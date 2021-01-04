Kira bedeli kadar aidat ödüyorlar: 55 liradan 3 bin 500 liraya kadar gidiyor

İstanbul’da yapılan markalı konut projelerinde sosyal alanlar, giderlerin artmasına ve aidatların yükselmesine neden oldu. Gayrimenkul Değerleme firması tarafından yapılan aidat araştırmasına göre İstanbul’da markalı konut projelerinde yüz metrekarelik daireler için ödenen ortalama aylık aidat bedeli 400-450 lira. Aidatlar sitenin sağladığı olanaklar, dikey ya da yatay mimaride inşa edilmiş olması, bulunduğu ilçe, daire büyüklüğü, yapının yeni ya da eski bir projede olması gibi etkenlere göre değişiyor. Bazı vatandaşlar verilen hizmete göre yüksek aidat fiyatlarını normal bulurken bazıları ise aidat fiyatlarının cep yaktığını belirtiyor.

ŞİŞLİ’DE 945, FATİH’TE 55 LİRA

İstanbul’da aidat fiyatları ile ilgili bir araştırma yaptıklarını ve semtlere göre farklılıklar tespit ettiklerini belirten Gayrimenkul değerleme genel müdürü Cansel Turgut Yazıcı, "İstanbul’da aidat fiyatları aylık 55 lira ile başlıyor, 3 bin 500 liraya kadar gidiyor. Metrekaresi ve sitenin büyüklüğüne göre bu fiyatlar farklılık gösteriyor. Genel olarak baktığımız zaman ortalama aidat fiyatlarının metrekarede 4 buçuk lira civarında olduğunu görüyoruz. İstanbul’da hangi ilçede ortalama ne kadar aidat ödeniyor diye baktığımızda en yüksek ilçenin Şişli olduğunu görüyoruz. 945 lira ile önde gidiyor. Onu 935 lira ile Beşiktaş takip ediyor. Kağıthane 553 lira ile geliyor arkasından. Üsküdar 524 lira ile ve Sarıyer 495 lira ile geliyor. En düşük ise Fatih aylık 55 lira ile ilk sırada. Beylikdüzü ve Büyükçekmece aylık 220 lira. Buradaki en önemli etken sitelerin büyüklüğü ile ilgisi var. Fatih daha küçük evlerin ve apartmanların olduğu bir yer. Büyükçekmece, Arnavutköy gibi bölgelerde ise daha büyük ve kompakt olmayan kocaman siteler görüyoruz. O yüzden aidatlar daha farklı oluyor" dedi.

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"PANDEMİDE HİÇBİRİNİ KULLANAMADIK AMA"

Yazıcı, "Pandemi döneminde aslında havuz, ortak alan, sauna vs. gibi sosyal hizmetler sağlanan yerlerin çoğu uzun bir zaman kapalı kaldı ve kapalı kalmaya da devam ediyor. Ancak bunlarla ilgili ödemelerde bir değişiklik olmadı. Özellikle sosyal alanlara ve tesislere ayrı bir para vermiyorlarsa aidat dışında bunlarda bir değişiklik görmedik. Çünkü bunlar yıllık bütçeleniyor ve elamanlarda yıllık alınıyor. Ne kadar görürdük peki bir farklılık olsaydı? Yüzde 10 civarında bir eksilme olabilirdi. Ama bu yapılamadı. Yani havuzu, saunayı bu süreçte kullanmamış olsak da aidatı tam ödüyoruz" ifadelerini kullandı.

"AİDAT AÇISINDAN BİRİM METREKARE FİYATINA BAKILMALI"

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Sitelerde ev kiralayacak ya da satın alacak olanları da uyaran Cansel Turgut Yazıcı, "Sitelerde ev kiralayacak ya da satın alacak olanların metrekare birim maliyetlerine bakmaları lazım aidat açısından. 1 1 dairelerde maliyetlerin birim metrekarede daha yüksek olduğunu görecekler. Dairenin büyüklüğü arttıkça birim metrekareye düşen aidat yükü azalıyor. Fakat toplamda tabi ki metrekare ile çarpıldığı için yükselecektir. Bunun nedeni sabit ve değişken maliyetlerden kaynaklanıyor. Dikkatli incelemekte fayda var" dedi.

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"AİDAT DEDİĞİN 200 – 300 LİRA OLMALI"

Şişli’de bir sitede oturan Ayşe Harmancı, bin lira aidat bedeli ödediğini söyleyerek dert yandı. Harmancı, "Doğalgaz, elektrik, su. Bin lira çok yüksek. Gelir yok. Her şey yüksek. Kirada oturmuyorum kendi evim. Yoksa çok zor. Aidat dediğin 200- 300 lira olmalı" şeklinde konuştu.



"REZİDANSIN HİZMETİNE GÖRE 1000 LİRA NORMAL"

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Şişli Bomonti’de bir rezidansta oturduğunu söyleyen Fırat Özekinci, "Biz de aidat ödüyoruz. Ortalama 4 bin lira kira ödüyoruz. Bin lira aidat ödüyoruz. Bizim rezidansa göre normal buluyorum ben. Çok pahalı değil. Ama burada bazı rezidanslarda havuz yok, spor salonu yok. Otopark bile çok kısıtlı var. Onlar için de ben bin lira diye duydum. Onlar için yüksek mesela. Ama rezidansın şartlarına göre yani havuzu, otoparkı, kafesi falan iyi ise bence bin lira normal" dedi.



