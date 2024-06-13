Kira geliri 87 bin TL ve üzeri olanlara vergi istisnası yok

Brent petrol fiyatlarında dalgalanma, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam olarak yansıyor. Otomobil sahipleri, "Akaryakıta indirim ya da zam var mı?" sorusuna cevap arıyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere bir artış yaşanması bekleniyor. Peki hangi akaryakıta ne kadar zam gelecek? 12 Haziran 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu? İşte akaryakıt sektöründe yaşanan gelişmeler ve güncel fiyatlar...