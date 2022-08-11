Ekonomi Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 6 Öğretim Üyesi alacak
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Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 6 Öğretim Üyesi alacak

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Üniversite'nin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Ziraat Fakültesi'ne Öğretim Üyeleri alacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 6 Öğretim Üyesi alacak
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür. Başvurular, Personel Dairesi Başkanlığına yapılacak olup e-posta veya normal posta ile yapılan başvurularda gecikmelerden doğan sorumluluk kabul edilmeyecek. Başvurularda Kırgızistan yerel mesai saati dikkate alınacak. Değerlendirme sonuçları ile ilgili Personel Dairesi Başkanlığından bilgi alınabilir.

Başvurular, ilgili Komisyonlar tarafından "KTMÜ Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" (http://manas.edu.kg/index.php/tr/ktmu-emevzuat) uyarınca değerlendirilecek. İlgili kadrolara müracaat eden adayların vatandaşı olduğu ülkenin devlet ve/veya resmi dili yabancı dil olarak kabul edilmez.

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