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Ekonomi Kırklareli Üniversitesi 26 öğretim üyesi alacak
BASIN İLAN

Kırklareli Üniversitesi 26 öğretim üyesi alacak

Kırklareli Üniversitesi, 26 öğretim üyesi alacağını duyurdu. Üniversite, alımların 11 Mayıs'ta resmi gazetede yayımlandığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kırklareli Üniversitesi 26 öğretim üyesi alacak
Kırklareli Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

İlan yayımlandığı tarih itibariyle 15 gün geçerli olup; tüm bilgiler aşağıda yer almaktadır.

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