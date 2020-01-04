Ekonomi Kira sertifikası ihracında lider Vakıf Katılım
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kira sertifikası ihracında lider Vakıf Katılım

Vakıf Katılım sektörde en fazla kira sertifikası ihracı gerçekleştiren katılım bankası olurken, önümüzdeki dönem için de SPK’dan 12 milyar TL’lik kira sertifikası ihraç tavanı onayı aldı. Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, “Temel amacımız, sadece katılım bankacılığı sektöründeki mevcut pastadan pay alarak büyümek değil, bu sektörü ve dolayısıyla ülkemizin ekonomisini daha da büyütmektir” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş
Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş

Vakıf Katılım, 2019 Kasım ayı verilerine göre sektörde en fazla kira sertifikası ihracı gerçekleştiren katılım bankası olurken, önümüzdeki dönem için de Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) 12 milyar TL’lik kira sertifikası ihraç tavanı onayı aldı. Vakıf Katılım açıklamasına göre, 2019 yılı Kasım sonu itibarıyla on bir aylık dönemde yapılan toplam kira sertifikası tertip ihraçları değerlendirildiğinde katılım bankaları içerisinde Vakıf Katılım, en çok ihraç gerçekleştirilen katılım bankası oldu. Kurum, yurt içi piyasaya yönelik 12 milyar liralık kira sertifikası ihraç tavanı onayı aldı.

YÜKSEK TALEP NİTELİKLİ YATIRIMCI

Ayrıca, vakıfların paylaşım kültürü ile kamunun gücünü birleştirerek katılım bankacılığı dünyasına yeni bir soluk getirmek hedefiyle çalışmalarını sürdüren Vakıf Katılım, gelen yüksek talep neticesinde iştiraki Vakıf Varlık Kiralama AŞ aracılığı ile 19 Aralık 2019’da 600 milyon TL tutarında, 84 gün vadeli, nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

2,4 MİLYAR LİRALIK KİRA SERTİFİKAMIZ VAR

  • Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, “Vakıf Katılım olarak temel amacımız, sadece katılım bankacılığı sektöründeki mevcut pastadan pay alarak büyümek değil, bu sektörü ve dolayısıyla ülkemizin ekonomisini daha da büyütmektir. Hem yurt içinden hem de yurt dışından daha fazla yatırımcıya ulaşarak onları katılım finans sistemimize dâhil etmek, fonlama kaynaklarımızı çeşitlendirmek ve topladığımız fonları daha fazla kişiye ulaştırmak için büyük bir gayretle çalışıyoruz. Bu hedef doğrultusunda 2019 yılındaki 36 tertip ihracımızla nitelikli yatırımcılarımızdan toplamda yaklaşık 9 milyar TL’lik fon sağladık ve şu anda tedavülde yaklaşık 2,4 milyar TL’lik kira sertifikamız bulunuyor” dedi.

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