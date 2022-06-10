Kira artışlarına getirilen yüzde 25 sınırlama ile 27 milyon kişi nefes alacak
Kira artışlarına getirilen yüzde 25 sınırlaması, 7 milyon hanede ikamet eden 27 milyon kişiye rahat bir nefes aldıracak. Düzenleme ile TÜFE’nin yüzde 25’in altına indiği dönemde kira artışları aşağıya çekilecek.
Kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan düzenleme kirıcılara nefes aldıracak. Önceki gün TBMM’den geçen düzenleme 7 milyon haneyi ve bu hanelerde yaşayan 27 milyon kişiyi ilgilendiriyor. Tüketici dernekleri ve sivil toplum kuruluşları, düzenleye destek verdi. Düzenlemeye ilişkin uzmanların görüşleri şöyle:
CİDDİ KORUMA SAĞLAYACAK
Avukat İbrahim Güllü (Tüketici Başvuru Merkezi Başkanı): 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak. 1 yıl geçerli olacak bir uygulama. Yüzde 25’lik bir üst sınır diyebiliriz. Bu uygulama yürürlüğe girmeden önce yapılan kira kontratlarında bu sistem uygulanmayacak. TÜFE’nin o ayki oranı belirlenen üst sınır altındaysa, mesela yüzde 15-20 gibi, kira kontratındaki oran ona göre belirlenecek. Sıkıntıyı giderebilmek açısından kiracılar için güzel bir uygulama. Yaklaşık 7 milyon haneyi ve bu hanelerde yaşayan 27 milyon civarında kiracıyı kapsadığını düşünürsek, kiracıları sevindirecek bir uygulama. Yeni ev kiralayacaklar da bu düzenlemeye ilave edilebilir. Belediyedeki gayrimenkul rayiç değerinin vergiye dahil matrahı üzerinden, üst sınır olarak belirlenecek yüzde 5’ini 6’sını yıllık kira bedeli olarak belirlenirse, bu yeni kiralayacaklar için de ciddi bir koruma sağlanmış olur.
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KAMU DÜZENİ İÇİN GEREKLİ
Aydın Ağaoğlu (Tüketici Konfederasyonu Başkanı): Kira artışı TÜFE’ye göre belirlenecek. TÜFE diyelim ki kasımda yüzde 25’in altında çıktı. Bu takdirde yüzde 25 uygulanmaz. TÜFE yüzde 15 çıkarsa kira artışı yüzde 15, yüzde 20 çıkarsa yüzde 20 uygulanır. Ama eğer TÜFE yüzde 40 çıkarsa yüzde 25 ile sınırlandırılır. Ev sahipleri kiraları belirlerken mülkiyet hakkına sığınıyor ancak mülkiyet hakkı kamu yararına kullanılmaz. Sadece kira ile ilgili bir sınırlama getirilmek isteniyor. Bu da kamu düzeni açısından gerekli.
Avukat Ali Güvenç Kiraz (Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı): Bu ay sözleşmeyi yenileyenler fırsattan yararlanamayacak. Onlar için TÜFE 12 ay ortalaması olan yüzde 39.33 oranı geçerlidir. Geriye dönük bir uygulama olmaz.
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Uzatılması söz konusu değil
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kira düzenlemesinin 1 Temmuz 2023'e kadar geçerli olacağını, uzatılmasının söz konusu olmadığını söyledi. Bir televizyon kanalına katılan Bozdağ, “Türkiye'deki şu anki şartlar nedeniyle alınmış bir tedbir düzenlemesi" dedi. Hükümetin, bir yandan ev sahibinin, diğer yandan dar gelirli kiracıların hukukunu korumak gibi iki denge arasında bir tercih yapma durumunda kaldığını ifade eden Bozdağ, bu tercihi bir yılla sınırlandırdıklarını kaydetti. Bozdağ, "Bir yıl sonra eski düzen neyse ona dönülecektir. Borçlar Kanunu'ndaki hükümler aynen, cari olarak devam edecektir" dedi.