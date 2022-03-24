​Kiralık hazine arazisi eken çiftçiye satılacak

TBMM’ye birçok ekonomik düzenlemeyi içeren yaklaşık 60 maddelik bir torba teklifi gelecek. Teklifle muhtarların maaşları yeniden düzenlenecek. 55 bin çiftçiye kiralanan 595 milyon metrekare hazine arazisinin bir kısmının araziyi eken çiftçiye satılması da yapılacak düzenlemeler arasında. Faizsiz konut ya da araç satan şirketlerin sözleşmelerinde yapılacak düzenlemeyle mağduriyet önlenecek.

MUHTARA MAAŞ DÜZENLEMESİ

Söz konusu torba teklifte muhtarların maaşları 4 bin 250 düzeyine çekilecek. Bir diğer önemli madde ise tarım arazileri ile ilgili olacak. Atıl hazine arazilerinin üretim ve ekonomiye kazandırılması için başlatılan çiftçilere kiralanması projesi ile 55 bin çiftçiye 595 milyon metrekare hazine arazisi kiralandı. Bu arazilerin bir kısmının eken çiftçiye uygun fiyattan satılacak. Faizsiz konut ya da araç sahibi vaadi ile satış yapan firmaların sözleşmeleri yeniden düzenlenecek. Vatandaş, başka bir şirketle yoluna devam edebilecek. Üyenin borcunu TMSF üstlenecek. Sonra parayı tahsil edecek.