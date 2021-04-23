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Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdesini vermişti Üç ay daha uzatıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kısa Çalışma Ödeneği Resmi Gazete'de: 30 Haziran'a kadar uzatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdesini vermişti: Üç ay daha uzatıldı

Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan ve geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üç ay daha uzatıldığını açıkladığı Kısa Çalışma Ödeneğinin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Kararına göre, Kısa Çalışma Ödeneği 30 Haziran'a kadar uzatılırken, ödenekten 31 Ocak 2021 tarihine kadar başvuruda bulunan iş yerleri faydalanabilecek.

Haber Merkezi DHA
Kısa Çalışma Ödeneği Resmi Gazetede: 30 Hazirana kadar uzatıldı
Foto/arşiv

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce açıkladığı Kısa Çalışma Ödeneğinin süresini uzatılması kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, 31 Ocak 2021 tarihine kadar başvuruda bulunan iş yerleri, Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalanabilecek.

Kararda, "Yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sepeler gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılması hakkındaki ekli kararın yürürlüğe konulmasına, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23'üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir" denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Kısa çalışma ödeneği uzatıldı
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