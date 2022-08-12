Ekonomi Kışa doğal gaz depoları dolu gireceğiz Faturalara sübvansiyon sürecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kışa doğal gaz depoları dolu gireceğiz: Faturalara sübvansiyon sürecek

Kış mevsimine doğal gaz depolama tesislerinde 6 milyar metreküplük hacimle girileceğini açıklayan Dönmez, “Silivri'deki depolama tesisinin doluluk oranı yüzde 87, Tuz Gölü'ndeki tesisimiz tam dolu” diye konuştu. Dönmez, faturalarda devlet sübvansiyonunu da kesintisiz sürdüreceklerinin altını çizdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kışa doğal gaz depoları dolu gireceğiz: Faturalara sübvansiyon sürecek
Depolama tesisi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yaklaşan kış mevsimi öncesinde Türkiye’de doğal gaz arzında herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağını dile getirdi. Doğal gazda tedarik planlaması yaptıklarını vurgulayan Dönmez, aynı zamanda kış mevsimine doğal gaz depolama tesislerinde 6 milyar metreküplük hacimle girileceğini bildirdi. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 59-60 milyar metreküp doğal gaz tüketimi gerçekleştiğini hatırlatan Enerji Bakanı, bu sene de aynı oranda tüketim beklediklerini ifade etti.

RUSYA’DAN GAZI RUBLE İLE ALACAĞIZ

  • Geçen seneye göre depo hacminin artırıldığını söyleyen Dönmez, “Bugün itibarıyla Silivri'deki depolama tesisinin doluluk oranı yüzde 87, Tuz Gölü'ndeki tesisimiz tam dolu” diye konuştu.
  • Dönmez, Rusya ile karşılıklı ticaretin geliştirilmesi kapsamında milli paralarla ticaret konusuna değinirken de şunları kaydetti: “İlk etapta Ruble ile olacak. Oran konusunda henüz bir rakam telaffuz etmek istemiyoruz. Ağırlıklı olarak doğal gaz ticareti olmakla birlikte Rusya'da hem satış yönünde ihracatımız hem de ithalatımız var. Bu konu liderler arasında da teyit edildi. Transferlerde Türk Lirası’nı da konuşuyoruz. Bunlar önümüzdeki günlerde netleşecek konular. İki lider de milli paralarla ticaret konusunda mutabık kaldı.”

DEVLET SÜBVANSİYONU SÜRECEK

Bakan Fatih Dönmez, elektrik ve doğal gaz ödemelerinde vatandaşa devlet desteğini sürdüreceklerini de dile getirdi. Geçen yıl 100 milyar lira elektrik ve gazda sübvansiyon yaptıklarını vurgulayan Dönmez, “Önümüzdeki dönemde rakamlar daha net ortaya çıkacak ancak destek miktarı bu yılın ilk yarısında geçtiğimiz yılın 2 katından fazla seyrediyor” şeklinde konuştu. Türkiye'nin bor ihracatına da değinen Dönmez, bor ihracatının bu yıl 1 milyar doları aşacağını belirterek, "Dünyada tüketilen borun yüzde 62'sini biz üretip satıyoruz. Rezervin de yüzde 72'si bizde. Belki 500 yıl tüm dünyaya yetecek rezervimiz var" dedi. Bakan Dönmez, Bor Karbür Tesisi'nin de bu yıl içerisinde üretime başlayacağını bildirdi.

Fatih Dönmez
Fatih Dönmez

Abdülhamid Han gemisi ile Akdeniz’den müjde gelebilir

  • Abdülhamid Han sondaj gemisinin Akdeniz’de 45-60 gün çalışma süresinin olacağını dile getiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Bu sürede sondajımızı tamamlayacağız. Keşif bulursak milletimizle müjdeyi paylaşacağız” dedi. Bakan Dönmez, Akdeniz’de şimdiye kadar 8 sondajın tamamlandığını, bunların 5’inin Türkiye’nin kendi yetki alanında olduğunu söyledi. Her sondajın keşifle sonuçlanmasa da jeolojik formasyon konusunda ciddi bilgiler verdiğini vurgulayan Dönmez, “Sahayı tanımak son derece önemli. Akdeniz’i de Karadeniz kadar tanır hale geldik. Takvim sıkışıklığı nedeniyle 2 yıl kadar ara vermiştik. Şimdi tekrar Akdeniz’e döndük” diye konuştu.

