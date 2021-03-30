Kırklareli İli Büyükmandıra Belediye Başkanlığından memur alım ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Başvurular 24.05.2021 tarihinden, 28.05.2021 tarihine kadar geçerli olup, sınava girmek isteyen adaylar, Başvuru Formunu https://www.buyukmandira.bel.t... internet adresinden indirerek doldurup imzalanacak ve aşağıdaki belgeleri başvuru formuna ekleyeceklerdir.

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