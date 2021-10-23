Ekonomi Kırklareli Üniversitesi öğretim elemanı alacak
BASIN İLAN

Kırklareli Üniversitesi öğretim elemanı alacak

Kırklareli Üniversitesi 14 öğretim eleman alınacağını duyurdu. Üniversite, alımların 22 Ekim'de resmi gazetede yayımlandığını bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kırklareli Üniversitesi öğretim elemanı alacak
Kırklareli Üniversitesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre öğretim elemanı alınacaktır.

Son başvuru tarihi olarak 5 Kasım belirlendiği açıklandı.

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