2 bin 200 metre derinde enerji üssü kuruyoruz

Karadeniz'de keşfedilen doğal gazla ilgili çalışmaları da değerlendiren Bakan Fatih Dönmez, derin deniz operasyonları açısından dünyada bu çapta bir projenin şu an ilerlemediğine dikkati çekerek şunları kaydetti: “Adeta Karadeniz'in 2 bin 200 metre altında bir enerji üssü kuruyoruz. Sualtı robotlarıyla kuyuların başına monte ediyoruz. 120 kilometre derin deniz boru döşeme işlemi tamamlandı. 50 kilometrelik kısım kaldı. 2023'ün mart ayında, bu gazı karada yakmış olacağız.”

Akkuyu’da aksamaya müsaade edemeyiz

  • Son bir ayda Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaat alanında yaşanan bir ihtilaf olduğunu söyleyen Fatih Dönmez, şöyle konuştu: “Konu bize intikal edince süratle problemleri çözmek için girişimlerde bulunduk. Maalesef bu sorunlar aşılamadı. Girişimlerimizi hala devam ettiriyoruz. Konu, Soçi'de Cumhurbaşkanımız ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki görüşmede de gündeme geldi. Proje takviminde bir aksamaya müsaade edemeyiz.”

Doğal gazda kritik hamle: Dokuz kuyuda gaz akışı başladı
FOTOĞRAF 12
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Türkiye'nin ilk yer altı doğal gaz depolama tesisi olan Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin kapasitesi yaklaşık yüzde 44 artışla 3,2 milyar metreküpten 4,6 milyar metreküpe çıkarılacak.
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Yapımı devam eden Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Genişletme Projesi kapsamında, 2 deniz platformunun imalat ve montajı tamamlandı.
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Her bir platformdan 9 kuyu olmak üzere toplam 18 kuyunun sondajı rezervuar kısmına kadar tamamlanarak bu kuyulardan 9'unda doğal gaz akış testleri başarıyla gerçekleştirildi.
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Yeni açılan kuyuların sondajlarından sonra kuyu performanslarını görebilmek için her bir kuyuda bir kereye mahsus olmak üzere 2-4 gün süren kuyu testi işlemi yapılması gerekiyor.
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Proje kapsamındaki diğer 9 kuyuda da sondaj çalışmaları aralıksız sürüyor.
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Kara ve deniz boru hatlarının inşaat süreci tamamlanan projede, yüzey tesislerinin tamamlanması için yapım çalışmaları devam ediyor.
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Genişletme projesinin yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.
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Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Genişletme Projesi kapsamında yüksek teknolojili bir çalışmanın yürütüldüğüne dikkati çeken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, şunları kaydetmişti;
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\"Sadece bu platformda 115 çalışanımız var. Diğer platformda da 115 çalışanımız var. Burada kullanılan sondaj teknikleri son teknolojiye göre yapılıyor. Yerin yaklaşık 2 bin metre altına inerek rezervuar alanını, depo alanını geliştiriyoruz. Çalışan arkadaşlarımızın büyük kısmı da yerli insanımız. Bu projede emeği geçen hem yüklenici firmada çalışan işçilerimize, mühendislerimize ve yöneticilerimize hem de projenin sahibi BOTAŞ çalışanlarına ve yöneticilerine teşekkür ediyorum. Bu yıl içerisinde Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Genişleme Projesini tamamlayacağız.\"<br><br>
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Bakan Dönmez, tesisin günlük geri üretim kapasitesinin de artacağını vurgulayarak, \"Mevcut durumda 28 milyon metreküplük bir geri üretim kapasitesi var. Biz bunu 75 milyon metreküpe çıkartacağız. Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde devam eden çalışmayla da 40 milyon metreküplük geri üretim kapasitesini 80 milyon metreküpe çıkartacağız.\" ifadesini kullandı.
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Söz konusu depolama tesislerinin yanı sıra sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminallerinin de sayılarının artırıldığına işaret eden Dönmez, \"İki yeni FSRU (yüzer LNG depolama ve gazlaştırma ünitesi) tesis edildi ve sisteme bağlandı. İnşaatı devam eden Saros Terminali'nde de sona yaklaşmak üzereyiz. Bu yıl içerisinde devreye alacağız.\" diye konuştu.
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Dönmez, doğal gaz kapasitesi noktasında bu yıl ve gelecek yıl alınması gereken tüm tedbirleri aldıklarını belirterek, \"Kapasitelerimizi artırıyoruz. En kısa süre içerisinde bu projelerin tamamlandığını hep birlikte göreceğiz.\" dedi.
Doğal gazda kritik hamle: Dokuz kuyuda gaz akışı başladı
Türkiye'nin doğal gaz depolama kapasitesine önemli katkı sağlayacak Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Genişletme Projesi kapsamında 2 deniz platformunda 18 kuyunun sondajı rezervuar kısmına kadar tamamlandı ve 9 kuyuda doğal gaz akış testi gerçekleştirildi.
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