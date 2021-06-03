Ekonomi Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu
EMLAK

Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan mayıs ayı enflasyon verilere göre TÜFE aylık bazda yüz 0,89 artarken, yıllık bazda ise yüzde 16,59 oldu. Mayıs ayında kira zam oranları için belirleyici olan on iki aylık TÜFE ortalaması ise yüzde 14,13 oldu. Bu da haziran ayında sözleşmesi yenilenecek kiracıların kiralarına yapılacak zam oranının yüzde 14,13'ü geçemeyeceği anlamına geliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu: Yüzde 14,13ü aşamayacak
Foto/arşiv

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla haziran ayı kira artış oranı belli oldu.

TÜFE on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı haziran ayı için yüzde 14,13 oldu.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre ise mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,89, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 6,39, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,59 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14,13 artış gerçekleşti.

  • Bu da haziran ayında bin TL kirası olan bir kiracıya yapılacak en yüksek zammın yasal olarak 140 lirayı aşamayacağı anlamına geliyor.

Enflasyon rakamları açıklandı
EKONOMİ
Enflasyon rakamları açıklandı

Mayısta ayında fiyatı fazla artan ve düşen iki ürün
EKONOMİ
Mayısta ayında fiyatı fazla artan ve düşen iki ürün

Milyonlarca emekli ve memur merakla bekliyor: İşte beş ayda ortaya çıkan zam farkı
EKONOMİ
Milyonlarca emekli ve memur merakla bekliyor: İşte beş ayda ortaya çıkan zam farkı
Abone Ol Google News
Direksiyonda kalp krizi geçirdi

Direksiyonda kalp krizi geçirdi

​Medikal ürünler satan dükkana giren sürücü hayatını kaybetti.
Yalana geçit yok

Yalana geçit yok

Ajitasyon yaptığı tweetine takipçilerinden cevap geldi.
Dragos sahilde başıboş köpek dehşeti

512 liraya kadar gerileyebilir!

İlk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti.

Hem Kovid-19 hem de KKKA hastalığına yakalandı.

Erdoğan tarihi açıkladı talep patlaması oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.