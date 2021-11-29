Ekonomi Kırklareli Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alıyor
BASIN İLAN

Kırklareli Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alıyor

Kırklareli Üniversitesi, 16 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alınacağını duyurdu. Üniversite, alımların

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kırklareli Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alıyor
Kırklareli Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri ile Diğer

Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre öğretim elemanı alınacak.

Başvurular kadroların ilan edildiği ilgili Fakülte / Meslek Yüksekokullarının internet sayfalarında bulunan adreslerine, Rektörlük kadroları için Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile yapılacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız

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