​Kısa çalışma ödeneğinin süresi 31 Mart'a kadar uzatıldı.

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Bu cesareti kimden alıyorlar

Cumhurbaşkanı atadı diye rektöre isyan eden Boğaziçi Üniversitesi’ndeki klik, kendinden olmayan akademisyene de kapıyı kapalı tutuyor. Üniversite, yasal zorunluluk olmasına rağmen Milli Eğitim Bakanlığı’nın uzman yetiştirmek için dünyadaki en seçkin üniversitelere gönderdiği 30 kadar yüksek lisans ve doktora öğrencisine dönüşte “kadro” vermedi. Bu yıl devlet bütçesinden 426 milyon alacak olan üniversite kendini yasaların üstünde görüyor.