Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla haziran ayı kira artış oranı belli oldu.

TÜFE on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı haziran ayı için yüzde 14,13 oldu.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre ise mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,89, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 6,39, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,59 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14,13 artış gerçekleşti.

Bu da haziran ayında bin TL kirası olan bir kiracıya yapılacak en yüksek zammın yasal olarak 140 lirayı aşamayacağı anlamına geliyor.

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