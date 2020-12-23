Ekonomi Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor Kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kısa çalışma ödeneğinde süre uzatıldı: İşte kısa çalışma ödeneğinde yeni başvuru süreleri

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatıldı

Koronavirüs salgını sonrasında hayata geçirilen kısa çalışma ödeneğinde süreler uzatıldı. Cumhurbaşkanı Kararı ile kısa çalışma başvuru süresi 31 Ocak 2021'e, kısa çalışma ödeneği ise 28 Şubat 2021'e kadar uzatıldı.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılmasına dair Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, Kovid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 31 Aralık 2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, anılan Kanunun ek 2. maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın 29 Haziran 2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı kararında belirtilen esaslar çerçevesinde, 26 Ekim 2020 tarihli ve 3134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan iki aylık süreden sonra başlamak üzere 28 Şubat 2021 tarihine kadar uzatıldı.

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