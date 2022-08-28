Ekonomi Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
BASIN İLAN

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, 30 öğretim üyesi alınacağını duyurdu. Üniversite, alımların 26 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanunun 23, 24 ve 26. maddeleri ile 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönergesi asgari şartları (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz Öğretim Üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi) alınacak.

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