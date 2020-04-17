Ekonomi Kış lastiklerini değiştiremeyenlere uyarı Hızınızı düşürün
OTOMOTİV

Kış lastiklerini değiştiremeyenlere uyarı: Hızınızı düşürün

Ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu 1 Nisan'da sona erdi. Fakat koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmayan vatandaşlar lastiklerini henüz değiştirmedi. İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Melih Himmetoğlu, şartlar nedeniyle lastiklerini değiştiremeyenleri uyararak, "Yumuşak hamurlu bir lastik olduğu için fren mesafesi uzuyor. Lastikleri değiştirme imkanları yoksa hızı yüzde 20, yüzde 30 oranında düşürmelerini öneriyorum" dedi.

Haber Merkezi DHA
Kış lastiğinin süresi, hava sıcaklıklarının da yükselmesiyle 1 Nisan'da sona erdi.
Kış lastiğinin süresi, hava sıcaklıklarının da yükselmesiyle 1 Nisan'da sona erdi.

Ticari araçlarda, Aralık'tan itibaren 4 ay boyunca kullanılması zorunlu olan kış lastiğinin süresi, hava sıcaklıklarının da yükselmesiyle 1 Nisan'da sona erdi. Fakat salgın nedeniyle evlerinden çıkmayan vatandaşlar araçlarını kullanmadıkları için henüz yaz lastiğine geçiş yapmadı.

Salgın günlerinde çalışan ve her gün araç kullanmak zorunda olan kişiler ise, soluğu oto lastikçilerde aldı. İzmir'de, bir oto lastik şirketinde satış temsilciliği yapan Zekai Timurkoçan, havalar ısındığında kış lastiklerinin değiştirilmesi gerektiğini hatırlatarak, aksi durumda araçlarda fazla yakıt tüketimine, lastiklerin erken aşınmasına ve uğultuya sebebiyet verebileceğini söyledi.

FAZLA YAKIT TÜKETİMİ, AŞINMA VE UĞULTU

Kış lastiklerinin değişme döneminde olduklarını anlatan Timurkoçan, "Normalde 1 Nisan'dan itibaren kış lastiklerinin rafa kaldırılması gerekiyor. Değişim yapılmazsa araçlarda az da olsa fazladan yakıt tüketimi, mevcut kış lastiğinin havalar ısındıkça aşınması ve uğultu yapması gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Bunlar büyük zararlar değil, fakat dikkatli olmak gerekir. Bu sene lastiklerini değiştirmeye gelenlerin sayısı geçen seneye göre yüzde 50 daha düşük. Fakat bizler gibi çalışmak zorunda olan kişiler de var. Birçok firmanın araçları her gün çalışıyor, onlar lastikleri değiştirmeye geliyorlar. Eğer araç sürekli kullanılıyorsa, havalar ısındıkça bu lastiklerin değişmesi için kalan süre kısalıyor. Hava sıcaklığı ne kadar yükselirse, kış lastikleri o kadar fazla sorun yaratır" dedi.

Araç sahipleri dikkat: Kış lastikleri zorunluluğu 1 Nisan’da sona eriyor
EKONOMİ
Araç sahipleri dikkat: Kış lastikleri zorunluluğu 1 Nisan’da sona eriyor

'MUTLAKA HIZI DÜŞÜRMEMİZ LAZIM'

Şartlar nedeniyle kış lastiklerini değiştiremeyenlere tavsiyelerde bulunan İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Melih Himmetoğlu ise, "Çoğunlukla evde kalmamız gerekse de temel ihtiyaçlarımız için dışarı çıkmak zorunda kalıyoruz. Çoğumuzun arabasında da hala kış lastiği takılı.

  • Havaların ısınmasıyla kış lastikleri işlevini kaybediyor. Yumuşak hamurlu bir lastik olduğu için fren mesafesi uzuyor. Uzayan fren mesafesinden kendimizi kurtarabilmemiz için, lastikleri değiştirme imkanı yoksa mutlaka hızı düşürmemiz lazım. Kış lastiklerini değiştiremeyen sürücülere hızlarını yüzde 20 ila 30 oranında düşürmelerini öneriyorum.

Eğer araçlarının altında kış lastiği takılı ise, hız sınırı 90 km olan yerlerde 70 km hızla, sınırı 50 km olan yerlerde ise 30-35 km hızla gitmeleri gerekir. Bu şekilde uzayan fren mesafesini kendi lehlerine çevirebilirler. Koşullar el verdiğinde, ilk fırsatta yaz lastiklerine geçebilirler" şeklinde konuştu.

