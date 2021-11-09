Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi öğretim üyesi alacak

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Eldivan Belediye Başkanı 'makamında mahkeme kurdu' iddialarına yanıt verdi

Çankırı'ya bağlı Eldivan ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Lafcı'nın, makam odasında özel mahkeme kurarak bir vatandaş ile ailesini ilçeden kovduğu iddiaları ortaya atıldı. Lafcı, yaptığı basın açıklaması ile sosyal medyada yayılan ve haber sitelerinin de gündemine aldığı iddiayı kesin bir dille yalanladı. Olayın, S.Y. isimli şahsın eşi ile birlikte çekmiş olduğu cinsel içerikli ve yayımlanması Türk Hukukuna göre yasak olan ve suç teşkil eden görüntüleri internet ortamına yüklemesi üzerine geliştiğini aktaran Lafcı, "Şahıs basında yer alan ifadesinin aksine bilakis kendisi dükkânı zaten tahliye edeceğini ve ilçeden taşınmak istediğini beyan etmiştir" ifadelerini kullandı. Lafcı, Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığına ve mahkemeye başvuracaklarını duyurdu. Öte yandan Çankırı Valiliği’nden yapılan açıklamada ise yayınlanan görüntü ve haberlerle ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.