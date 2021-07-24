Ekonomi Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
BASIN İLAN

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, 22 öğretim üyesi alınacağını duyurdu. Üniversite, alımların 19 Temmuz'da resmi gazetede yayımlandığını bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz Öğretim Üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi) alınacaktır.

Başvurular ilanın yayın tarihi itibariyle 09.08.2021 tarihi mesai bitimine kadar Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlük (Personel Dairesi Başkanlığına), Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili akademik birime şahsen yapılacaktır.

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