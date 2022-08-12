Kışa doğal gaz depoları dolu gireceğiz: Faturalara sübvansiyon sürecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yaklaşan kış mevsimi öncesinde Türkiye’de doğal gaz arzında herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağını dile getirdi. Doğal gazda tedarik planlaması yaptıklarını vurgulayan Dönmez, aynı zamanda kış mevsimine doğal gaz depolama tesislerinde 6 milyar metreküplük hacimle girileceğini bildirdi. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 59-60 milyar metreküp doğal gaz tüketimi gerçekleştiğini hatırlatan Enerji Bakanı, bu sene de aynı oranda tüketim beklediklerini ifade etti.

RUSYA’DAN GAZI RUBLE İLE ALACAĞIZ

Geçen seneye göre depo hacminin artırıldığını söyleyen Dönmez, “Bugün itibarıyla Silivri'deki depolama tesisinin doluluk oranı yüzde 87, Tuz Gölü'ndeki tesisimiz tam dolu” diye konuştu.

Dönmez, Rusya ile karşılıklı ticaretin geliştirilmesi kapsamında milli paralarla ticaret konusuna değinirken de şunları kaydetti: “İlk etapta Ruble ile olacak. Oran konusunda henüz bir rakam telaffuz etmek istemiyoruz. Ağırlıklı olarak doğal gaz ticareti olmakla birlikte Rusya'da hem satış yönünde ihracatımız hem de ithalatımız var. Bu konu liderler arasında da teyit edildi. Transferlerde Türk Lirası’nı da konuşuyoruz. Bunlar önümüzdeki günlerde netleşecek konular. İki lider de milli paralarla ticaret konusunda mutabık kaldı.”

DEVLET SÜBVANSİYONU SÜRECEK

Bakan Fatih Dönmez, elektrik ve doğal gaz ödemelerinde vatandaşa devlet desteğini sürdüreceklerini de dile getirdi. Geçen yıl 100 milyar lira elektrik ve gazda sübvansiyon yaptıklarını vurgulayan Dönmez, “Önümüzdeki dönemde rakamlar daha net ortaya çıkacak ancak destek miktarı bu yılın ilk yarısında geçtiğimiz yılın 2 katından fazla seyrediyor” şeklinde konuştu. Türkiye'nin bor ihracatına da değinen Dönmez, bor ihracatının bu yıl 1 milyar doları aşacağını belirterek, "Dünyada tüketilen borun yüzde 62'sini biz üretip satıyoruz. Rezervin de yüzde 72'si bizde. Belki 500 yıl tüm dünyaya yetecek rezervimiz var" dedi. Bakan Dönmez, Bor Karbür Tesisi'nin de bu yıl içerisinde üretime başlayacağını bildirdi.

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Fatih Dönmez

Abdülhamid Han gemisi ile Akdeniz’den müjde gelebilir

Abdülhamid Han sondaj gemisinin Akdeniz’de 45-60 gün çalışma süresinin olacağını dile getiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Bu sürede sondajımızı tamamlayacağız. Keşif bulursak milletimizle müjdeyi paylaşacağız” dedi. Bakan Dönmez, Akdeniz’de şimdiye kadar 8 sondajın tamamlandığını, bunların 5’inin Türkiye’nin kendi yetki alanında olduğunu söyledi. Her sondajın keşifle sonuçlanmasa da jeolojik formasyon konusunda ciddi bilgiler verdiğini vurgulayan Dönmez, “Sahayı tanımak son derece önemli. Akdeniz’i de Karadeniz kadar tanır hale geldik. Takvim sıkışıklığı nedeniyle 2 yıl kadar ara vermiştik. Şimdi tekrar Akdeniz’e döndük” diye konuştu.

2 bin 200 metre derinde enerji üssü kuruyoruz

Karadeniz'de keşfedilen doğal gazla ilgili çalışmaları da değerlendiren Bakan Fatih Dönmez, derin deniz operasyonları açısından dünyada bu çapta bir projenin şu an ilerlemediğine dikkati çekerek şunları kaydetti: “Adeta Karadeniz'in 2 bin 200 metre altında bir enerji üssü kuruyoruz. Sualtı robotlarıyla kuyuların başına monte ediyoruz. 120 kilometre derin deniz boru döşeme işlemi tamamlandı. 50 kilometrelik kısım kaldı. 2023'ün mart ayında, bu gazı karada yakmış olacağız.”

Akkuyu’da aksamaya müsaade edemeyiz

Son bir ayda Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaat alanında yaşanan bir ihtilaf olduğunu söyleyen Fatih Dönmez, şöyle konuştu: “Konu bize intikal edince süratle problemleri çözmek için girişimlerde bulunduk. Maalesef bu sorunlar aşılamadı. Girişimlerimizi hala devam ettiriyoruz. Konu, Soçi'de Cumhurbaşkanımız ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki görüşmede de gündeme geldi. Proje takviminde bir aksamaya müsaade edemeyiz.”