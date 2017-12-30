Kış lastiği takmayanlara uyarı: Cezası yeni yılda artıyor

Trafik kazalarını sıfıra indirmede kış lastiği uygulamasının hayati önem taşıdığına işaret eden Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, “1 Aralık ve 1 Nisan tarihleri arasında şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğuna uymamanın cezası yeni yıl itibariyle 90 TL artarak 715 TL’ye çıkıyor.Kış lastiği uygulaması yasal olarak ticari araçları kapsasa da özel araçlar da yurt genelinde hakim olan soğuk ve yağışlı havada kış lastiklerini kesinlikle takmalı. Çünkü karlı ve buzlu havalarda yaşanan kazalar genellikle bir ve birden fazla aracın çarpışması şeklinde meydana geliyor. Trafik kazalarına yalnızca ticari araçlar değil özel araçlar da sebebiyet verebiliyor. Bu yüzden hem kendi güvenliğimiz hem de trafikteki diğer araçların güvenliği için kışlastiği takmayı ihmal etmeyelim” şeklinde konuştu.

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"Kazalar en çok yandan çarpma sebebiyle meydana geliyor"

Yaşanan trafik kazalarının 69 bin 359’unun araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uyduramamaktan kaynaklı olduğunu belirten Apaydın, “

Bu kazalarda 282 bin 215 kişi yaralandı, 3 bin 299 kişi ise maalesef hayatını kaybetti.Yaşanan trafik kazalarının 69 bin 359’u araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uyduramamaktan kaynaklı. Kazalar en çok yandan çarpma, yayaya çarpma, yoldan çıkma, arkadan çarpma, devrilme, savrulma ve takla gibi sebeplerle meydana geldi. Yoğun kış şartlarının hakim olduğu soğuk ve buzlu havalarda olası trafik kazalarını önlemek ve yeni yıla kazasız girmek için tüm araç sahipleri kış lastiği takmalı” ifadelerini kullandı.

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