Ekonomi Kırsal kalkınma için Uzman Eller Projesine hibe desteği 4 ilde girişimcilere 100 bin lira
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kırsal kalkınma için 'Uzman Eller Projesi'ne hibe desteği: 4 ilde girişimcilere 100 bin lira

Kırsal kalkınma için 'Uzman Eller Projesi'ne hibe desteği: 4 ilde girişimcilere 100 bin lira

Tarım ve Orman Bakanlığınca, kırsal kalkınmaya katkı vermek, köyden kente göçü önlemek ve eğitimli girişimcileri desteklemek için İzmir, Mardin, Amasya ve Düzce'deki girişimcilere 100 bin liraya kadar hibe sağlanacak.

Haber Merkezi AA
Pilot bölge seçilen Amasya, Düzce, İzmir ve Mardin'deki projelere hibe verilecek.
Pilot bölge seçilen Amasya, Düzce, İzmir ve Mardin'deki projelere hibe verilecek.

Bakanlığın "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında eğitim veren meslek yüksekokulu veya üniversitelerden mezun gençlerin, kırsal alanda istihdamına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Ayrıca, tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri sektörlerinde girişimcilik desteklenerek bu faaliyetlerin uzman kişilerce yapılmasını teşvik etmek, tarımsal üretimin miktarını, kalitesini ve verimliliğini artırmak, kırsal alanda tarımsal üretim yapan mevcut işletmelere örnek ve önderlik oluşturacak sürdürülebilir yatırımların desteklenmesi hedefleniyor.

  • Bu kapsamda, 2019-2020 döneminde pilot bölge seçilen Amasya, Düzce, İzmir ve Mardin'deki projelere hibe verilecek.

Hibe, kırsal alanda yaşayan ve yaşamayı taahhüt eden, söz konusu okullardan mezun kişilerin uygulayacağı bitkisel ve hayvansal üretim, su ürünleri üretimi, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimiyle bu ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projeleri kapsayacak.

Hayvansal üretime yönelik destekleme projeleri kapsamında büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, arı yetiştiriciliği, bal üretimi, ipek böceği yetiştiriciliği ve tesis yapımı, midye ve kara salyangozu entansif üretim tesislerinin de aralarında olduğu birçok proje desteklenecek.

Girişimcilere 100 bin liraya varan hibe

  • Başvuru yapacak girişimcilerin, daha önce söz konusu hibe programlarından destek almamış olması gerekecek.

Projeden yararlanmak isteyenler ön başvuruları Tarım ve Orman Bakanlığının web sitesi (www.tarimorman.gov.tr) üzerinden yapacak.

Kesin başvurular ise girişimcinin ikamet ettiği yerleşim biriminin bağlı olduğu bakanlığın il müdürlüklerine şahsen gerçekleştirilecek.

  • Hibe sözleşmesi imzalayarak, belirlenen şartları yerine getiren girişimciye 100 bin liraya kadar hibe verilecek.

Ödemenin yapılabilmesi için proje yatırımının tamamlanmış olması gerekecek.

Hibeler için gerekli kaynak Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi'nden karşılanacak ve Ziraat Bankası aracılığıyla ödeme yapılacak.

Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmeyen ve belgelendirilemeyen satın alma giderlerine hibe desteği verilmeyecek.

Başvuru süresi 40 gün

  • Hibeden yararlanmak için başvurular 5 iş günü sonra başlayacak ve 40 gün sürecek.

Destek ödemesi yapılacak projeler, illerde vali yardımcısı başkanlığında oluşturulacak "proje değerlendirme komisyonu" aracılığıyla belirlenecek.

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