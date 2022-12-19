Kira sözleşmelerinde yeni dönem: 2024 sonuna kadar düzenleme yürürlüğe girecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 291 kurum ve kuruluşla işbirliği yaparak 900 öneriyi değerlendirdi.

NTV'de yer alan habere göre Bakanlık bu kapsamda 2023-2025 dönemini kapsayan "Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planı"nı yürürlüğe koydu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, eylem planını, "Rekabet gücünü artırmak, vergi kaybının önüne geçerek sürdürülebilir büyümeyi sağlamak ve gelir dağılımını daha adaletli bir yapıya kavuşturmak için kayıt dışı ekonomiyle mücadelemize devam ediyoruz" sözleriyle açıkladı.

Plana göre, 2025 yılı sonuna kadar, kayıt dışılığın önlenmesi için 44 eylem tamamlanacak.

KİRA SÖZLEŞMELERİNDE E-DEVLET DÖNEMİ

Bu kapsamda, kira sözleşmeleri de artık e-devlet üstünden yapılacak.

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Plana göre, karar alma süreçlerini desteklemek ve risk analizi çalışmaları yürütmek üzere kira sözleşmeleri, elektronik ortamda düzenlenecek.

Düzenleme, 2024 yılı sonuna kadar tamamlanacak.

SEBZE-MEYVE İÇİN ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ

Sebze-meyve ticaretinde kayıt dışılığın önlenmesi için Hal Kayıt Sistemi'nin entegrasyonu sağlanacak. Başta gıda ürünleri için olmak üzere Ürün Takip Sistemi oluşturulacak...

Tütün ve alkol ürünleriyle akaryakıtta kaçakçılığın önlenmesi için yeni adımlar atılacak.

YENİ İSTİHDAM MODELİYLE İLGİLİ MEVZUAT

Plana göre, pandemi süreciyle birlikte yaygınlaşan esnek ve uzaktan çalışma başta olmak üzere yeni istihdam modelleriyle ilgili mevzuat yenilenecek. Bu modellerin kayıt dışı çalışmaya yol açması önlenecek...

ÜCRET ÖDEMELERİNİN TÜMÜ BANKADAN YAPILACAK

İşverenlerin tüm ücret ödemelerini bankalar aracılığıyla yapması için de düzenleme yapılacak.

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Kayıt dışı işçi çalıştıranlar, kamu ihalalerine giremeyecek. Devlet teşviklerinden yararlanamayacak.

Nakit kullanımının azaltılması için kartlı ve dijital ödeme yöntemleri teşvik edilecek.

FOTOĞRAF 13 Kira zammı düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu.Yaklaşık 6 milyon kiracıyı ilgilendiren düzenleme sonrası pek çok ev sahibi ve kiracının aklında onlarca soru var.NTV canlı yayınına katılan Gayrımenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz en çok sorulan 5 soruyu şöyle yanıtladı: 1- Geçmişe dönük yapılan kira anlaşmalarını da etkileyecek mi?TBMMde yeni kabul edilen kira artışı sınırının uygulanabilmesi için 1 Temmuzda başlayıp 30 Haziranda biten sözleşme olması gerekiyor. Düzenleme, halihazırda oturan ve oturmaya devam eden özellikle de 1. ve 5. yılı arasında uzama dönemi gelmiş kiracılar için bir can simidi oldu. Daha çok eski kiracıları koruyan bir düzenleme söz konusu oldu. 2- Geçimini kira geliriyle sağlayan ev sahibi dava açabilir mi?O vatandaş (ev sahibi) dava açabilir. Beşinci yılını dolduran kiracılar için mal sahiplerinin kira tespit davası açarak kirayı yükseltme hakkı var. Orada bir yüzde 25 limiti yok. Öte yandan bu kalıcı değil, geçici bir düzenleme. 3- Kira tespit davası açan ev sahipleri ne yapacak?Ev sahibi kira tespit davası için ihtarname çekmiş ise ve kiracı 5.yılı doldurmuşsa davayı açar, mahkemeye gider, mahkeme bilirkişi atar. Tüm kriterler bilirkişi tarafından tespit edilir. Hakim, hakkaniyet oranında indirim de uygulayarak kirayı yeniden belirler. Kiracı kira dönemi gelince yüzde 25 artış yapacak. Fakat kiracı 5. yılını doldurduysa ev sahibi bunun üzerinde bir artış da talep edebilir. 4- Yasa Meclisten geçmeden önce yapılmış kira sözleşmeleri devam eden vatandaşlar da yüzde 25lik artış sınırına geri dönme hakkına sahip olabilirler mi? Bu kira artış sınırının uygulanabilmesi için 1 Temmuzda başlayıp 30 Haziranda biten kira sözleşmesi olması gerekiyor. Yani 1 Temmuzda yenilenen kira sözleşmesi olmalı. 5- Ev sahibi evi satarsa haklarım ne olacak? Ev satıldığı takdirde kiracının eski kira sözleşmesi devam eder. Yeni malikin mevcut kiracıya iki hakkı var. Ya 6 ay süre verir ya da eski kira sözleşmesinin bitim tarihinde 1 ay içerisinde dava açabilir. Yeni malikin dava açabilmesi için ihtiyacı olduğunu ispat etmesi gerekir. 6- Haziranda sözleşmesi yenilenen vatandaş ne yapacak? Mesela bu ay sözleşmesi yenilenenler bu fırsattan faydalanamaz. Onlar açıklanan en son TÜFE 12 ay ortalaması olan yüzde 39.33 oranında zam yapmak durumunda. Geriye dönük bir uygulama olmaz. Kira düzenlemesi hakkında merak edilenler: Yüzde 25 sınırı nasıl uygulanacak? Kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan düzenleme TBMM Genel Kurulu'ndan geçti. Düzenleme, yasanın yürürlüğe girdiği tarih ve daha sonraki tarihlerde yapılan kira sözleşmelerini kapsayacak ve 1 Temmuz 2023'e kadar geçerli olacak. Peki, yeni kira zammı düzenlemesi nasıl olacak? İşte kira artış oranı düzenlemesiyle ilgili tüm ayrıntılar...



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