Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 6 Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür. Başvurular, Personel Dairesi Başkanlığına yapılacak olup e-posta veya normal posta ile yapılan başvurularda gecikmelerden doğan sorumluluk kabul edilmeyecek. Başvurularda Kırgızistan yerel mesai saati dikkate alınacak. Değerlendirme sonuçları ile ilgili Personel Dairesi Başkanlığından bilgi alınabilir.

Başvurular, ilgili Komisyonlar tarafından "KTMÜ Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" (http://manas.edu.kg/index.php/tr/ktmu-emevzuat) uyarınca değerlendirilecek. İlgili kadrolara müracaat eden adayların vatandaşı olduğu ülkenin devlet ve/veya resmi dili yabancı dil olarak kabul edilmez.

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