'İŞE GİDİP GELMEK ZORUNDAYIM, LASTİKLERİ DEĞİŞTİRDİM'

İşe gidip geldiği için aracının lastiklerini değiştiren Mahmut Taşçı, "İzmir'de kış çok sert geçmediği için 4 mevsim lastik kullanıyorum. Bir şirketin güvenlik departmanında çalışıyorum. O yüzden 7/24 iş gidip gelmek durumundayım. Bu nedenle aracımı her gün kullanıyorum" diye konuştu.

Ticari araç kullanan Gökhan Paker ise, "Şirket aracı kullandığım için mecburen kış lastiği kullanıyorum. Yaz aylarında yaz lastiğine dönüyorum. Kendi aracımın lastiklerini değiştirdim. Sağlık sektöründe çalışıyorum, hastanelerle çalışıyoruz. Koronavirüs nedeniyle hastanelere gitmiyoruz, mecbur kalmadıkça. O yüzden genelde evden çalışıyorum. Hava sıcaklığı 7 derecenin altına düştükten sonra kış lastiği görev yapmaya başlıyor. Ben şehir dışına, daha soğuk bölgelere de gittiğim için işime yarıyordu. Fakat şimdi sıcaklıklar 7 derecenin çok üstünde olduğu için lastikler deforme oluyor. Değiştirmek gerekiyor. Dışarı çıkamayanlar bunu gerçekleştiremiyor. Belki lastikçiler evlere hizmet yapabilir. Lastikler ev önlerinde değiştirilebilir" dedi.

Siyah maskelerle ilgili kritik uyarı: Ancak süs olur
KORONAVİRÜS
Siyah maskelerle ilgili kritik uyarı: Ancak süs olur

12 otomotiv fabrikası üretimi durdurdu, bazı fabrikalar maske üretimine geçti
EKONOMİ
12 otomotiv fabrikası üretimi durdurdu, bazı fabrikalar maske üretimine geçti
Abone Ol Google News
Babası gibi hadsiz

Babası gibi hadsiz

'Umarım ölecek yaşlılar sizin tarafınızdan olur' tweet'i attı.
Rumlara şirinlik kriz çıkardı

Rumlara şirinlik kriz çıkardı

Rumlar istenen ilaçlar yasal olmayan yollarla geldi..
300 milyon dolarTürkiyede kalabilir

300 milyon dolar
Türkiye'de kalabilir

​Çatıdan enerjiyle gaz ithalatında denge değişebilir.
İzdihama çifte engel

İzdihama çifte engel

​Fırına gitmeyi son dakikaya bırakanlar için önlem alınacak...
Kıymada yok artık dedirten fiyat farkı

Kıymada yok artık dedirten fiyat farkı

​Sokağa çıkama yasağı öncesi Beşiktaş'ta 50, Sarıyer'de 65 lira.
3 ay ertelenip<br>yapılandırılabilecek

3 ay ertelenip
yapılandırılabilecek

​Su ve elektrik faturaları için iki farklı karar çıktı.
Sakın imzalamayın

Sakın imzalamayın

Kredi çekecek emeklilere uyarı: Maaşınıza bloke konabilir.
Devler<br>üretime başlıyor

Devler
üretime başlıyor

​Bir bir fabrikalarını açacakları tarihleri paylaştılar.
Karantinada<br>sona yaklaşıyoruz

Karantinada
sona yaklaşıyoruz

​Bilim Kurulu üyesi 'Gevşeme olmazsa' diyerek tarih verdi.
Lisede üretildi!

Lisede üretildi!

MEB duyurdu: ​Uzaktan kontrollü solunum cihazı
Arayın biz sizi <br>gelip alırız

Arayın biz sizi
gelip alırız

​Koronavirüs kan stoklarına büyük darbe vurdu.
500 bin TL<br>ceza kesebilecekler

500 bin TL
ceza kesebilecekler

​Fahiş fiyat ve stoka karşı kurul oluşturuluyor.
5 derece artacak

5 derece artacak

​Meteoroloji'den sevindiren haber.
Beta sürümüyle<br>GZT yayında

Beta sürümüyle
GZT yayında

​Bazen 'ciddi mesele' bazen bir dakikalık videolarla gündeme dair her şey.
Talimatı<br>Erdoğan verdi

Talimatı
Erdoğan verdi

​Yurt dışında olan 25 bin Türk için büyük 'Ramazan operasyonu'.
Evde ölenler ortaya çıkmaya başladı

Evde ölenler ortaya çıkmaya başladı

​Çin'de bir günde bin 290 kişinin daha öldüğü tespit edildi.
Sadece bilim<br> kurgu hikayesi

Sadece bilim
kurgu hikayesi

​İran kendini yalanladı, dünyaya rezil oldular.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.