"HEPSİ HİZMET ADAMI, MECBUR BU AİDAT FİYATLARI"

Sarıyer’de özel bir sitenin yöneticisi Celal Bilgen ise, "Bizde 18 kişi çalışıyor. Hepsi hizmet adamı. Bahçıvan, elektrikçi, çöpçü, tesisatçı. Bunların toplamı 17. Artı 21 kişide güvenlikçi var. Toplamda 38 kişi çalışıyor burada. Aidat yüksek evet ama neden yüksek? Burada herkesin bir emeği var. İşi var. Mecbur bu fiyatlar. En düşük aidat bin 250 lira." diye konuştu.

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FOTOĞRAF 8 Yapılan çalışmalara göre, sahil kumunda, deniz ürünlerinde, sofra tuzunda, karton bardaklarda, biberonda ve son olarak plasentada dahi bulunan, boyutları milimetrenin binde birine kadar küçülebilen mikroplastiklerin ambalajlı gıdalarda da bulunduğu bildirildi. Pandemi döneminde dışarıdan yemek siparişlerinde hijyenik olduğu düşüncesiyle gıdaların konulduğu tek kullanımlık plastik ambalajlar yoluyla da vücuda ciddi miktarda mikroplastik alındığına dikkat çeken Doç. Dr. Sedat Gündoğdu, Ambalajlı gıdaların tek problemi bunlar ambalajlanırken içine karışan mikroplastikler değil. Örneğin eve aldığımız bir makarna ya da bakliyat paketini açtığımız zaman makasla da açsak elle de yırtsak her türlü yöntemde binlerce mikroplastik o gıdanın içine bulaşıyor. Bu mikroplastikleri ayıklamamız neredeyse imkansız ve bunlar da bizim vücudumuza karışıyor dedi. Mikroplastiklerin marketteki ambalajlardan evdeki halıya kadar çok çeşitli yollarla vücuda alınabildiğini belirten Doç. Dr. Gündoğdu, şöyle konuştu: Marketlerde et ve diğer açık gıda reyonlarında kullanılan plastik kapaklı paketlerde de binlerce mikroplastiğin bulunduğu ve bu plastiklerin de içine konulan sıvı ya da yoğurt, peynir gibi benzeri gıdalara yapıştığını araştırmalar ortaya koymuş. Hatta evde kullandığımız eşyaların büyük çoğunluğu artık plastikten yapılıyor. Halılar buna bir örnek. Eğer ki evde çocuk varsa çok hareketli bir ortam söz konusuysa bu halıda bulunan mikroplastikler, koparak iç ortam havasına bulaşıp, oradan nefes yoluyla ya da yemek yerken tabağımızın üzerine konarak, vücudumuza girebiliyor. Eğer ki boyutları 5 mikrometreden küçükse bunlar bizim bağırsaklarımızdan dolaşım sistemimize karışıp gidebildiği son noktaya kadar gidebiliyor. Hamilelerde de bu plastikler plasentaya kadar ulaşabiliyor. Çünkü buradaki bariyerler bu boyuttaki mikroplastiklerin engellenmesinde yeterli olmuyor. İlerleyen dönemde zeka geriliği, otizm, hiperaktivite, disleksi gibi hastalıklara neden olabileceğine dair çeşitli raporlar söz konusu. Büyüme ve hormonal bozukluğa da neden olabiliyor. Toplumun plastiklerden kaynaklı tehlikeden uzaklaşabilmesi için yapılması gerekenleri sıralayan Doç. Dr. Gündoğdu, Mümkün olduğunca plastikle ambalajlanmış ürünlerden uzak durmakta fayda var. Tabi bu yetmiyor. Avrupa önümüzdeki yıldan itibaren tek kullanımlık birçok plastiğin üretimini ve tüketimini yasakladı. Bizim de plastik poşette yaptığımız vergilendirmeye ve depozito sistemine benzer şekilde tek kullanımlık bütün plastikleri derhal yasaklamamız gerekiyor. Marketlerin de buna elverişli şekilde satış yapması lazım. Önümüzdeki yıldan itibaren zaten açıkta satılan ürünler için plastik ambalajın yanında kağıt ve alternatif ambalajlarla satılmasına dair de bir yasal düzenleme yapıldı. Marketlerin ürünlerini paketleyip satmak yerine insanların kendi götürecekleri çok kullanımlık kaplara doldurabilmelerine imkan tanımaları gerekir. Alternatif paketleme ürünlerine imkan sağlanmalıdır. Yani plastiğin her türlüsünün hayatımızdan çıkarılmasının gelecek nesiller, sağlık ve iklim açısından faydalı olduğunu düşünüyoruz diye konuştu. Tek kullanımlık plastikler yasaklanmalı: Paketli gıdalarda 'mikroplastik' tehlikesi Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Sedat Gündoğdu, pandemi sürecinde dışarıdan yemek siparişlerinde, hijyenik olduğu düşüncesiyle gıdaların konulduğu tek kullanımlık plastik ambalajlarla binlerce mikroplastiğin vücuda alındığını belirtti.

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