Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Uzun menzilli hava savunma sistemi SİPER’den yeni bir başarı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir, uzun menzilli hava savunma füze sistemi SİPER'in bir aşamayı daha tamamladığını duyurdu. SSB'den yapılan yazılı açıklamada, hava savunma füze sistemi SİPER projesine ilişkin son durum paylaşıldı. Açıklamada, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma yer verilen Demir, şu ifadeleri kullandı: 'Savunma sanayiimizden Büyük Taarruz ve Malazgirt'in yıl dönümünde ecdadın şanına yakışır bir başarı! Uzun menzilli hava savunma füze sistemimiz SİPER adım adım yükseliyor. SİPER son test atışında yüksek hızlı hedeflerde 100 km'yi gözüne kestirdiğini gösterdi. SİPER, bu vuruş başarısıyla bir aşamayı daha tamamladı. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.'