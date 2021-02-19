Ekonomi Kısa çalışma ödeneğinin süresi 31 Marta kadar uzatıldı
İŞ DÜNYASI

Kısa çalışma ödeneğinin süresi 31 Mart'a kadar uzatıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, kornavirüs ile mücadele kapsamında iş yerlerinde uygulanan kısa çalışma ödeneğinin süresi, 31 Mart 2021 tarihine kadar uzatıldı.

Haber Merkezi DHA
Kısa çalışma ödeneği süresinin uzatılması kararı Resmi Gazete'de.
Kısa çalışma ödeneği süresinin uzatılması kararı Resmi Gazete'de.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, 31 Ocak 2021 tarihine kadar kısa çalışma başvurusu yapan işyerleri için kısa çalışma ödeneği süresinin 31 Mart 2021 tarihine kadar uzatıldığı belirtildi.

Söz konusu kararda, "4447 sayılı 'İşsizlik Sigortası Kanunu'nun geçici 23'üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, yeni tip koronavirüs nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 31 Ocak 2021'e kadar kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, anılan Kanun'un ek 2'nci maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın, 29 Haziran 2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda belirtilen esaslar çerçevesinde ve 22 Aralık 2020 tarihli ve 3317 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan 2 aylık süreden sonra başlamak üzere 31 Mart 2021'e kadar uzatıldı" denildi.

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