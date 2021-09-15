Ekonomi Kırklareli Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
BASIN İLAN

Kırklareli Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı

Kırklareli Üniversitesi, öğretim üyesi alım ilanını duyurdu. Üniversite, alımların 14 Eylül'de resmi gazetede yayımlandığını bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kırklareli Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
Kırklareli Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyesi alınacak.

Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren (yayımlandığı tarih dahil) 15 (onbeş) gündür.

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