Trafik kazalarını sıfıra indirmede kış lastiği uygulamasının hayati önem taşıdığına işaret eden Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, “1 Aralık ve 1 Nisan tarihleri arasında şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğuna uymamanın cezası yeni yıl itibariyle 90 TL artarak 715 TL’ye çıkıyor.Kış lastiği uygulaması yasal olarak ticari araçları kapsasa da özel araçlar da yurt genelinde hakim olan soğuk ve yağışlı havada kış lastiklerini kesinlikle takmalı. Çünkü karlı ve buzlu havalarda yaşanan kazalar genellikle bir ve birden fazla aracın çarpışması şeklinde meydana geliyor. Trafik kazalarına yalnızca ticari araçlar değil özel araçlar da sebebiyet verebiliyor. Bu yüzden hem kendi güvenliğimiz hem de trafikteki diğer araçların güvenliği için kışlastiği takmayı ihmal etmeyelim” şeklinde konuştu.
Kış lastiği takmayanlara uyarı: Cezası yeni yılda artıyor
Kış lastiği takmayan ticari araçlara verilen 625 TL para cezasının yeni yıl itibariyle 715 TL’ye çıkacağını söyleyen TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, “Ticari araçlar için zorunlu olan kış lastiği uygulamasının cezası 1 Ocak 2018 itibariyle yeniden değerlendirme oranında 90 TL artarak 715 TL olacak. Yeni yıla kazasız belasız girmek için hem ticari araçlar hem de özel araçlar kış lastiğini mutlaka takmalı” dedi.
Haber MerkeziIHA
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