milyon haneyi ve bu hanelerde yaşayan 27 milyon kişiyi ilgilendiriyor. Tüketici dernekleri ve sivil toplum kuruluşları, düzenleye destek verdi. Düzenlemeye ilişkin uzmanların görüşleri şöyle:

CİDDİ KORUMA SAĞLAYACAK

Avukat İbrahim Güllü (Tüketici Başvuru Merkezi Başkanı): 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak. 1 yıl geçerli olacak bir uygulama. Yüzde 25’lik bir üst sınır diyebiliriz. Bu uygulama yürürlüğe girmeden önce yapılan kira kontratlarında bu sistem uygulanmayacak. TÜFE’nin o ayki oranı belirlenen üst sınır altındaysa, mesela yüzde 15-20 gibi, kira kontratındaki oran ona göre belirlenecek. Sıkıntıyı giderebilmek açısından kiracılar için güzel bir uygulama. Yaklaşık 7 milyon haneyi ve bu hanelerde yaşayan 27 milyon civarında kiracıyı kapsadığını düşünürsek, kiracıları sevindirecek bir uygulama. Yeni ev kiralayacaklar da bu düzenlemeye ilave edilebilir. Belediyedeki gayrimenkul rayiç değerinin vergiye dahil matrahı üzerinden, üst sınır olarak belirlenecek yüzde 5’ini 6’sını yıllık kira bedeli olarak belirlenirse, bu yeni kiralayacaklar için de ciddi bir koruma sağlanmış olur.

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KAMU DÜZENİ İÇİN GEREKLİ

Aydın Ağaoğlu (Tüketici Konfederasyonu Başkanı): Kira artışı TÜFE’ye göre belirlenecek. TÜFE diyelim ki kasımda yüzde 25’in altında çıktı. Bu takdirde yüzde 25 uygulanmaz. TÜFE yüzde 15 çıkarsa kira artışı yüzde 15, yüzde 20 çıkarsa yüzde 20 uygulanır. Ama eğer TÜFE yüzde 40 çıkarsa yüzde 25 ile sınırlandırılır. Ev sahipleri kiraları belirlerken mülkiyet hakkına sığınıyor ancak mülkiyet hakkı kamu yararına kullanılmaz. Sadece kira ile ilgili bir sınırlama getirilmek isteniyor. Bu da kamu düzeni açısından gerekli.

Avukat Ali Güvenç Kiraz (Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı): Bu ay sözleşmeyi yenileyenler fırsattan yararlanamayacak. Onlar için TÜFE 12 ay ortalaması olan yüzde 39.33 oranı geçerlidir. Geriye dönük bir uygulama olmaz.

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Uzatılması söz konusu değil

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kira düzenlemesinin 1 Temmuz 2023'e kadar geçerli olacağını, uzatılmasının söz konusu olmadığını söyledi. Bir televizyon kanalına katılan Bozdağ, “Türkiye'deki şu anki şartlar nedeniyle alınmış bir tedbir düzenlemesi" dedi. Hükümetin, bir yandan ev sahibinin, diğer yandan dar gelirli kiracıların hukukunu korumak gibi iki denge arasında bir tercih yapma durumunda kaldığını ifade eden Bozdağ, bu tercihi bir yılla sınırlandırdıklarını kaydetti. Bozdağ, "Bir yıl sonra eski düzen neyse ona dönülecektir. Borçlar Kanunu'ndaki hükümler aynen, cari olarak devam edecektir" dedi.

FOTOĞRAF 13 Kira zammı düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu.<br><br>Yaklaşık 6 milyon kiracıyı ilgilendiren düzenleme sonrası pek çok ev sahibi ve kiracının aklında onlarca soru var.<br><br>NTV canlı yayınına katılan Gayrımenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz en çok sorulan 5 soruyu şöyle yanıtladı: 1- Geçmişe dönük yapılan kira anlaşmalarını da etkileyecek mi?<br><br>TBMM'de yeni kabul edilen kira artışı sınırının uygulanabilmesi için 1 Temmuz'da başlayıp 30 Haziran'da biten sözleşme olması gerekiyor. Düzenleme, halihazırda oturan ve oturmaya devam eden özellikle de 1. ve 5. yılı arasında uzama dönemi gelmiş kiracılar için bir can simidi oldu. Daha çok eski kiracıları koruyan bir düzenleme söz konusu oldu. 2- Geçimini kira geliriyle sağlayan ev sahibi dava açabilir mi?<br><br>O vatandaş (ev sahibi) dava açabilir. Beşinci yılını dolduran kiracılar için mal sahiplerinin kira tespit davası açarak kirayı yükseltme hakkı var. Orada bir yüzde 25 limiti yok. Öte yandan bu kalıcı değil, geçici bir düzenleme. 3- Kira tespit davası açan ev sahipleri ne yapacak?<br><br>Ev sahibi kira tespit davası için ihtarname çekmiş ise ve kiracı 5.yılı doldurmuşsa davayı açar, mahkemeye gider, mahkeme bilirkişi atar. Tüm kriterler bilirkişi tarafından tespit edilir. Hakim, hakkaniyet oranında indirim de uygulayarak kirayı yeniden belirler. Kiracı kira dönemi gelince yüzde 25 artış yapacak. Fakat kiracı 5. yılını doldurduysa ev sahibi bunun üzerinde bir artış da talep edebilir. 4- Yasa Meclis'ten geçmeden önce yapılmış kira sözleşmeleri devam eden vatandaşlar da yüzde 25'lik artış sınırına geri dönme hakkına sahip olabilirler mi? Bu kira artış sınırının uygulanabilmesi için 1 Temmuz'da başlayıp 30 Haziran'da biten kira sözleşmesi olması gerekiyor. Yani 1 Temmuz'da yenilenen kira sözleşmesi olmalı. <br><br> 5- Ev sahibi evi satarsa haklarım ne olacak?<br><br> Ev satıldığı takdirde kiracının eski kira sözleşmesi devam eder. Yeni malikin mevcut kiracıya iki hakkı var. Ya 6 ay süre verir ya da eski kira sözleşmesinin bitim tarihinde 1 ay içerisinde dava açabilir. Yeni malikin dava açabilmesi için ihtiyacı olduğunu ispat etmesi gerekir. 6- Haziranda sözleşmesi yenilenen vatandaş ne yapacak?<br> Mesela bu ay sözleşmesi yenilenenler bu fırsattan faydalanamaz. Onlar açıklanan en son TÜFE 12 ay ortalaması olan yüzde 39.33 oranında zam yapmak durumunda. Geriye dönük bir uygulama olmaz.<br><br> Kira düzenlemesi hakkında merak edilenler: Yüzde 25 sınırı nasıl uygulanacak? Kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan düzenleme TBMM Genel Kurulu'ndan geçti. Düzenleme, yasanın yürürlüğe girdiği tarih ve daha sonraki tarihlerde yapılan kira sözleşmelerini kapsayacak ve 1 Temmuz 2023'e kadar geçerli olacak. Peki, yeni kira zammı düzenlemesi nasıl olacak? İşte kira artış oranı düzenlemesiyle ilgili tüm ayrıntılar...



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GÜNDEM Bekir Bozdağ: Kira sınırlaması geçici bir düzenleme



