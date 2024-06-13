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Ekonomi

Kira geliri 87 bin TL ve üzeri olanlara vergi istisnası yok

Ekonomi yönetiminin bir süredir üzerinde çalıştığı ve Kurban Bayramı sonrasında Meclis gündemine alınması beklenen Ekonomi Torba Yasa Teklifi'nin detayları belli olmaya başladı.

Uğur Duyan
04:00 - 13/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 01:34 - 13/06/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Edinilen bilgilere göre; Torba Kanun Teklifi'nde, gayrimenkul değer artış kazancındaki istisnalar kaldırılacak. Bu kapsamda, 2024 yılı için 87 bin TL ve üzerindeki kira gelirlerine istisna tanınmayacak. 5 yıllık istisna süresi sadece 1 konut için uygulanacak. İştirak hisse satış kazanç istisnası da kaldırılacak. Bu çerçevede, mevcut hisselerin satışında istisna yüzde 75'ten yüzde 25'e inecek. Gayrimenkulden elde edilen kazançların yüzde 50'sinin dağıtılması şartına bağlı olarak istisnanın devamı sağlanacak.

ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERE VERGİ

Asgari Kurumlar Vergisi tevkifat kapsamı genişletilecek. Çok uluslu şirketlere yönelik Asgari Kurumlar Vergisi uygulanacak. OECD anlaşması çerçevesinde minimum yüzde 15 vergilendirme yapılacak. Yurt içine yönelik Asgari Kurumlar Vergisi uygulaması da değiştirilecek.



#Kira
#Vergi
#Ekonomi
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