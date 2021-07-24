Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

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CHP FETÖ’ye çalışıyor

CHP’nin başını çektiği yalan ve algı operasyonlarını “hastalıklı zihniyet” diye niteleyen AK Partili Cahit Özkan, CHP’nin, FETÖ’cülerin tekrar devlet içinde hayat bulması için gayret ettiğini vurguladı. Özkan, "Sadece FETÖ ile değil, CHP’nin FETÖ destekçisi bu zihniyetiyle de mücadele etmemiz lazım." ifadelerini kullandı.